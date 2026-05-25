«Λύγισε» o Βεζένκοφ μετά την κατάκτηση της Euroleague: Τα λυτρωτικά δάκρυα κι η αγκαλιά με τον πατέρα του – ΒΙΝΤΕΟ

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Αθλητισμός

(INTIME)
Στην κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του ανέβηκε ο Ολυμπιακός, επικρατώντας της Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 σε έναν καθηλωτικό τελικό της μεγάλης διοργάνωσης της EuroLeague. Με το που ακούστηκε το τελευταίο σφύριγμα, ο μεγάλος MVP της σαιζόν, Σάσα Βεζένκοφ, δεν άντεξε τη φόρτιση και με δάκρυα στα μάτια «λύγισε» από την πίεση και τη χαρά της τεράστιας επιτυχίας.

«Βασιλιάς» της Ευρώπης ο Ολυμπιακός! – Κέρδισε τη Ρεάλ Μαδρίτης 92-85 σε τελικό-θρίλερ

Ο παίκτης του «Θρύλου» που αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης στην κανονική περίοδο ξέσπασε σε κλάματα αμέσως μετά το τέλος του ματς. Στον πάγκο του Ολυμπιακού τον αγκάλιασαν οι συμπαίκτες του, ενώ στη συνέχεια ο ίδιος ανέβηκε στις κερκίδες και έσπευσε να αγκαλιάσει τον πατέρα του χαρίζοντάς μας μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς.

