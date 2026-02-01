Η ιστορία πίσω από το «Φεγγάρι του Χιονιού»: Γιατί οι άνθρωποι στο παρελθόν έτρεμαν την αποψινή Πανσέληνο – Πότε είναι η καλύτερη ώρα για να την απολαύσουμε

  • Η πανσέληνος του Φεβρουαρίου, γνωστή ως «Φεγγάρι του Χιονιού», πήρε το όνομά της από φυλές της βορειοανατολικής Αμερικής λόγω των έντονων χιονοπτώσεων αυτή την εποχή. Ονομάζεται επίσης «Φεγγάρι της Καταιγίδας» ή «Φεγγάρι της Πείνας».
  • Για τους παρατηρητές στην Ελλάδα, το “Φεγγάρι του Χιονιού” θα φτάσει στο μέγιστο της φωτεινότητάς του 9 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα (00:09), τα ξημερώματα της Δευτέρας.
  • Η πανσέληνος θα είναι ορατή με γυμνό μάτι, αλλά η NASA αναφέρει ότι αν κοιτάξετε με κιάλια ή τηλεσκόπιο, θα διακρίνετε περισσότερες λεπτομέρειες, όπως κρατήρες και ορεινές κορυφογραμμές.
Μπορείτε να δείτε την Πανσέληνο του Χιονιού (Snow Moon) για το 2026 την Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου. Στην Ελλάδα, το φαινόμενο θα κορυφωθεί ακριβώς μετά τα μεσάνυχτα, στις 12:09 π.μ. της 2ας Φεβρουαρίου: Φωτογραφία:Reuters/Neil Hall
Η πανσέληνος του Φεβρουαρίου ονομάζεται επίσης «Φεγγάρι της Καταιγίδας» (Storm Moon), λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν αυτόν τον μήνα, ή «Φεγγάρι της Πείνας» (Hunger Moon).  Η κορύφωση του φαινομένου αναμένεται στις 10:09 μ.μ. ώρα Μεγάλης Βρετανίας την Κυριακή, γεγονός που σημαίνει ότι για τους παρατηρητές στην Ελλάδα, το “Φεγγάρι του Χιονιού” θα φτάσει στο μέγιστο της φωτεινότητάς του 9 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα (00:09), τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Βίντεο: Αεροπλάνο της NASA προσγειώθηκε με την κοιλιά σε αεροδρόμιο του Τέξας

Ακόμα και αν τη χάσετε στην κορύφωσή της, η σελήνη φαίνεται γεμάτη για μερικές ημέρες προτού περάσει στην επόμενη φάση της, τον Φθίνοντα Αμφίκυρτο (Waning Gibbous), όταν δηλαδή η φωτισμένη πλευρά της αρχίζει σταδιακά να συρρικνώνεται.

Από πού πήρε το όνομά της η Πανσέληνος του Χιονιού

Σύμφωνα με τη NASA, αυτή η πανσέληνος -η δεύτερη του έτους- πήρε το όνομά της από φυλές της βορειοανατολικής Αμερικής, λόγω των έντονων χιονοπτώσεων που σημειώνονται συνήθως αυτή την εποχή.  Έχει επίσης αναφερθεί ως «Φεγγάρι της Καταιγίδας» (Storm Moon), επίσης για μετεωρολογικούς λόγους, ή «Φεγγάρι της Πείνας» (Hunger Moon).  Αυτό το δεύτερο όνομα οφείλεται στην έλλειψη τροφής και στις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες κυνηγιού που αντιμετώπιζαν παλαιότερα οι άνθρωποι κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα.

Θα εξαφανιστεί η βαρύτητα από τη Γη στις 12 Αυγούστου; Η NASA αποκαλύπτει την αλήθεια πίσω από την εξωφρενική θεωρία συνωμοσίας

Κάθε χρόνο σημειώνονται 12 ή 13 πανσέληνοι, οι οποίες έχουν διαφορετικά ονόματα που προέρχονται συνήθως από τους ιθαγενείς Αμερικανούς, οι οποίοι τις «βάφτιζαν» με βάση τον τρόπο ζωής τους. Ο σεληνιακός κύκλος αποτελούσε σημαντική μέθοδο μέτρησης του χρόνου για τις φυλές, και τα ονόματα αυτά υιοθετήθηκαν αργότερα από τους αποίκους της Αμερικής, καταλήγοντας τελικά να γίνουν δημοφιλή στη σύγχρονη κουλτούρα.

Θα μπορείτε να δείτε την πανσέληνο με γυμνό μάτι. Η NASA αναφέρει, ωστόσο, ότι αν κοιτάξετε την πανσέληνο με κιάλια, θα διακρίνετε περισσότερες λεπτομέρειες, όπως κρατήρες και μεγάλες ορεινές κορυφογραμμές.  Με τηλεσκόπιο, το φεγγάρι θα φαίνεται πολύ μεγάλο, προσθέτει η NASA, αλλά θα δείτε πραγματικά βουνά, κοιλάδες και τις ρωγμές στην επιφάνεια της σελήνης – αυλακώσεις, οι οποίες σχηματίστηκαν από λάβα.

NASA: Ακύρωση διαστημικού περιπάτου και ανησυχία στον ISS για την υγεία αστροναύτη – Εξετάζεται πρόωρη επιστροφή του πληρώματος

Προσωνύμια των πανσελήνων

Το “Φεγγάρι του Χιονιού” είναι μόνο ένα από τα πολλά ονόματα που δίνονται σε κάθε πανσέληνο του έτους, κυρίως από τους Ιθαγενείς Αμερικανούς. Ακολουθούν τα ονόματα των πανσελήνων του έτους και η σημασία τους, σύμφωνα με το Βασιλικό Αστεροσκοπείο του Γκρίνουιτς:

  • Ιανουάριος: Φεγγάρι του Λύκου (Wolf Moon). Ονομάστηκε έτσι από το ουρλιαχτό των λύκων που πάλευαν να βρουν τροφή στα μέσα του χειμώνα.
  • Φεβρουάριος: Φεγγάρι του Χιονιού (Snow Moon)
  • Μάρτιος: Φεγγάρι του Σκουληκιού (Worm Moon). Οι ιθαγενείς Αμερικανοί το ονόμασαν έτσι από τα ίχνη των σκουληκιών που εμφανίζονταν στο έδαφος καθώς αυτό ξεπάγωνε και ζεσταινόταν, δίνοντας τη θέση του στην άνοιξη.
  • Απρίλιος: Ροζ Φεγγάρι (Pink Moon). Αυτό ονομάστηκε έτσι από ένα είδος αγριολούλουδου που ανθίζει νωρίς την άνοιξη. (το φυτό Phlox subulata)
  • Μάιος: Φεγγάρι των Λουλουδιών (Flower Moon). Αναφέρεται στην εκτεταμένη ανθοφορία που παρατηρείται καθώς η άνοιξη μπαίνει για τα καλά.
  • Ιούνιος: Φεγγάρι της Φράουλας (Strawberry Moon). Είναι το όνομα που του έδωσαν στη Βόρεια Αμερική, ως αναφορά στη συγκομιδή της φράουλας κατά τον μήνα Ιούνιο..
  • Ιούλιος: Φεγγάρι του Ελαφιού (Buck Moon). Ένας φόρος τιμής στα αρσενικά ελάφια, των οποίων τα κέρατα αρχίζουν να μεγαλώνουν ξανά τον Ιούλιο, αφού τα έχουν αποβάλει νωρίτερα μέσα στο έτος.
  • Αύγουστος: Φεγγάρι του Οξύρρυγχου (Sturgeon Moon). Οι οξύρρυγχοι (ψάρια που πλέον αποτελούν το πιο απειλούμενο είδος στον κόσμο) εμφανίζονταν σε μεγάλους αριθμούς κατά τη διάρκεια του Αυγούστου.
  • Σεπτέμβριος: Πανσέληνος του Καλαμποκιού (Full Corn Moon). Ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας της συγκομιδής μετά το τέλος του καλοκαιριού. Αυτό το φέγγαρι είναι πολύ φωτεινό και ανατέλλει νωρίς, επιτρέποντας στους αγρότες να συνεχίσουν τη συγκομιδή και τη νύχτα.
  • Οκτώβριος: Φεγγάρι του Κυνηγού (Hunter’s Moon). Όπως και η προκάτοχός της, η Πανσέληνος του Κυνηγού είναι λαμπερή και διαρκεί πολύ, δίνοντας στους κυνηγούς μια σπάνια ευκαιρία να αναζητήσουν θηράματα τη νύχτα. Οι κυνηγοί επωφελούνται επίσης από το γεγονός ότι τα ελάφια και οι αλεπούδες δεν μπορούν να κρυφτούν στα χωράφια, που μένουν γυμνά μετά τη συγκομιδή.
  • Νοέμβριος: Φεγγάρι του Κάστορα (Beaver Moon). Υπάρχει διαφωνία για την προέλευση αυτού του ονόματος. Κάποιοι πιστεύουν ότι προέρχεται από τις παγίδες για κάστορες που έστηναν αυτόν τον μήνα, ενώ άλλοι λένε ότι οφείλεται στους κάστορες που χτίζουν τα φράγματά τους για τον χειμώνα.
  • Δεκέμβριος: Παγωμένο Φεγγάρι (Cold Moon).Ένα άμεσο όνομα για την πανσέληνο του πρώτου μήνα του χειμώνα. Άλλα ονόματα περιλαμβάνουν το «Φεγγάρι της Μεγάλης Νύχτας» ή το «Φεγγάρι της Δρυός».

Το Μπλε Φεγγάρι (Blue Moon)

Από εδώ προέρχεται η αγγλική έκφραση “once in a blue moon” (κάτι που συμβαίνει σπάνια).

Η Σελήνη ολοκληρώνει 12 πλήρεις κύκλους σε περίπου 354 ημέρες, δηλαδή περίπου 11 ημέρες λιγότερες από το ημερολογιακό έτος.  Κάθε δυόμισι χρόνια περίπου, αυτή η διαφορά προστίθεται και δημιουργεί μια επιπλέον, 13η πανσέληνο μέσα στο έτος.

Επίσης, ονομάζουμε «Μπλε Φεγγάρι» τη δεύτερη πανσέληνο που συμβαίνει μέσα στον ίδιο ημερολογιακό μήνα.  Σε αντίθεση με τα άλλα ονόματα, δεν γνωρίζουμε ακριβώς την προέλευση αυτής της ονομασίας.

 

