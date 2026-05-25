Ολυμπιακός: Αποθέωση και ολονύχτιο πάρτι για την «κούπα» από μια κόκκινη λαοθάλασσα στον Πειραιά – Πώς το «Bartzokas ball» διέλυσε τη Ρεάλ

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στον θρόνο του και η Ελλάδα «κάηκε» απ’ άκρη σ’ άκρη! Η αρχή έγινε στο glass floor του «Telekom Center» στην Αθήνα, μέσα σε ένα κλίμα βαθιάς συγκίνησης, με τα δάκρυα χαράς του Σάσα Βεζένκοφ και του αρχηγού Κώστα Παπανικολάου, αλλά και του εμβληματικού Γιώργου Πρίντεζη που βρισκόταν εκεί, να αποτυπώνουν το μέγεθος της επιτυχίας μετά τη νίκη με 92-85 επί της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ώρες μετά, το «ερυθρόλευκο» πάρτι μεταφέρθηκε στα νότια, στο λιμάνι του Πειραιά.

Τα ξημερώματα της Δευτέρας, η αποστολή των θριαμβευτών έφτασε με ανοιχτό πούλμαν στο Δημοτικό Θέατρο, όπου είχε στηθεί μια εκρηκτική φιέστα.

Χιλιάδες οπαδοί που είχαν κατακλύσει τους γύρω δρόμους δημιούργησαν μια φαντασμαγορική ατμόσφαιρα, αποθεώνοντας τους Πρωταθλητές Ευρώπης για το 4ο αστέρι που ράβεται πλέον στη φανέλα τους.

Έπειτα από 13 χρόνια αναμονής, η Ιστορία έγραψε ξανά: Ρώμη (1997), Κωνσταντινούπολη (2012), Λονδίνο (2013) και τώρα Αθήνα (2026).

Ο θρίαμβος του «Bartzokas ball»

Η κατάκτηση αυτή φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του coach Γιώργου Μπαρτζώκα. Ο Ολυμπιακός παρουσίασε ένα ολοκληρωτικό μπάσκετ, το περιβόητο «Bartzokas Ball», που βασίζεται στην απόλυτη ισορροπία μεταξύ γρανιτένιας άμυνας και μιας αλτρουιστικής επίθεσης με συνεχή κίνηση.

Με αυτό το στυλ παιχνιδιού, οι Πειραιώτες «έσπασαν» την κατάρα που ήθελε την ομάδα της 1ης θέσης στη regular season να μην παίρνει τον τίτλο, κλείνοντας τη σεζόν με το εντυπωσιακό ρεκόρ 31-12.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έγινε ο δεύτερος Έλληνας τεχνικός με δύο τρόπαια Euroleague (2013, 2026), πλαισιώνοντας τον Δημήτρη Ιτούδη (2016, 2019).

Κώστας Παπανικολάου: Ο «Mr. 3 τίτλοι»

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού συνεχίζει να καταρρίπτει κάθε ρεκόρ:

Έγινε ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία του συλλόγου με 3 ευρωπαϊκές κατακτήσεις (2012, 2013, 2026).

(2012, 2013, 2026). Παραμένει ο απόλυτος recordman συμμετοχών στην αρχική πεντάδα της Euroleague, φτάνοντας τις 360 παρουσίες ως βασικός στον τελικό κόντρα στη Ρεάλ.

Σάσα Βεζένκοφ: Σε «MVP mode»

Ο Βεζένκοφ πέτυχε κάτι που φάνταζε ακατόρθωτο, μπαίνοντας στο ίδιο κάδρο με τον Γάλλο της Φενέρμπαχτσε, Νάντο Ντε Κολό (2016).

Είναι πλέον μόλις ο δεύτερος στην Ιστορία που κατακτά το τρόπαιο την ίδια σεζόν που αναδεικνύεται MVP της κανονικής διάρκειας, MVP του Final Four και πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης!

Τα «παράσημα» του Final Four

Ολυμπιακός vs Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Ολυμπιακός μείωσε τη διαφορά στους μεταξύ τους τελικούς σε 3-2, κερδίζοντας την πολυνίκη του θεσμού.

Ο Τάισον Ουόρντ μπήκε στο κλειστό club των 25 παικτών (Νάντο Ντε Κολό, Ρούντι Φερνάντεθ, Ρίκι Ρούμπιο, Τάιρις Ράις, Μίλος Τεόντοσιτς κ.α.) που έχουν κερδίσει και Eurocup (Παρί 2024) και Euroleague (Ολυμπιακός 2026).

Ο ημιτελικός κόντρα στη Φενέρμπαχτσε ήταν ο τελευταίος αγώνας του μεγάλου Νάντο Ντε Κολό, ο οποίος αποσύρθηκε από την ενεργό δράση.

Κόκκινη λαοθάλασσα στον Πειραιά

Το ρολόι έδειχνε σχεδόν πέντε τα ξημερώματα όταν η αποστολή του Ολυμπιακού έφτασε στην Πλατεία Κοραή, στο κέντρο του Πειραιά, γνωρίζοντας την απόλυτη αποθέωση.

Δεκάδες χιλιάδες «ερυθρόλευκοι» οπαδοί ξενύχτησαν για να στήσουν ένα αδιανόητο πάρτι, περιμένοντας τους θριαμβευτές του Γιώργου Μπαρτζώκα, αλλά και τους ηγέτες της ΚΑΕ, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο.

Η νύχτα έγινε μέρα από τα δεκάδες καπνογόνα, τα βεγγαλικά και τα ασταμάτητα συνθήματα.

Στην ειδικά διαμορφωμένη εξέδρα που είχε στηθεί μπροστά από το πανέμορφα φωταγωγημένο Δημοτικό Θέατρο, οι παίκτες ανέβηκαν ένας-ένας μέσα σε γενικό χαμό.

Σε μια κίνηση γεμάτη συμβολισμό, ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου παρέδωσε πρώτα την κούπα στον αναμορφωτή αυτής της ομάδας, τον Γιώργο Μπαρτζώκα, ο οποίος, φορώντας το επετειακό μπλουζάκι των πρωταθλητών, σήκωσε το βαρύτιμο τρόπαιο στον ουρανό του Πειραιά.

Συγκίνηση και… ένας αποσβολωμένος Φουρνιέ

Οι ομιλίες των πρωταγωνιστών προκάλεσαν ρίγη συγκίνησης.

Ο Κώστας Παπανικολάου και ο Σάσα Βεζένκοβ πήραν το μικρόφωνο και ευχαρίστησαν τον κόσμο, με τον αρχηγό μάλιστα να εκτελεί χρέη… οργανωτή της εξέδρας, δίνοντας ο ίδιος το σύνθημα για να τραγουδήσει όλη η πλατεία μαζί του.

Ο Εβάν Φουρνιέ έμοιαζε χαμένος και κρατούσε με απορία το κεφάλι του, ανίκανος να πιστέψει το μέγεθος της λαοθάλασσας που είχε απλωθεί μπροστά του, την ώρα που οι συμπαίκτες του, με διάπλατα χαμόγελα, τραβούσαν βίντεο για να κρατήσουν τις στιγμές ζωντανές για πάντα.

Υποσχέσεις για το μέλλον από τους αδελφούς Αγγελόπουλους

Το δικό τους «ευχαριστώ» είπαν και οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος.

Στον σύντομο χαιρετισμό τους προς το εκστασιασμένο πλήθος, ευχαρίστησαν τον κόσμο για την πίστη του και έδωσαν την υπόσχεση πως αυτή η ευρωπαϊκή κορυφή είναι μόνο η αρχή για ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον.

Αν και το επίκεντρο των πανηγυρισμών ήταν το μεγάλο λιμάνι, το πάρτι για το 4ο ευρωπαϊκό —και πρώτο έπειτα από 13 ολόκληρα χρόνια αναμονής— είχε στηθεί σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, με χιλιάδες φιλάθλους να βγαίνουν στους δρόμους των επαρχιακών πόλεων για να γιορτάσουν την ιστορική αυτή επιτυχία.

Ένα μυθικό 4ο δεκάλεπτο

Έπειτα από τέσσερα διαδοχικά Final Four γεμάτα πικρία και χαμένες ευκαιρίες (Βελιγράδι 2022, Κάουνας 2023, Βερολίνο 2024 και Άμπου Ντάμπι 2025), ο Ολυμπιακός βρήκε την απόλυτη μπασκετική δικαίωση στην 5η συνεχόμενη παρουσία του στην ελίτ.

Εφαρμόζοντας το απόλυτο μπάσκετ του coach Μπαρτζώκα -που απαιτεί πνευματική σκληράδα, κυριαρχία στα ριμπάουντ και «κρύο αίμα» στα κρίσιμα- οι Πειραιώτες πάτησαν γκάζι στην τελευταία περίοδο.

Με ένα εμφατικό επιμέρους σκορ 31-20 στο 4ο δεκάλεπτο, γύρισαν το ματς και πάτησαν στην κορυφή της Ευρώπης.

Οι πρωταγωνιστές του θριάμβου

Εβάν Φουρνιέ (MVP): Ο Γάλλος σταρ δήλωσε «παρών» στο πιο μεγάλο ραντεβού της σεζόν, παίρνοντας το βραβείο του πολυτιμότερου με 20 πόντους και 3/7 καθοριστικά τρίποντα.

Άλεκ Πίτερς: Μια πραγματική «εγγύηση» στο παρκέ, σταμάτησε στους 16 πόντους, μαζεύοντας και 7 πολύτιμα ριμπάουντ.

Σάσα Βεζένκοφ & Τόμας Ουόκαπ: Παρότι ο Βεζένκοφ δεν βρέθηκε στα γνωστά, εξωπραγματικά του επίπεδα στο σκοράρισμα, πρόσφερε 12 πόντους και 4 ριμπάουντ, ενώ ο Ουόκαπ έδωσε πολύτιμες λύσεις με 10 πόντους και τη γνωστή του ηγετική άμυνα.

Η μάχη των ριμπάουντ και τα μοιραία άστοχα σουτ της Ρεάλ

Η Ρεάλ Μαδρίτης παρατάχθηκε στον τελικό με σημαντικές απουσίες στη φροντ-λάιν, καθώς στερήθηκε τις υπηρεσίες των Έντι Ταβάρες, Ουσμάν Γκαρούμπα και Άλεξ Λεν.

Παρά τα προβλήματα, η «Βασίλισσα» μπήκε δυνατά, προηγήθηκε ακόμη και με +12 στην πρώτη περίοδο και έμεινε «ζωντανή» μέχρι το φινάλε χάρη στα 13/35 τρίποντα και την τρομερή εμφάνιση του Τρέι Λάιλς (24 πόντοι, 5/6 τρίποντα, 8 ριμπάουντ).

Ωστόσο, το «Bartzokas Ball» έκλεισε τις διόδους εκεί που έκαιγε η μπάλα.

Ο Μάριο Χεζόνια σκόραρε 19 πόντους, αλλά αστόχησε στα κρίσιμα σουτ της 4ης περιόδου.

Οι Φακούντο Καμπάτσο και Γκάμπριελ Ντεκ «εγκλωβίστηκαν» στην ερυθρόλευκη άμυνα, έχοντας αμφότεροι 0/4 τρίποντα.

Η απόλυτη κυριαρχία στον «αέρα», ήταν το κλειδί του αγώνα. Ο Ολυμπιακός «κατάπιε» τη Ρεάλ στα ριμπάουντ με το εμφατικό 42 έναντι 26, γεγονός που υπερκάλυψε την κακή επιθετική βραδιά του Τάιλερ Ντόρσεϊ και τα χαμηλά για τα δεδομένα του Βεζένκοφ νούμερα, χαρίζοντας στους Πειραιώτες το βαρύτιμο τρόπαιο.