Μπαρτζώκας για τραυματισμό του Μόρις: «Θα κάνει μαγνητική, μάλλον πρόκειται για βαρύ διάστρεμμα»

Σύνοψη από το

  • Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Μπάγερν Μονάχου, αλλά η βραδιά επισκιάστηκε από τον σοβαρό τραυματισμό του Μόντε Μόρις. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας επιβεβαίωσε πως πρόκειται για βαρύ διάστρεμμα στον αστράγαλο και ο παίκτης θα κάνει μαγνητική.
  • Ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εικόνα της ομάδας στο δεύτερο ημίχρονο, τονίζοντας πως οι παίκτες του έπαιξαν πολύ καλύτερα και είχαν 28 ασίστ, αναγκάζοντας τους αντιπάλους σε 21 λάθη.
  • Ο Έλληνας τεχνικός εξέφρασε τη χαρά του για τις επιστροφές των Ουόρντ και Μιλουτίνοφ, αν και η ατυχία με τον Μόρις σκιάζει τη νίκη. Αναμένεται επίσης η επιστροφή των ΜακΚίσικ και Τζόουνς στα προσεχή ματς.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Γιώργος Μπαρτζώκας, Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 95-80 της Μπάγερν Μονάχου στο ΣΕΦ, όμως η βραδιά δεν έκλεισε ιδανικά, καθώς ο Μόντε Μόρις τραυματίστηκε σοβαρά. Ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων» Γιώργος Μπαρτζώκας αποκάλυψε μετά το τέλος του αγώνα πως ο Αμερικανός γκαρντ υπέστη βαρύ διάστρεμμα στον αστράγαλο, τονίζοντας ότι θα υποβληθεί σε μαγνητική για να διαπιστωθεί η ακριβής κατάσταση.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού αναφέρθηκε αρχικά στην εικόνα της ομάδας του, επισημαίνοντας ότι στο δεύτερο ημίχρονο οι παίκτες του έπαιξαν πολύ καλύτερα. «Το δεύτερο ημίχρονο ήταν καλύτερο από το πρώτο. Είχαμε 28 ασίστ, τους αναγκάσαμε σε 21 λάθη, αν δεν κάνω λάθος. Βελτιώσαμε το παιχνίδι μας στο δεύτερο ημίχρονο. Προηγούμασταν αλλά δεν μπορέσαμε να τελειώσουμε το παιχνίδι νωρίτερα. Είχαμε κακές αποφάσεις. Αυτά τα ματς πρέπει να τα κερδίζουμε. Στον δεύτερο γύρο κάθε ματς μετράει και περισσότερο. Πρέπει να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους οπαδούς μας για τη ζεστή ατμόσφαιρα και στους παίκτες μου για τη νίκη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στις επιστροφές των Ουόρντ και Μιλουτίνοφ, ο Έλληνας τεχνικός εξέφρασε τη χαρά του, σημειώνοντας ωστόσο ότι η ατυχία με τον Μόρις σκιάζει τη χαρά της νίκης. «Είμαι χαρούμενος αλλά τώρα χάσαμε τον Μόρις. Έτσι είναι η ζωή μας στην Euroleague. Όχι μόνο εμείς, αλλά όλες οι ομάδες. Οι παίκτες παίζουν συνεχόμενα λεπτά και αυτός ο τραυματισμός έγινε μόνος του, δεν πάτησε σε άλλο πόδι. Ο Ουόρντ επέστρεψε, ο ΜακΚίσικ θα επιστρέψει προσεχώς, ο Τζόουνς θα παίξει στα επόμενα ματς. Σημαντικό να μείνουμε υγιείς», ανέφερε.

Κλείνοντας, ο Γιώργος Μπαρτζώκας επιβεβαίωσε ότι ο Μόρις θα περάσει από μαγνητική εξέταση, ενώ υπογράμμισε πως όλα δείχνουν πως πρόκειται για βαρύ διάστρεμμα, το οποίο αναμένεται να τον κρατήσει εκτός δράσης για κάποιο διάστημα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δαγκώνετε τα νύχια σας, είστε αναβλητικοί και κάνετε σαμποτάζ στον εαυτό σας; Ειδικός εξηγεί τι σημαίνουν όλα αυτά

Στο «κόκκινο» η γρίπη το επόμενο διάστημα- Σε ετοιμότητα το ΕΣΥ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Εβδομαδιαία άνοδος 2,30% με νέα υψηλά 16 ετών, κέρδη 5,14% για τις τράπεζες

Ακίνητα: Οι ακριβότερες και φθηνότερες περιοχές της χώρας για ενοικίαση – αγορά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
01:02 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Νεϊμάρ: Επίδειξη πλούτου με ιδιωτικό στόλο αξίας άνω των 50 εκατομμυρίων αποτελούμενο από αεροπλάνο, ελικόπτερο και… Batmobile

Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ Νεϊμάρ αποφάσισε να δείξει στους εκατομμύρια θαυμαστές του τον πολυτ...
23:48 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Copa Africa: Στα ημιτελικά το Μαρόκο – «Καθάρισε» εύκολα με 2-0 το Καμερούν – Δείτε τα γκολ

Το Μαρόκο και η Σενεγάλη έγιναν οι δύο πρώτες ομάδες που εξασφάλισαν την παρουσία τους στα ημι...
23:18 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου 95-80: Πήρε τη νίκη με Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ, έχασε… τον Μόρις

Ο Ολυμπιακός ανέβασε στροφές στο δεύτερο ημίχρονο και πέρασε ένα ήρεμο βράδυ στο ΣΕΦ, επιστρέφ...
20:51 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Θαρθάνα για τη Β’ ομάδα – Χωρίς Ποντένσε και Ροντινέι κόντρα στον Ατρόμητο

Οριστικοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (9/1) η μεταγραφή του Ισπανού εξτρέμ, Αντόνιο Θαρθ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι