NASA: Eσπευσμένη επιστροφή πληρώματος από τον ISS την Παρασκευή, λόγω προβλήματος υγείας

Την Παρασκευή αναμένεται η εσπευσμένη επιστροφή πληρώματος από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), κατόπιν αδιευκρίνιστου προβλήματος υγείας που αντιμετώπισε ένας αστροναύτης, όπως ανακοίνωσε η αμερικανική διαστημική υπηρεσία (NASA).

Η NASA και η SpaceX σχεδιάζουν την επιστροφή του πληρώματος της 11ης αποστολής (Crew-11) στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό «όχι νωρίτερα από τις 17:00 της Πέμπτης (ώρα Ανατολικής Ακτής στις ΗΠΑ, 00:00 την Παρασκευή στην Ελλάδα)» με την προσθαλάσσωση της κάψουλας στα ανοικτά των ακτών της Καλιφόρνιας να υπολογίζεται γύρω στις 03:40 της Παρασκευής (ώρα Ανατολικής Ακτής στις ΗΠΑ, 10:40 στην Ελλάδα).

H NASA είχε ανακοινώσει την Πέμπτη πως εξέταζε το ενδεχόμενο να επισπεύσει την επιστροφή της τετραμελούς αποστολής της στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, λόγω προβλήματος υγείας που αντιμετώπισε ένας αστροναύτης – κάτι που δεν έχει προηγούμενο στα χρονικά του ISS.

Οι αστροναύτες παραμένουν συνήθως 6-8 μήνες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), στη διάρκεια των οποίων έχουν πρόσβαση σε βασικό ιατρικό εξοπλισμό και φάρμακα για τυχόν έκτακτες ανάγκες.

Η αποστολή που θα πάρει τον δρόμο της επιστροφής από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό περιλαμβάνει τους Αμερικανούς αστροναύτες Ζίνα Κάρντμαν και Μάικ Φίνκε, τον Ιάπωνα αστροναύτη Κιμίγια Γιούι και τον Ρώσο κοσμοναύτη Όλεγκ Πλατόνοφ. Βρίσκονται στον ISS από τον Αύγουστο και η επιστροφή τους είχε αρχικά προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο.

