Μπαρτζώκας για τραυματισμό του Μόρις: «Θα κάνει μαγνητική, μάλλον πρόκειται για βαρύ διάστρεμμα»

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 95-80 της Μπάγερν Μονάχου στο ΣΕΦ, όμως η βραδιά δεν έκλεισε ιδανικά, καθώς ο Μόντε Μόρις τραυματίστηκε σοβαρά. Ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων» Γιώργος Μπαρτζώκας αποκάλυψε μετά το τέλος του αγώνα πως ο Αμερικανός γκαρντ υπέστη βαρύ διάστρεμμα στον αστράγαλο, τονίζοντας ότι θα υποβληθεί σε μαγνητική για να διαπιστωθεί η ακριβής κατάσταση.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού αναφέρθηκε αρχικά στην εικόνα της ομάδας του, επισημαίνοντας ότι στο δεύτερο ημίχρονο οι παίκτες του έπαιξαν πολύ καλύτερα. «Το δεύτερο ημίχρονο ήταν καλύτερο από το πρώτο. Είχαμε 28 ασίστ, τους αναγκάσαμε σε 21 λάθη, αν δεν κάνω λάθος. Βελτιώσαμε το παιχνίδι μας στο δεύτερο ημίχρονο. Προηγούμασταν αλλά δεν μπορέσαμε να τελειώσουμε το παιχνίδι νωρίτερα. Είχαμε κακές αποφάσεις. Αυτά τα ματς πρέπει να τα κερδίζουμε. Στον δεύτερο γύρο κάθε ματς μετράει και περισσότερο. Πρέπει να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους οπαδούς μας για τη ζεστή ατμόσφαιρα και στους παίκτες μου για τη νίκη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στις επιστροφές των Ουόρντ και Μιλουτίνοφ, ο Έλληνας τεχνικός εξέφρασε τη χαρά του, σημειώνοντας ωστόσο ότι η ατυχία με τον Μόρις σκιάζει τη χαρά της νίκης. «Είμαι χαρούμενος αλλά τώρα χάσαμε τον Μόρις. Έτσι είναι η ζωή μας στην Euroleague. Όχι μόνο εμείς, αλλά όλες οι ομάδες. Οι παίκτες παίζουν συνεχόμενα λεπτά και αυτός ο τραυματισμός έγινε μόνος του, δεν πάτησε σε άλλο πόδι. Ο Ουόρντ επέστρεψε, ο ΜακΚίσικ θα επιστρέψει προσεχώς, ο Τζόουνς θα παίξει στα επόμενα ματς. Σημαντικό να μείνουμε υγιείς», ανέφερε.

Κλείνοντας, ο Γιώργος Μπαρτζώκας επιβεβαίωσε ότι ο Μόρις θα περάσει από μαγνητική εξέταση, ενώ υπογράμμισε πως όλα δείχνουν πως πρόκειται για βαρύ διάστρεμμα, το οποίο αναμένεται να τον κρατήσει εκτός δράσης για κάποιο διάστημα.