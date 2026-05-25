Κώστας Παπανικολάου: »Επιτέλους η ανταμοιβή των κόπων» – Ειδική αφιέρωση στην Κανέλα

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Αθλητισμός

Μετά το φινάλε του μεγάλου τελικού της Euroleague, όπου οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτης ο Κώστας Παπανικολάου έκανε λόγο για ανταμοιβή των κόπων των παικτών και ολόκληρου του Ολυμπιακού, ενώ έκανε μία ειδική αφιέρωση στην Κανέλα Χρυσονίδου, διευθύντρια εισιτηρίων της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Παπανικολάου:

«Αυτά που έχω στο μυαλό μου κι αυτά που έχω στην καρδιά μου δεν μπορούν να περιγραφούν με λόγια. Είχαμε πέντε χρόνια παρουσίας στα Final Four χωρίς το επιθυμητό αποτέλεσμα στο τέλος. Ήρθε η ώρα να μοιράσουμε κι εμείς χαρά στον κόσμο μας που ήτανε εκπληκτικότατος.

Δεν μπορώ να πω δικαίωση γιατί δεν μας αδικούσε κάποιος τις προηγούμενες χρονιές, εμείς αδικούσαμε σε αρκετά πράγματα, τους εαυτούς μας. Είναι επιτέλους η ανταμοιβή των κόπων. Και ο χαρακτήρας που δείξαμε. Αυτό το τρόπαιο είναι για τον κόσμο μας, για τις οικογένειές μας».

Η ειδική αφιέρωση στην Κανέλα: “Αυτό είναι για σένα Κανέλα μας, ξέρουμε ότι δίνεις τη δική σου μάχη, ξέρουμε ότι μας παρακολουθείς, είναι για σένα».

