Τάσος Λέκκας: «Ο Μαρκουλάκης μου ζήτησε να χάσω κάποια κιλά για ένα ρόλο και εγώ έχασα δεκατρία»

Ο Τάσος Λέκκας βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα, «Καλύτερα Αργά», όπου μίλησε εφ’ όλης της ύλης για την πορεία του και τις εμπειρίες του στον χώρο της υποκριτικής.

Ο νεαρός ηθοποιός αναφέρθηκε στις αλλαγές που έχει κάνει στην εμφάνισή του για τις ανάγκες ρόλων, εξηγώντας πως αυτό είναι κάτι που απολαμβάνει ιδιαίτερα. Όπως είπε, έχει χρειαστεί πολλές φορές να αλλάξει βάρος για να ανταποκριθεί καλύτερα σε έναν χαρακτήρα.

«Είμαι από αυτούς που παίρνουν ή χάνουν κιλά για έναν ρόλο. Έχει χρειαστεί κιόλας στο παρελθόν για το θέατρο. Μου είχε ζητήσει τότε ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, για το “Τρίτο Στεφάνι”, να χάσω κάποια κιλά. Αλλά εννοούσε ο άνθρωπος δύο-τρία… Εγώ έχασα 13 κιλά και εμφανίστηκα “τόσος”. Αλλά λειτούργησε, γιατί έκανα τον τοξικοεξαρτημένο, ο οποίος ήταν ταλαιπωρημένος και δεν περνούσε καλά. Μου αρέσουν αυτά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός.