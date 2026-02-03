Προειδοποίηση Ριαμπκόφ: «Η Ρωσία είναι έτοιμη για έναν κόσμο χωρίς περιορισμούς στα πυρηνικά όπλα» μετά τη λήξη της New START

  • Η Ρωσία είναι έτοιμη για τη νέα πραγματικότητα ενός κόσμου χωρίς ελέγχους και περιορισμούς στα πυρηνικά όπλα, δήλωσε ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ.
  • Η ισχύς της συνθήκης New START θα εκπνεύσει στις 5 Φεβρουαρίου, με τον Ριαμπκόφ να δηλώνει ότι «Η απουσία απάντησης είναι επίσης απάντηση» από την Ουάσινγκτον.
  • Η Ρωσία είναι έτοιμη για τη νέα πραγματικότητα όπου οι δύο μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις του κόσμου δεν θα έχουν όρια για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες. Ο Ριαμπκόφ προειδοποίησε για αντισταθμιστικά μέτρα αν οι ΗΠΑ αναπτύξουν πυραυλικά συστήματα στη Γροιλανδία.
Προειδοποίηση Ριαμπκόφ: «Η Ρωσία είναι έτοιμη για έναν κόσμο χωρίς περιορισμούς στα πυρηνικά όπλα» μετά τη λήξη της New START
Φωτογραφία: Reuters

Η Ρωσία είναι έτοιμη για τη νέα πραγματικότητα ενός κόσμου χωρίς ελέγχους και περιορισμούς στα πυρηνικά όπλα αφού εκπνεύσει η ισχύς της συνθήκης New START αργότερα αυτή την εβδομάδα, δήλωσε σήμερα ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για ζητήματα ελέγχου των εξοπλισμών, Σεργκέι Ριαμπκόφ.

Αν η Μόσχα και η Ουάσινγκτον δεν καταλήξουν σε κάποιου είδους διμερή συνεννόηση της τελευταίας στιγμής, η ισχύς της συνθήκης New START, η οποία υπογράφηκε το 2010 από τον Αμερικανό πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα και τον Ρώσο πρόεδρο Ντίμτρι Μεντβέντεφ, θα εκπνεύσει στις 5 Φεβρουαρίου.

«Η απουσία απάντησης είναι επίσης απάντηση» δήλωσε από το Πεκίνο ο Ριαμπκόφ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, αναφερόμενος στην απουσία απάντησης από την Ουάσινγκτον σε ρωσικές προτάσεις για να παραταθούν οι περιορισμοί της New Start.

Η Ρωσία είναι έτοιμη για τη νέα πραγματικότητα όπου οι δύο μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις του κόσμου δεν θα έχουν όρια για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες, δήλωσε ο Ριαμπκόφ.

Ο ίδιος δήλωσε επίσης ότι η Ρωσία υποστηρίζει τη θέση της Κίνας στον έλεγχο των εξοπλισμών.

Σχετικά με το Ιράν, ο Ριαμπκόφ δήλωσε πως οι προτάσεις των ΗΠΑ προς το Ιράν ισοδυναμούν με τελεσίγραφα. Πρόσθεσε πως, αν οι ΗΠΑ στείλουν πολλά συστήματα πυραυλικής άμυνας στη Γροιλανδία, τότε η Ρωσία θα πρέπει να λάβει αντισταθμιστικά μέτρα στη στρατιωτική σφαίρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

09:41 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

08:06 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

06:10 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

03:19 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

