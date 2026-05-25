Ρέθυμνο: Στο νοσοκομείο 15χρονη έπειτα από κατανάλωση βότκας – Συνελήφθη η υπεύθυνη του μίνι μάρκετ

Άννα Δόλλαρη

Κοινωνία

Υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ από την ανήλικη
Αύξηση των περιστατικών υπερκατανάλωσης αλκοόλ σε ανηλίκους
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Μία 15χρονη μαθήτρια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, το απόγευμα της Κυριακής (24/5), αφού παρουσίασε συμπτώματα οξείας μέθης έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη και ένας συνομήλικός της είχαν προμηθευτεί νωρίτερα μία φιάλη βότκας από μίνι μάρκετ της περιοχής. Στη συνέχεια φέρονται να κατανάλωσαν το αλκοόλ σε προαύλιο σχολείου.

Λίγη ώρα αργότερα, η 15χρονη αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Η μαθήτρια παρέμεινε για παρακολούθηση και έλαβε εξιτήριο λίγες ώρες αργότερα, καθώς η κατάσταση της υγείας της κρίθηκε ελεγχόμενη. Για το περιστατικό, οι αστυνομικές Αρχές συνέλαβαν μία 70χρονη γυναίκα, η οποία φέρεται να ήταν προσωρινά υπεύθυνη λειτουργίας του μίνι μάρκετ από όπου αγοράστηκε το αλκοολούχο ποτό.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ακμή: Πώς χρησιμοποιούνται στη θεραπεία τα αντιβιωτικά και πότε πρέπει να τα σταματάμε – Το Cleveland Clinic απαντά

Έχετε φούσκωμα ή πάτε συχνά στην τουαλέτα; Πότε μπορεί να είναι συμπτώματα καρκίνου των ωοθηκών

Δημόσιο: Πάνω από 3 δισ. ευρώ τα «φέσια» – Γιατί είναι πρωταθλητές τα νοσοκομεία

Συντάξεις Ιουνίου 2026: Αυτά είναι τα ταμεία που πιστώνουν σήμερα τα ποσά στους τραπεζικούς λογαριασμούς-Τι ώρα θα δείτε τα...

Γιατί οι εγγενείς κβαντικές ιδιότητες της σκοτεινής ύλης των αξιονίων είναι εντελώς ανιχνεύσιμες

Χάκερ παρακάμπτουν διορθωτική ενημέρωση και εκμεταλλεύονται παλαιότερο κενό ασφαλείας σε συσκευές SonicWall
περισσότερα
11:40 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

Ζαχάρω: Πυροσβέστες έσωσαν από φωτιά ηλικιωμένη και επανέφεραν τον σκύλο της με ΚΑΡΠΑ

Φωτιά ξέσπασε σε κατοικία ηλικιωμένης στη Ζαχάρω Ηλείας. Πυροσβέστες από την Υπηρεσία στα Κρέσ...
11:29 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

Θρίλερ στα Χανιά: Συνεχίζεται η έρευνα για την κακοποίηση της 3χρονης και τους θανάτους δύο βρεφών – Ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα οι γονείς

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της 3χρονης που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ Παί...
11:01 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Παρασκευάς Άντζας

Πέθανε σε ηλικία 49 ετών ο Παρασκευάς Άντζας σκορπίζοντας θλίψε στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Παρ...
10:45 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

Κρήτη: Στον εισαγγελέα οι δύο 23χρονοι για τους πυροβολισμούς στις Αρχάνες – Σήμερα οι απολογίες τους

Ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου και ακολούθως του ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο 23χρονοι ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν