Ρέθυμνο: Στο νοσοκομείο 15χρονη έπειτα από κατανάλωση βότκας – Συνελήφθη η υπεύθυνη του μίνι μάρκετ

Μία 15χρονη μαθήτρια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, το απόγευμα της Κυριακής (24/5), αφού παρουσίασε συμπτώματα οξείας μέθης έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη και ένας συνομήλικός της είχαν προμηθευτεί νωρίτερα μία φιάλη βότκας από μίνι μάρκετ της περιοχής. Στη συνέχεια φέρονται να κατανάλωσαν το αλκοόλ σε προαύλιο σχολείου.

Λίγη ώρα αργότερα, η 15χρονη αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Η μαθήτρια παρέμεινε για παρακολούθηση και έλαβε εξιτήριο λίγες ώρες αργότερα, καθώς η κατάσταση της υγείας της κρίθηκε ελεγχόμενη. Για το περιστατικό, οι αστυνομικές Αρχές συνέλαβαν μία 70χρονη γυναίκα, η οποία φέρεται να ήταν προσωρινά υπεύθυνη λειτουργίας του μίνι μάρκετ από όπου αγοράστηκε το αλκοολούχο ποτό.