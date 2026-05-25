Κίνηση: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Κηφισίας και κέντρο της Αθήνας – Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Δευτέρα σήμερα (25/5) και η κίνηση «χτυπά κόκκινο» στους δρόμους της Αττικής. Μποτιλιάρισμα έχει προκληθεί στην έξοδο της Αθηνών- Κορίνθου και τμηματικά στα δύο ρεύματα της Αθηνών – Λαμίας. Απέραντο «πάρκινγκ» θυμίζει και ο Κηφισός.

Προβλήματα καταγράφονται στην άνοδο της Αλεξάνδρας και την κάθοδο της Μεσογείων, ενώ υπομονή πρέπει να διαθέτουν όσοι κινούνται στην Κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλιούπολη.

Αυξημένη είναι η κίνηση στα δύο ρεύματα της Κηφισίας, στην άνοδο της Βασιλίσσης Σοφίας, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και την άνοδο της Συγγρού.

Υπομονετικοί πρέπει να είναι οι οδηγοί και σε Λεωφόρο Σχιστού, Ποσειδώνος και στο λιμάνι του Πειραιά

Δείτε εδώ το Δελτίο Κυκλοφορίας

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Kαθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

25΄-30΄από Φυλής μέχρι Κηφισίας,

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

15΄-20΄από κόμβο Μαραθώνος μέχρι κόμβο Κηφισίας.

Περιφ. Υμηττού καθυστερήσεις 20΄-25΄από Αγ. Παρασκευή μέχρι Κηφισίας.