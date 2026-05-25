«Ερυθρόλευκο πάρτι» σε όλη την Ελλάδα για την κατάκτηση της Euroleague από τον Ολυμπιακό: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Ο Ολυμπιακός έγραψε ξανά ιστορία επικρατώντας τη Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 στον τελικό του Φάιναλ Φορ της EuroLeague και οι οπαδοί του Ολυμπιακού ξέσπασαν σε έντονους πανηγυρισμούς σε όλη τη Ελλάδα για να γιορτάσουν την κατάκτηση του 4ου Ευρωπαϊκού τροπαίου από τον «Θρύλο».

Από τη Λαμία μέχρι την Πάτρα, το Ηράκλειο, τη Λήμνο, την Εύβοια, τη Σάμο και τα Ιωάννινα, οι οπαδοί βγήκαν στους δρόμους και δημιούργησαν σκηνές ενθουσιασμού, με καπνογόνα, βεγγαλικά και χιλιάδες φωνές να γιορτάζουν τη μεγάλη επιτυχία της αγαπημένης τους ομάδας.

Πάτρα: Στα «κόκκινα» η πλατεία Αγίου Γεωργίου

Στα «κόκκινα» βάφτηκε η πλατεία του Αγίου Γεωργίου στην Πάτρα με το γλέντι των οπαδών της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα να είναι ξέφρενο με τραγούδι και βεγγαλικά.

Κόκκινη νύχτα στα Γιάννενα

Η κατάκτηση του 4ου ευρωπαϊκού τίτλου από τον Ολυμπιακό, μετά τη μεγαλειώδη νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης, έβγαλε εκατοντάδες Γιαννιώτες φιλάθλους στους δρόμους.

Βίντεο και φωτογραφίες από τη Λαμία

Στη Λαμία δεκάδες καπνογόνα άναψαν στο κέντρο της πόλης στην πλατεία Ελευθερίας, ενώ ακολούθησε πορεία στις κεντρικές οδούς με στάση στο άγαλμα του Αθανασίου Διάκου στην φερώνυμη πλατεία.

Το Ηράκλειο στους ρυθμούς του Ολυμπιακού

Ξέφρενοι πανηγυρισμοί στήθηκαν στο Ηράκλειο μετά την κατάκτηση της Euroleague από τον Ολυμπιακό, με χιλιάδες φιλάθλους να βγαίνουν στους δρόμους και να δημιουργούν μια εκρηκτική ατμόσφαιρα γιορτής.

«Κόκκινο ηφαίστειο» η Λήμνος

Η νύχτα έγινε μέρα στη Λήμνο από τα αναμμένα καπνογόνα, ενώ τα συνθήματα για τους «ερυθρόλευκους» πρωταθλητές Ευρώπης δονούσαν την ατμόσφαιρα. Το κόκκινο χρώμα της φωτιάς και του καπνού κυριάρχησε παντού, αποτυπώνοντας το μέγεθος της χαράς και της υπερηφάνειας των ντόπιων φιλάθλων για την κορυφαία αυτή επιτυχία.

Το παλαιό γραφικό λιμανάκι της Μύρινας μετατράπηκε σε ένα πραγματικό «κόκκινο ηφαίστειο». Δεκάδες οπαδοί κάθε ηλικίας συγκεντρώθηκαν στο σημείο προκειμένου να γιορτάσουν με την ψυχή τους αυτόν τον τεράστιο θρίαμβο, δημιουργώντας μια άκρως εντυπωσιακή και πανηγυρική ατμόσφαιρα.

Εύβοια: Έξαλλοι πανηγυρισμοί φιλάθλων του Ολυμπιακού

Τη νύχτα μέρα έκανα σε Αλιβέρι και Χαλκίδα οπαδοί του Ολυμπιακού.

