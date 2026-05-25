«Κοκκίνισαν» και τα Χανιά: Έξαλλοι πανηγυρισμοί για την κατάκτηση της κορυφής του Ευρωπαϊκού μπάσκετ

«Κοκκινισε» το βράδυ της Κυριακής η πλατεία της δημοτικής αγοράς στα Χανιά από φίλους του Ολυμπιακού που βγήκαν να γιορτάσουν τη μεγάλη νίκη της ομάδας τους στον τελικό της Euroleague.

Λίγη ώρα μετά τη λήξη της αναμέτρησης-θρίλερ με τη Ρεαλ που έστεψε τον Ολυμπιακό πρωταθλητή Ευρώπης, άνθρωποι όλων των ηλικιών έδωσαν ραντεβού στην πλατεία και σε λίγη ώρα ο δρόμος μπροστά από την αγορά έκλεισε.

Κόρνες, καπνογόνα, συνθήματα, σημαίες, αγκαλιές και τραγούδια συμπλήρωσαν το σκηνικό της χαράς από μικρούς και μεγάλους.

