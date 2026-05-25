«Ερυθρόλευκο πάρτι» σε όλη την Ελλάδα για την κατάκτηση της Euroleague από τον Ολυμπιακό: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Κοινωνία

nauplio
Πανυγηρισμοί «ερυθρόλευκων» στο Ναύπλιο (INTIME)
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ο Ολυμπιακός έγραψε ξανά ιστορία επικρατώντας τη Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 στον τελικό του Φάιναλ Φορ της EuroLeague και οι οπαδοί του Ολυμπιακού ξέσπασαν σε έντονους πανηγυρισμούς σε όλη τη Ελλάδα για να γιορτάσουν την κατάκτηση του 4ου Ευρωπαϊκού τροπαίου από τον «Θρύλο».

«Βασιλιάς» της Ευρώπης ο Ολυμπιακός! – Κέρδισε τη Ρεάλ Μαδρίτης 92-85 σε τελικό-θρίλερ

Από τη Λαμία μέχρι την Πάτρα, το Ηράκλειο, τη Λήμνο, την Εύβοια, τη Σάμο και τα Ιωάννινα, οι οπαδοί βγήκαν στους δρόμους και δημιούργησαν σκηνές ενθουσιασμού, με καπνογόνα, βεγγαλικά και χιλιάδες φωνές να γιορτάζουν τη μεγάλη επιτυχία της αγαπημένης τους ομάδας.

Πάτρα: Στα «κόκκινα» η πλατεία Αγίου Γεωργίου

Στα «κόκκινα» βάφτηκε η πλατεία του Αγίου Γεωργίου στην Πάτρα με το γλέντι των οπαδών της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα να είναι ξέφρενο με τραγούδι και βεγγαλικά.

«Φλέγεται» ο Πειραιάς για την κατάκτηση της Euroleague: Στο Δημοτικό Θέατρο μεταβαίνουν οι πρωταθλητές Ευρώπης – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Κόκκινη νύχτα στα Γιάννενα

Η κατάκτηση του 4ου ευρωπαϊκού τίτλου από τον Ολυμπιακό, μετά τη μεγαλειώδη νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης, έβγαλε εκατοντάδες Γιαννιώτες φιλάθλους στους δρόμους.

Βίντεο και φωτογραφίες από τη Λαμία

Στη Λαμία δεκάδες καπνογόνα άναψαν στο κέντρο της πόλης στην πλατεία Ελευθερίας, ενώ ακολούθησε πορεία στις κεντρικές οδούς με στάση στο άγαλμα του Αθανασίου Διάκου στην φερώνυμη πλατεία.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη LamiaReport.gr (@lamiareport)


Το Ηράκλειο στους ρυθμούς του Ολυμπιακού

Ξέφρενοι πανηγυρισμοί στήθηκαν στο Ηράκλειο μετά την κατάκτηση της Euroleague από τον Ολυμπιακό, με χιλιάδες φιλάθλους να βγαίνουν στους δρόμους και να δημιουργούν μια εκρηκτική ατμόσφαιρα γιορτής.

«Κόκκινο ηφαίστειο» η Λήμνος

Η νύχτα έγινε μέρα στη Λήμνο από τα αναμμένα καπνογόνα, ενώ τα συνθήματα για τους «ερυθρόλευκους» πρωταθλητές Ευρώπης δονούσαν την ατμόσφαιρα. Το κόκκινο χρώμα της φωτιάς και του καπνού κυριάρχησε παντού, αποτυπώνοντας το μέγεθος της χαράς και της υπερηφάνειας των ντόπιων φιλάθλων για την κορυφαία αυτή επιτυχία.

lhmnos

Το παλαιό γραφικό λιμανάκι της Μύρινας μετατράπηκε σε ένα πραγματικό «κόκκινο ηφαίστειο». Δεκάδες οπαδοί κάθε ηλικίας συγκεντρώθηκαν στο σημείο προκειμένου να γιορτάσουν με την ψυχή τους αυτόν τον τεράστιο θρίαμβο, δημιουργώντας μια άκρως εντυπωσιακή και πανηγυρική ατμόσφαιρα.

Εύβοια: Έξαλλοι πανηγυρισμοί φιλάθλων του Ολυμπιακού

Τη νύχτα μέρα έκανα σε Αλιβέρι και Χαλκίδα οπαδοί του Ολυμπιακού.

Σάμος

Ναύπλιο

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Το μυστικό του πατέρα – Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψει...

Μόνο όσοι έχουν το βλέμμα ξιφία μπορούν να «καρφώσουν» το μοναδικό 27 μέσα σε 9” και να λύσουν το τεστ οπτικής αντίληψης

ΔΝΤ: Πώς η Ελλάδα έγινε πρότυπο Φορολογικής Διοίκησης στην ΕΕ

Συντήρηση όψεων κτιρίου και υγρομονώσεις: Γιατί αποτελούν απαραίτητη επένδυση για κάθε ακίνητο

Ρομπότ Μεταφοράς Ασθενών: Rovex και Sphaira φέρνουν την αυτονομία στα νοσοκομεία

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
05:53 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

Σαν σήμερα 25 Μαΐου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Επέτειοι Δ...
02:08 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

Πέθανε η Γωγώ Μαστροκώστα

Η Γωγώ Μαστροκώστα άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 55 ετών. Η γνωστή γυμνάστρια, η οποί...
22:50 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Μικρολίμανο: Πώς και γιατί επέστρεψε στην Ελλάδα ο «Τίτι» – Το μυστήριο με την κρυψώνα του κακοποιού με τα 6 διαφορετικά επίθετα και οι περιγραφές των αστυνομικών

Νέα στοιχεία για τον 42χρονο κακοποιό με το ψευδώνυμο «Τίτι», που βρίσκεται φρουρούμενος στο ν...
22:35 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Ηράκλειο: Ξεσήκωσαν την παραλιακή με τις νταλίκες λίγο πριν από τον γάμο – Βίντεο

Ευχάριστα εξέπληξαν όσους βρίσκονταν στην παραλιακή του Ηρακλείου Κρήτης νωρίς το μεσημέρι της...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν