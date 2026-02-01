Κωνσταντοπούλου για Γεωργιάδη: Η μήνυση ήταν οφειλόμενη – Από νταηλίκια χορτάσαμε

Σύνοψη από το

  • Η Ζωή Κωνσταντοπούλου απάντησε στον Άδωνι Γεωργιάδη για τη μήνυση που κατέθεσε εις βάρος του, κατηγορώντας τον ίδιο και την ΕΛΑΣ για «ειδική μεταχείριση».
  • Η κ. Κωνσταντοπούλου αναρωτήθηκε πώς ο υπουργός ενημερώθηκε για τη μήνυση που κατέθεσε η ίδια, δέκα λεπτά πριν τα μεσάνυχτα, χωρίς να τη δημοσιοποιήσει.
  • Κατήγγειλε «παρακράτος» και «εργαλειοποίηση της αστυνομίας από την κυβέρνηση», λόγω της «προνομιακής ενημέρωσης» του υπουργού.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Κωνσταντοπούλου

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου μίλησε την Κυριακή στην εκπομπή “Χαμογέλα και πάλι” του MEGA, όπου ανάμεσα σε άλλα απάντησε στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη τον οποίον κατηγόρησε, όπως και την ΕΛΑΣ, για «ειδική μεταχείριση». Η κ. Κωνσταντοπούλου αναρωτήθηκε πώς ο υπουργός ενημερώθηκε για τη μήνυση που κατέθεσε εις βάρος του η ίδια, δέκα λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα της περασμένης Πέμπτης.

«Τι θέλετε τώρα, να σχολιάσω τον Γεωργιάδη;» είπε γελώντας η Ζωή Κωνσταντοπούλου και συνέχισε:

«Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι επειδή πρόσωπα όπως ο Γεωργιάδης που νομίζουν ότι λασπώνοντας και συκοφαντώντας καθαρούς ανθρώπους, μπορούν να υπάρχουν στο πολιτικό στερέωμα, θα καταλάβει και αυτός ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι και ότι αφού θέλει να συκοφαντεί και να πετάει λάσπη, θα αντιμετωπίσει και τις συνέπειες. Και θα τον δούμε τι παλικάρι είναι όταν θα έρθει η άρση ασυλίας του στην Ολομέλεια, τι θα κάνει τότε, γιατί από παλικαρισμούς και ‘νταηλίκια’χορτάσαμε. Η μήνυση ήταν οφειλόμενη, έπρεπε και νωρίτερα να έχει γίνει, αλλά έχουμε και δουλειές, που λένε… H μήνυση είναι για όλη την χυδαιότητα που εκτοξεύει ο Γεωργιάδης και άλλοι της Νέας Δημοκρατίας εναντίον μου και νομίζω ότι θα δώσω έτσι ένα καλό παράδειγμα και σε άλλα πρόσωπα που υφίστανται συκοφαντία και επίθεση και χυδαιότητα, να μην αφήνουν ανυπεράσπιστη την προσωπικότητά τους.

Κατά τα άλλα, βέβαια, είναι προφανές ότι το πρόσωπο αυτό βρίσκεται σε πανικό, δεν έχω άλλη εξήγηση για το γεγονός ότι κάνει ένα τέτοιο βίντεο και αποκαλύπτει ότι έχει κάποια ειδική μεταχείριση. Διότι εγώ δεν την ανακοίνωσα τη μήνυση, την είχα κάνει πράγματι το βράδυ της 29ης Γενάρη, δεν τη δημοσιοποίησα».

Η κυρία Κωνσταντοπούλου είπε ως προφανώς, ο κ. Γεωργιάδης έχει «κάποια προνομιακή ενημέρωση τέτοιου τύπου», ενώ τον χαρακτήρισε «ακροδεξιό πρόσωπο» και κατέληξε: «…Από τον πανικό του να απαντήσει κάτι, όσο γελοίο και αν ήταν αυτό που έκανε. αποκάλυψε το παρακράτος το οποίο καταγγέλλουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό και την εργαλειοποίηση της αστυνομίας από την κυβέρνηση, που αντί να μεριμνά για την προστασία και την ασφάλεια των πολιτών, μεριμνά για ‘κυπατζίδικου’ τύπου λειτουργίες και για βία και καταστολή εναντίον των πολιτών».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γελάτε, κλαίτε ή ανοίγει η μύτη σας μετά τον οργασμό – Πού οφείλεται, σύμφωνα με μελέτη;

Πώς να ξεφορτωθείτε τις σακούλες κάτω από τα μάτια – Tips που δουλεύουν

Μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων: Τι διευκρίνισε ο Λιβάνιος

ΚΟΜΥ: Ο γιατρός στην πόρτα του πολίτη – 3.000 ωφελούμενοι και 21 κρίσιμες διακομιδές το δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου

Σπαζοκεφαλιά: Βρες πόσα 9 υπάρχουν στην εικόνα σε 8 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Μπορείς να εντοπίσεις τον αριθμό 999 ανάμεσα στα 99Q σε 15 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
16:19 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

ΚΚΕ: Αποκρουστική η ανάρτηση του πρωθυπουργού την ώρα που οικογένειες και εργαζόμενοι θρηνούν για τον χαμό των πέντε εργατριών

«Την ώρα που οι οικογένειες και οι εργαζόμενοι θρηνούν για τον άδικο χαμό των 5 εργατριών, ο π...
12:08 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Τσουκαλάς για ανάρτηση Μητσοτάκη: Για ποιον λόγο δεν έχουν επικαιροποιηθεί τα στοιχεία των εργατικών ατυχημάτων;

Με αιχμές σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς την κυριακ...
10:18 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Μητσοτάκης: Η σκέψη όλων βρίσκεται σε οικογένειες που πενθούν και σε ανθρώπους που δεν γύρισαν ποτέ στα σπίτια τους

Πολύ δύσκολη χαρακτήρισε την εβδομάδα που πέρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην κυριακάτικη ανάρτ...
10:04 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Αυτοδιοικητικές εκλογές 2028: Ηλεκτρονική ψήφο σε ψηφιακά εκλογικά τμήματα ετοιμάζει η κυβέρνηση – Τι εξετάζεται

Για την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει στη θέσπιση ηλεκτρονικής ψήφου στις αυτοδιοικητικ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα