Από Αθήνα κατέληξε… Τίρανα: Η αεροπορική “οδύσσεια” ενός 15χρονου κατά τη διάρκεια του “μπλακ άουτ” του FIR Αθηνών

  • Το μπλακ άουτ του FIR Αθηνών την Κυριακή 04/01 προκάλεσε μια αεροπορική “οδύσσεια” για έναν 15χρονο, ο οποίος ταξίδευε μόνος του και αντί να προσγειωθεί στην Αθήνα, βρέθηκε στα Τίρανα.
  • Ο έφηβος προσγειώθηκε στην Αλβανία χωρίς καμία ενημέρωση προς τους γονείς του, καθώς το αεροπλάνο έστριψε πάνω από τη Θεσσαλονίκη λόγω της κακοκαιρίας. Ο πιλότος δήλωσε στους επιβάτες: “όποιος θέλει μένει, όποιος θέλει φεύγει εγώ επιστρέφω πίσω”.
  • Το παιδί κατάφερε να επιστρέψει στο σπίτι του μετά από ένα 24ωρο με βανάκι, χάρη στην “απο μηχανής θεών” βοήθεια δύο άλλων Ελλήνων επιβατών. Η μητέρα του δήλωσε: “Ευτυχώς βρέθηκε εκεί ένα ζευγάρι, σαν άγγελοι οι άνθρωποι”.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Το «μπλακ αουτ» της Κυριακής 04/01, μεταξύ των πολλών και διάφορων ευτράπελων που σημειώθηκαν, έφερε και μια μεγάλη λαχτάρα στην οικογένεια ενός 15χρονου, που ταξίδευε μόνος του και αντί να προσγειωθεί στην Αθήνα, βρέθηκε στα Τίρανα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha, ο έφηβος αντί να έρθει στο αεροδρόμιο των Αθηνών προσγειώθηκε στην Αλβανία και μάλιστα χωρίς να έχει υπάρξει καμία ενημέρωση προς τους γονείς του. Ως αποτέλεσμα της κακοκαιρίας και της έλλειψης επικοινωνιών, το αεροπλάνο έστριψε όταν βρισκόταν πάνω από τη Θεσσαλονίκη προς το αεροδρόμιο των Τιράνων, όπου και προσγειώθηκε με τον πιλότο να «νίπτει τας χείρας του», δηλώνοντας «όποιος θέλει μένει, όποιος θέλει φεύγει εγώ επιστρέφω πίσω».

Το παιδί εντέλει κατάφερε να επιστρέψει μετά από ένα 24ωρο σπίτι του με… βανάκι, χάρις την «από μηχανής θεών» βοήθεια που προσέφεραν δύο άλλοι Έλληνες επιβάτες, που κατευθύνονταν επίσης προς Αθήνα.

«Ξαφνικά βλέπουμε να ακυρώνεται η πτήση. Από το αεροδρόμιο δεν ήξερε κανένας να μου πει τίποτα, επικοινώνησε αυτός μαζί μου ευτυχώς. Να φτάνει μέχρι Θεσσαλονίκη και να “παίρνει απότομη στροφή και να γυρνάει Τίρανα. Το παιδί η αλήθεια είναι ότι το χειρίστηκε πάρα πολύ ψύχραιμα. Ευτυχώς βρέθηκε εκεί ένα ζευγάρι, σαν άγγελοι οι άνθρωποι, που με αυτούς επικοινωνήσαμε και είπανε “αναλαμβάνουμε και θα φέρουμε το παιδί εμείς», δήλωσε η μητέρα του τυχερού μέσα στην ατυχία του παιδιού.

