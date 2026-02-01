Κακοκαιρία – Κεντρική Μακεδονία: Προβλήματα από τους θυελλώδεις ανέμους – Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

Σε εξέλιξη είναι τα έντονα καιρικά φαινόμενα, με ισχυρές βροχές και θυελλώδεις ανέμους, στην Κεντρική Μακεδονία, ενώ σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται.

Μέχρι τις 13:00 στις Περιφερειακές Ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας η Πυροσβεστική κλήθηκε να επέμβει σε 52 περιπτώσεις κοπής δέντρων, 32 περιπτώσεις για αφαιρέσεις αντικειμένων και σε τέσσερις για αντλήσεις υδάτων. Τα περισσότερα αυτά από τα περιστατικά αφορούσαν σε περιοχές του Δήμου Θεσσαλονίκης. Στην οδό Δανιόλου, στην περιοχή Χαριλάου, στέγαστρο από το εγκαταλειμμένο συγκρότημα «Αλυσίδα» έπεσε επάνω σε κολώνα της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα να διακοπεί το ρεύμα στην περιοχή και να κλείσει ο δρόμος μέχρι τα συνεργεία να απομακρύνουν το στέγαστρο και να αποκαταστήσουν την βλάβη.

Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία λόγω έντονης βροχόπτωσης

Προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας παρατηρούνται σε σημεία του οδικού δικτύου της Κεντρικής Μακεδονίας, κυρίως σε ιρλανδικές διαβάσεις. Συγκεκριμένα, λόγω της έντονης βροχόπτωσης έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής οδικά σημεία:

– Στην Ημαθία, στο 13,1 χιλιόμετρο της δημοτικής οδού Βέροιας-Δασκίου, σε ιρλανδική διάβαση στη δημοτική οδό μεταξύ Βέροιας-Λαζοχωρίου και σε ιρλανδική διάβαση στη δημοτική οδό μεταξύ Μακροχωρίου-Ταγαροχωρίου.

– Στο Κιλκίς, από το 43ο έως το 50ό χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Ευζώνων. Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω των οικισμών Άσπρου και Αξιοχωρίου.

– Στην Πιερία, σε ιρλανδική διάβαση εντός του Πλαταμώνα (ρέμα Δριμπίνα) και σε ιρλανδική διάβαση εντός της Λεπτοκαρυάς (ρέμα Καντίρ).

– Στη Χαλκιδική, στο 1ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Μ. Παναγιάς-Γοματίου, στο 1,5 χιλιόμετρο της αγροτικής οδού Γοματίου-Δεβελικίου, στο 1ο χιλιόμετρο της δημοτικής οδού που συνδέει το 7,5 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ν. Μουδανιών-Σιθωνίας με το δημοτικό διαμέρισμα Ολύνθου και σε ιρλανδική διάβαση σε δημοτική οδό της Τοπικής Κοινότητας Ολυμπιάδος.

Πού είναι απαραίτητες οι αλυσίδες λόγω χιονόπτωσης

Εξάλλου, λόγω χιονόπτωσης, απαραίτητες είναι οι αντιολισθητικές αλυσίδες για τα οχήματα που κινούνται στα εξής οδικά σημεία:

– Στην Ημαθία, από το 91ο έως το 97ο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Κοζάνης, από το 18ο έως το 26ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Βέροιας-Σελίου, στην επαρχιακή οδό Νάουσας-Σελίου από το 7ο χιλιόμετρο έως το χιονοδρομικό κέντρο Σελίου και στη δημοτική οδό Νάουσας-3/5 Πηγαδίων από το 7ο χιλιόμετρο έως το χιονοδρομικό κέντρο 3/5 Πηγαδίων.

– Στην Πέλλα, στη Δημοτική Ενότητα Άρνισσας από το 8ο χιλιόμετρο έως το χιονοδρομικό κέντρο «ΒΟΡΑΣ» και στην Τοπική Κοινότητα Κερασιάς από το 15ο χιλιόμετρο έως το χιονοδρομικό κέντρο «ΒΟΡΑΣ».

– Στην Πιερία, από το 4ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ελατοχωρίου-Χιονοδρομικού Κέντρου Ελατοχωρίου