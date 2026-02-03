Ιράν: Βίντεο από τη μεγάλη φωτιά σε αγορά της Τεχεράνης – Πυκνός καπνός καλύπτει την πόλη

Μια μεγάλη φωτιά ξέσπασε σήμερα, Τρίτη, σε αγορά δυτικά της Τεχεράνης, στο Ιράν, προκαλώντας έντονη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και ανησυχία στους κατοίκους, παρά το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης και το AFP, η φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Jannat Abad, μια πυκνοκατοικημένη εμπορική ζώνη με πολλούς υπαίθριους πάγκους και καταστήματα.



Καθώς η φωτιά επεκτάθηκε στις εμπορικές εγκαταστάσεις, πυκνός μαύρος καπνός ανυψώθηκε στον ουρανό, καλύπτοντας τόσο τις κατοικίες όσο και τα καταστήματα της γύρω περιοχής.

Ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Τεχεράνης, Τζαλάλ Μαλέκι, δήλωσε: «Η φωτιά είναι εκτεταμένη, σε σημείο που είναι ορατή από διάφορα μέρη της Τεχεράνης».

🚨 BREAKING: Reports and images emerging from 🇮🇷 Iran appear to show a fire with a massive plume of smoke emerging from the Tehran. Some sources report the fire is in the area of the Jannat Market. The source of the fire remains unclear. pic.twitter.com/s5vaD5F9ca — OSINTGlobal (@KJ_X23) February 3, 2026



Μεγάλος αριθμός μονάδων έκτακτης ανάγκης και πυροσβεστικών οχημάτων κινητοποιήθηκε για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ πυκνός μαύρος καπνός καλύπτει μεγάλο μέρος της δυτικής Τεχεράνης, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα ορατότητας στις γύρω περιοχές.

«Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ατόμων στον χώρο», ανέφερε ο Μοχάμαντ Μπενία, επικεφαλής των επιχειρήσεων των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης της Τεχεράνης.

“Huge fire has been reported in Jannat Abbad market, in West of Tehran. Firefighters & ambulances have been sent to the place. No details of the number of injured or the reason for the fire have been announced yet.” — Tala Taslimi pic.twitter.com/dk4z2F320S — GlobalMonitor (@FarhadA45014410) February 3, 2026



Οι πυροσβεστικές δυνάμεις σπεύδουν άμεσα στην αγορά Jannat Abad, με κύριο στόχο την κατάσβεση της εκτεταμένης φωτιάς και την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσής της σε έναν χώρο γεμάτο από εμπορικά καταστήματα και πυκνή δόμηση.

🇮🇷|| MORE FOOTAGE: Major fire erupted after a powerful explosion at Jannat Bazaar in West Tehran, capital of Iran The Jannat market near Niayesh Mall was engulfed in flames. #teh pic.twitter.com/P3dlx5aWxh — Abhimanyu Manjhi (@AbhimanyuManjh5) February 3, 2026



Η πυκνή δόμηση των εγκαταστάσεων και η παρουσία εύφλεκτων υλικών φαίνεται ότι συνέβαλαν στην έκταση της φωτιάς, όπως εξήγησε ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Η ακριβής αιτία της πυρκαγιάς παραμένει άγνωστη.