Ντέλσι Ροδρίγκες: «Η Βενεζουέλα εξακολουθεί να αντιτάσσεται στην αμερικανική επιθετικότητα»

Τη δέσμευση ότι η Βενεζουέλα θα απαντήσει «μέσω διπλωματικών οδών» σε όσα χαρακτήρισε «εγκληματική επιθετικότητα» των ΗΠΑ, επανέλαβε η προσωρινή πρόεδρος της χώρας Ντέλσι Ροδρίγκες. Οι δηλώσεις της ήρθαν μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς που, σύμφωνα με το Καράκας, προηγήθηκαν της αιχμαλώτισης του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, προκαλώντας ένταση στις ήδη τεταμένες σχέσεις Ουάσινγκτον – Καράκας. Την ίδια ώρα, η Ροδρίγκες επικοινώνησε με τους ηγέτες της Βραζιλίας, της Κολομβίας και της Ισπανίας, ενώ ευχαρίστησε τον εμίρη του Κατάρ για τη διαμεσολαβητική του στάση.

Καταγγελία για την επίθεση της 3ης Ιανουαρίου

Κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με τον πρόεδρο της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, τον πρόεδρο της Κολομβίας, Γουστάβο Πέτρο, και τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, η Ροδρίγκες χαρακτήρισε την αμερικανική επιχείρηση στις 3 Ιανουαρίου «σοβαρή, εγκληματική και παράνομη επίθεση εναντίον της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας».

Η προσωρινή πρόεδρος τόνισε ότι οι βομβαρδισμοί συνιστούν κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της εθνικής κυριαρχίας της χώρας. Όπως είπε: «Επιβεβαίωσα ότι η Βενεζουέλα θα εξακολουθήσει να αντιτάσσεται σε αυτήν την επιθετικότητα μέσω διπλωματικών οδών». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η κυβέρνησή της επιδιώκει πολιτική και θεσμική απάντηση στην κρίση, παρά τη στρατιωτική κλιμάκωση.

Διάλογος παρά την ένταση

Οι δηλώσεις της Ροδρίγκες έγιναν σε μια περίοδο όπου ΗΠΑ και Βενεζουέλα δείχνουν διάθεση να αποκαταστήσουν τις διπλωματικές τους σχέσεις, που βρίσκονται σε κρίση εδώ και χρόνια. Παρά την ένταση, το Καράκας επιμένει πως η απάντησή του θα δοθεί αποκλειστικά στο διπλωματικό επίπεδο, επιχειρώντας να αποφύγει περαιτέρω στρατιωτική εμπλοκή.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, η Ροδρίγκες ευχαρίστησε τον εμίρη του Κατάρ, Ταμίμ μπιν Χάμαντ αλ Θάνι, για «την προθυμία του να συμβάλει στην ανάπτυξη ενός προγράμματος διαλόγου μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας», που –όπως είπε– θα στηρίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και στις αρχές του διεθνούς δικαίου.

Ο ρόλος του Κατάρ

Το Κατάρ διαδραματίζει εδώ και χρόνια ρόλο μεσολαβητή στις επαφές ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και το Καράκας. Μετά την επίθεση της 3ης Ιανουαρίου, η Ντόχα προσφέρθηκε ξανά να συμβάλει στην αποκλιμάκωση της κρίσης, απευθύνοντας έκκληση για «επίλυση των διαφορών μέσω διαλόγου».

Ωστόσο, παρά τις διεθνείς πρωτοβουλίες και την εμπλοκή του Κατάρ, η ένταση στις σχέσεις των δύο χωρών παραμένει υψηλή. Η Βενεζουέλα εξακολουθεί να δηλώνει πως η απάντησή της θα παραμείνει αυστηρά σε διπλωματικό πλαίσιο, ενώ η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, φοβούμενη περαιτέρω αποσταθεροποίηση στην περιοχή.