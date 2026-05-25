Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ από σήμερα έως τις 29 Μαΐου

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Κοινωνία

πληρωμές από ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ
Το χρηματικό ποσό των 2.488.056.806,68 ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμού 4.335.846 δικαιούχων, από σήμερα Δευτέρα έως την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 26 Μαΐου θα καταβληθούν 1.305.569.013,24 ευρώ σε 2.602.626 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιουνίου 2026.
  • Στις 28 Μαΐου θα καταβληθούν 1.118.557.793,44 ευρώ σε 1.663.210 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιουνίου 2026.
  • Στις 29 Μαΐου θα καταβληθούν 3.030.000 ευρώ σε 8.250 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων ν. 4778/2021 Ιουνίου 2026.
  • Από 25 με 29 Μαΐου θα καταβληθούν 13.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  • Στις 29 Μαΐου θα καταβληθούν 2.500.000 ευρώ σε 2.000 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 15.000.000 ευρώ σε 25.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 12.000.000 ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 400.000 ευρώ σε 60 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

