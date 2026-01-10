Exxon: «Μη επενδυτικός» ο στόχος του Ντόναλντ Τραμπ για πετρελαϊκή ανοικοδόμηση 100 δισ. στη Βενεζουέλα

Η Exxon και η Shell ξεκαθάρισαν ότι «δεν πρόκειται να επενδύσουν δισεκατομμύρια δολάρια» στη Βενεζουέλα, αν δεν υπάρξει ασφάλεια, νομική εγγύηση και ανταγωνιστικό φορολογικό πλαίσιο. Με αυτή τη θέση, οι δύο ενεργειακοί κολοσσοί διέψευσαν ουσιαστικά τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε υποστηρίξει πως μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες είναι έτοιμες να ρίξουν «τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια» στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Η συνάντηση στον Λευκό Οίκο, όπου συμμετείχαν εκπρόσωποι 17 πετρελαϊκών εταιρειών —ανάμεσά τους οι Eni και Repsol—, σημαδεύτηκε από τη θέση της Exxon, που ζήτησε εγγυήσεις ασφαλείας προτού στείλει ομάδα στη Βενεζουέλα και επεσήμανε την ανάγκη μεταρρύθμισης του νόμου περί υδρογονανθράκων της χώρας.

Ενθαρρύνει η Chevron

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε: «Η Βενεζουέλα μάς παρέχει 30 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και την ευχαριστούμε. Η Κίνα μπορεί να προμηθευτεί πετρέλαιο από εμάς και η Ρωσία επίσης». Οι δηλώσεις αυτές έγιναν μία εβδομάδα μετά την αμερικανική επίθεση στο Καράκας, που οδήγησε στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

Ο Τραμπ προέτρεψε τις εταιρείες να εκμεταλλευθούν την κατάσταση για να αποκτήσουν πρόσβαση στα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της Βενεζουέλας, διαβεβαιώνοντας πως οι επενδύσεις τους θα είναι «απολύτως ασφαλείς». Τόνισε όμως ότι όλα θα γίνουν υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, οι οποίες θα αποφασίσουν ποιες εταιρείες θα δραστηριοποιηθούν στη χώρα. «Θα συνδιαλέγεστε απευθείας μαζί μας, δεν θα συνδιαλέγεστε με τη Βενεζουέλα», είπε χαρακτηριστικά.

Παρά ταύτα, ο διευθύνων σύμβουλος της ExxonMobil, Ντάρεν Γουντς, υπενθύμισε: «Τα περιουσιακά μας στοιχεία έχουν κατασχεθεί δύο φορές σε αυτή τη χώρα, επομένως μπορείτε να φανταστείτε ότι προκειμένου να επιστρέψουμε για τρίτη φορά θα απαιτούνταν αρκετά σημαντικές αλλαγές». Πρόσθεσε δε ότι, υπό τις σημερινές συνθήκες, «θα ήταν αδύνατον να επενδύσουμε εκεί».

Μετά τη σύσκεψη, ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας, Κρις Ράιτ, αναγνώρισε πως «θα απαιτηθεί χρόνος» μέχρι να μπορέσει η Βενεζουέλα να επανεκκινήσει την παραγωγή της.

Η χώρα της Νότιας Αμερικής διαθέτει τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα αργού πετρελαίου παγκοσμίως, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚ, που ξεπερνούν τα 300 δισεκατομμύρια βαρέλια — περισσότερα από της Σαουδικής Αραβίας και του Ιράν. Ωστόσο, η παραγωγή της παραμένει περιορισμένη σε περίπου 1 εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως, λόγω ανεπαρκών επενδύσεων και των αμερικανικών κυρώσεων.

Από την πλευρά της, η Chevron, μέσω του αντιπροέδρου της Μαρκ Νέλσον, επισήμανε ότι η εταιρεία έχει 100 χρόνια ιστορίας στη Βενεζουέλα και ως η μοναδική αμερικανική εταιρεία που δραστηριοποιείται σήμερα στη χώρα, είναι έτοιμη να διπλασιάσει την παραγωγή της άμεσα.

Με το βλέμμα στην αίθουσα χορού

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Ντόναλντ Τραμπ αιφνιδίασε τους παρευρισκόμενους, όταν σηκώθηκε ξαφνικά από την καρέκλα λέγοντας πως ήθελε να θαυμάσει τη θέα της υπό κατασκευή αίθουσας χορού, η οποία θα διαθέτει αλεξίσφαιρα τζάμια και θωράκιση κατά drones.

Το σημείωμα του Ρούμπιο

Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος διάβασε δυνατά ένα σημείωμα που του είχε παραδώσει ο υπουργός Εξωτερικών, προκαλώντας αμηχανία στην αίθουσα. «Ο Μάρκο μόλις μου έδωσε ένα σημείωμα που λέει: πήγαινε πίσω στη Chevron, γιατί θέλουν να συζητήσουν κάτι. Επιστρέφω στη Chevron. Ευχαριστώ, Μάρκο», είπε χαμογελώντας.