«Κοκκίνισαν» και τα Χανιά: Έξαλλοι πανηγυρισμοί για την κατάκτηση της κορυφής του Ευρωπαϊκού μπάσκετ

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Αθλητισμός

xania
(INTIME)
«Κοκκινισε» το βράδυ της Κυριακής η πλατεία της δημοτικής αγοράς στα Χανιά από φίλους του Ολυμπιακού που βγήκαν να γιορτάσουν τη μεγάλη νίκη της ομάδας τους στον τελικό της Euroleague.

«Βασιλιάς» της Ευρώπης ο Ολυμπιακός! – Κέρδισε τη Ρεάλ Μαδρίτης 92-85 σε τελικό-θρίλερ

Λίγη ώρα μετά τη λήξη της αναμέτρησης-θρίλερ με τη Ρεαλ που έστεψε τον Ολυμπιακό πρωταθλητή Ευρώπης, άνθρωποι όλων των ηλικιών έδωσαν ραντεβού στην πλατεία και σε λίγη ώρα ο δρόμος μπροστά από την αγορά έκλεισε.

Κόρνες, καπνογόνα, συνθήματα, σημαίες, αγκαλιές και τραγούδια συμπλήρωσαν το σκηνικό της χαράς από μικρούς και μεγάλους.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

00:59 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

Ρεαλ-Σκαριόλο: «Χάσαμε ένα τρίποντο για την ισοφάριση, περήφανος για τους παίκτες μου»

Ο προπονητής της Ρεαλ Μαδρίτης Σέρτζιο Σκαριόλο παραχώρησε δηλώσεις μετά την λήξη του τελικού ...
00:44 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

«Φλέγεται» ο Πειραιάς για την κατάκτηση της Euroleague: Στο Δημοτικό Θέατρο μεταβαίνουν οι πρωταθλητές Ευρώπης – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Ο Ολυμπιακός μετά την κατάκτηση της EuroLeague στο «T-Center» στον τελικό της Euroleague με τη...
00:27 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

«Λύγισε» o Βεζένκοφ μετά την κατάκτηση της Euroleague: Τα λυτρωτικά δάκρυα κι η αγκαλιά με τον πατέρα του – ΒΙΝΤΕΟ

Στην κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του ανέβηκε ο Ολυμπιακός, επικρατώντας τ...
00:08 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

Στον «έβδομο ουρανό» ο Γιώργος Μπαρτζώκας: «Νιώθουμε υπέροχα. Υποφέραμε απόψε, αλλά το αξίζαμε»

Στον «7ο ουρανό» βρίσκεται ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζώκας, μετά τη θριαμβευτικ...
