Κωνσταντοπούλου: Είχε 3 μήνες για να μου κάνει μήνυση, αλλά δεν το έκανε γιατί είναι κότα – Η απάντηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Επίθεση στον Άδωνι Γεωργιάδη, τον οποίο αποκάλεσε «κότα», αν και στη συνέχεια το απέσυρε επειδή είναι παρομοίωση με ζώο, εξαπέλυσε το βράδυ της Δευτέρας η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στο Kontra24 και την Λουκία Γκάτσου.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε «ο σοφός λαός λέει κάτι για τον γάιδαρο αλλά δεν κάνω καμία παρομοίωση για τα ζώα γιατί τα αγαπώ πολύ, και πραγματικά προσπαθώ να μην παρομοιάζω αυτά τα τέρατα με τα ζωάκια. Έσφιξαν τα γάλατα γιατί έφαγε μήνυση. Ο ίδιος είχε 3 μήνες περιθώριο για να κάνει μήνυση, δεν το έκανε γιατί είναι κότα. Συγγνώμη αυτό είναι πάλι παρομοίωση για ζωάκι και πτηνό και το αποσύρω».

«Δεν το έκανε γιατί είναι πρόσωπο που εκχυδαΐζει και προσβάλει και μειώνει με όλους τους τρόπους. Είναι ακραίο πρόσωπο που δεν συγκινείται με τίποτα. Ακούστε, τα πρόσωπα αυτά για όλη τη φασιστική συμπεριφορά και τον ακραίο σεξισμό, όταν δεν καταλαβαίνουν με άλλο τρόπο θα καταλάβουν με τον δικαστικό τρόπο» σχολίασε στη συνέχεια για τον κ. Γεωργιάδη.