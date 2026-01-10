Μήλος: Και δεύτερο πλοίο δεν κατάφερε να δέσει στο λιμάνι εξαιτίας των ισχυρών ανέμων – Ταλαιπωρία για 639 επιβάτες

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν το βράδυ της Παρασκευής στη θαλάσσια περιοχή γύρω από τη Μήλο, καθώς δύο επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία δεν κατάφεραν να προσεγγίσουν το λιμάνι του νησιού.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, το πλοίο «Κνωσσός», που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Ηράκλειο προς τον Πειραιά, δεν μπόρεσε να δέσει στη Μήλο λόγω των θυελλωδών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή. Στο πλοίο επέβαιναν 639 επιβάτες και 73 οχήματα, ενώ το πλήρωμα έκρινε πως η προσέγγιση στο λιμάνι ήταν επικίνδυνη.

Αντίστοιχο πρόβλημα αντιμετώπισε νωρίτερα και το «FAISTOS PALAS», το οποίο πραγματοποιούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από τον Πειραιά προς τη Μήλο και στη συνέχεια προς το Ηράκλειο. Όπως ανακοινώθηκε, η προσέγγιση και ο κατάπλους στη Μήλο δεν ήταν εφικτοί λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, με τους ανέμους να καθιστούν επικίνδυνη τη διαδικασία ελλιμενισμού. Οι επιβάτες ενημερώθηκαν άμεσα για την απόφαση του πληρώματος, η οποία ελήφθη για λόγους ασφαλείας.

Μετά την αδυναμία προσέγγισης, το «FAISTOS PALAS» συνέχισε κανονικά το ταξίδι του προς το λιμάνι του Ηρακλείου, μεταφέροντας 1.002 επιβάτες, 179 Ι.Χ., 10 δίκυκλα, ένα λεωφορείο και 112 φορτηγά οχήματα.