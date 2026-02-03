Ιράν: Βίντεο από τη μεγάλη φωτιά σε αγορά της Τεχεράνης – Πυκνός καπνός καλύπτει την πόλη

Σύνοψη από το

  • Μια μεγάλη φωτιά ξέσπασε σήμερα, Τρίτη, στην αγορά Jannat Abad δυτικά της Τεχεράνης, μια πυκνοκατοικημένη εμπορική ζώνη.
  • Πυκνός μαύρος καπνός κάλυψε μεγάλο μέρος της δυτικής Τεχεράνης, όντας ορατός από διάφορα σημεία της πόλης.
  • Μεγάλος αριθμός μονάδων έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκε για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Τεχεράνη φωτιά
Πηγή: Χ

Μια μεγάλη φωτιά ξέσπασε σήμερα, Τρίτη, σε αγορά δυτικά της Τεχεράνης, στο Ιράν, προκαλώντας έντονη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και ανησυχία στους κατοίκους, παρά το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης και το AFP, η φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Jannat Abad, μια πυκνοκατοικημένη εμπορική ζώνη με πολλούς υπαίθριους πάγκους και καταστήματα.


Καθώς η φωτιά επεκτάθηκε στις εμπορικές εγκαταστάσεις, πυκνός μαύρος καπνός ανυψώθηκε στον ουρανό, καλύπτοντας τόσο τις κατοικίες όσο και τα καταστήματα της γύρω περιοχής.

Ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Τεχεράνης, Τζαλάλ Μαλέκι, δήλωσε: «Η φωτιά είναι εκτεταμένη, σε σημείο που είναι ορατή από διάφορα μέρη της Τεχεράνης».


Μεγάλος αριθμός μονάδων έκτακτης ανάγκης και πυροσβεστικών οχημάτων κινητοποιήθηκε για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ πυκνός μαύρος καπνός καλύπτει μεγάλο μέρος της δυτικής Τεχεράνης, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα ορατότητας στις γύρω περιοχές.

«Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ατόμων στον χώρο», ανέφερε ο Μοχάμαντ Μπενία, επικεφαλής των επιχειρήσεων των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης της Τεχεράνης.


Οι πυροσβεστικές δυνάμεις σπεύδουν άμεσα στην αγορά Jannat Abad, με κύριο στόχο την κατάσβεση της εκτεταμένης φωτιάς και την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσής της σε έναν χώρο γεμάτο από εμπορικά καταστήματα και πυκνή δόμηση.


Η πυκνή δόμηση των εγκαταστάσεων και η παρουσία εύφλεκτων υλικών φαίνεται ότι συνέβαλαν στην έκταση της φωτιάς, όπως εξήγησε ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Η ακριβής αιτία της πυρκαγιάς παραμένει άγνωστη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άνοια: Πρωτοποριακό τεστ στη μύτη εντοπίζει τη νόσο δεκαετίες πριν εμφανιστούν τα συμπτώματα

ΕΙΝΑΠ: Καταγγελίες για απαράδεκτες συνθήκες νοσηλείας στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο

Πολεμικό Ναυτικό: Ποιες είναι οι αυξήσεις που έχουν δοθεί – Δείτε παραδείγματα

Τι αλλάζει το 2026 για τις επιχειρήσεις – Οι 6 προκλήσεις

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
09:41 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Φωτιά ξέσπασε σε εμπορικό κέντρο στην Τεχεράνη

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε εμπορικό κέντρο στα δυτικά της Τεχεράνης μετέδωσαν την Τρίτη τα κρατικ...
08:06 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Μέση Ανατολή: Διπλωματικό σπριντ για να αποτραπεί μια επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν – Το σχέδιο των περιφερειακών δυνάμεων

Έντονη διπλωματική κινητικότητα βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, με στόχο να αποτραπεί έ...
06:10 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Βενεζουέλα: Η αντιπολιτευόμενη Ματσάδο δηλώνει έτοιμη να συναντηθεί με την υπηρεσιακή πρόεδρο Ροδρίγκες – Στόχος η μετάβαση

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ηγετική μορφή της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, στην οποία δόθηκε το ...
03:19 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Η Κούβα «αδειάζει» τον Τραμπ: Δεν υπάρχει επίσημος διάλογος με τις ΗΠΑ, μόνο διπλωματικές «ανταλλαγές»

Aπαντώντας ουσιαστικά στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί συνομιλιών με την Αβάνα η κυβέρνησ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα