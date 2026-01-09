Αγρότες: «Ραντεβού» το Σάββατο στη Νίκαια ενόψει της συνάντησης με τον Πρωθυπουργό – Ποιοι δρόμοι άνοιξαν και πού υπάρχουν ακόμα αποκλεισμοί

Για την συνάντηση με τον Πρωθυπουργό την Τρίτη (13/1) προετοιμάζονται οι αγρότες, με την πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων να έχει δώσει «ραντεβού» το Σάββατο στο Πνευματικό Κέντρο της Νίκαιας στη 1 το μεσημέρι, για να συνεδριάσει, ώστε να αποφασιστεί ποιοι θα εκπροσωπήσουν τους συναδέλφους τους στο Μέγαρο Μαξίμου και να χαραχθεί η στρατηγική για το πώς θα διαπραγματευτούν στη συνάντηση.

Στο «τραπέζι» της συζήτησης θα τεθούν τα 6 θέματα που εξειδίκευε προ μερών η κυβέρνηση, ενώ θα τεθεί και το πλαίσιο των υπόλοιπων αιτημάτων του αγροτικού κόσμου. Στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν θα εκπροσωπηθούν οι αγρότες των Πράσινων Φαναριών και εκείνοι της Κρήτης, οι οποίοι -για διαφορετικούς λόγους- έχουν διαχωρίσει τη θέση τους, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Η πρόθεση των αγροτών πάντως είναι να θέσουν επί τάπητος και άλλα ζητήματα για τα οποία θεωρούν ότι δεν έχουν λάβει απαντήσεις από την κυβέρνηση, όπως το θέμα με τους κτηνοτρόφους για την αποκατάσταση των κοπαδιών και το θέμα του εμβολιασμού.

Άνοιξαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στα Μάλγαρα

Οι αγρότες στα διόδια των Μαλγάρων αποφάσισαν να ανοίξουν το απόγευμα της Παρασκευής και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας ως ένδειξη καλής θέλησης ενόψει της συνάντησης με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου την Τρίτη.

Οι αγρότες θα βρεθούν κανονικά στη πανελλαδική σύσκεψη της Νίκαιας το Σάββατο και θα ορίσουν εκπρόσωπο για τη συνάντηση με την κυβέρνηση.

Τονίζουν ότι ο διάλογος θα πραγματοποιηθεί με ανοιχτούς δρόμους, ωστόσο προειδοποιούν ότι η εμπορική συμφωνία ανάμεσα στην ΕΕ και την Mercosur θα είναι καταστροφική για αυτούς, χαρακτηρίζοντάς την «ταφόπλακα».

Άνοιξε ο κόμβος του Μπράλου

Στον Μπράλο, οι αγρότες της Καρδίτσας με τα τρακτέρ τους έφυγαν από τον Ε75 και επέστρεψαν στο μπλόκο στον Ε65. Περίπου 100 τρακτέρ που είχαν μετακινηθεί την Πέμπτη από την Καρδίτσα, αποχώρησαν από το μπλόκο του Μπράλο, με επικεφαλής τον κ. Κώστα Τζέλλα, στο πλαίσιο της σταδιακής αποκλιμάκωσης των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Τα τρακτέρ, συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων, επέστρεψαν προς το μπλόκο του αυτοκινητοδρόμου Ε65 στην Καρδίτσα, όπου θα παραμείνουν.

Θήβα – Ανοιχτά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην παλαιά Εθνική οδό

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η σύσκεψη των αγροτών της Θήβας και πλέον έχουν δοθεί στην κυκλοφορία και τα δύο ρεύματα στην παλαιά Εθνική οδό με τους αγρότες να κατευθύνονται στο βασικό τους μπλόκο στην Εθνική οδό Αθηνών Λαμίας, η οποία θα παραμείνει κλειστή.

Το μεσημέρι του Σαββάτου οι επικεφαλής του μπλόκου θα μεταβούν στη Νίκαια για την πανελλαδική σύσκεψη.

Η εικόνα στο Κάστρο Βοιωτίας

Στο Κάστρο Βοιωτίας, οι αγρότες φαίνονται αποφασισμένοι έως το πρωί του Σαββάτου να κρατήσουν κλειστή την Εθνική και τους παρακαμπτήριους οπότε και συμπληρώνεται το πρώτο 48ωρο της απόφασής τους για καθολικό αποκλεισμό 96 ωρών.

Ωστόσο, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο σε μία κίνηση καλής θέλησης το πρωί του Σαββάτου, οπότε και ολοκληρώνεται αυτό το πρώτο 48ωρο, να περάσουν σε αποκλεισμό μόνον της Εθνικής, αφήνοντας ανοικτούς στους παράδρομους.

Και αυτό το μπλόκο συντάσσεται με τα υπόλοιπα σε όλη την Ελλάδα, επιθυμώντας, όπως τονίζουν οι αγρότες, έναν υγιή διάλογο ώστε να βρεθεί λύση στα αιτήματά τους.

Ανοιχτή η Εγνατία και η παλιά Εθνική Οδός Κοζάνης – Καστοριάς

Η Εγνατία Οδός άνοιξε λίγο μετά τις 17:00 το απόγευμα της Παρασκευής. Νωρίτερα, άνοιξε και η παλιά εθνική οδός Κοζάνης – Καστοριάς, την οποία είχαν αποκλείσει από τις 12 το μεσημέρι.

Η κίνηση στην Εγνατία Οδό γίνεται με μια πολύ μικρή μικρή παράκαμψη μόλις 100 μέτρων.

Λήξη αποκλεισμών σε Δυτική Μακεδονία και τελωνείο Προμαχώνα

Στις 17:30 το απόγευμα της Παρασκευής (9/1) έληξε η κινητοποίηση των παραγωγών της Δυτικής Μακεδονίας στη Μπάρα Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού, παρά την αρχική πρόθεση για 48ωρο αποκλεισμό. Υπενθυμίζεται ότι η κινητοποίηση ξεκίνησε την Πέμπτη στις 11 το πρωί και περιλάμβανε και τον αποκλεισμό των παρακαμπτηρίων για κάποιες ώρες.

Αντίστοιχα, στις 17:30 έληξε και ο αποκλεισμός στο μπλόκο του κόμβου Φιλώτα, επίσης επί του κάθετου άξονα της Εγνατίας Οδού. Συγκεκριμένα, είχαν κλείσει οι κάθετοι άξονες της Εγνατίας Οδού από Φλώρινα προς Κοζάνη και από Έδεσσα προς Κοζάνη, καθώς και τα αντίστροφα ρεύματα. Οι παραγωγοί προχώρησαν στον αποκλεισμό στο συγκεκριμένο σημείο χθες από τις 10 το πρωί.

Στο μπλόκο συμμετείχαν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, μέλη του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ανατολικής Εορδαίας και της Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας, καθώς και του Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Αμυνταίου.

Αργά το μεσημέρι της Παρασκευής, έληξε και ο αποκλεισμός στο τελωνείο του Προμαχώνα, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία. Υπενθυμίζεται ότι η κινητοποίηση είχε ξεκινήσει την Πέμπτη στις 12:00 το μεσημέρι και αφορούσε τον αποκλεισμό της εισόδου και εξόδου όλων των φορτηγών οχημάτων. Η διέλευση των Ι.Χ. επιβατικών οχημάτων πραγματοποιούνταν περιοδικά, ανάλογα με την κυκλοφορία.

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις στα τελωνεία Εξοχής, Ευζώνων και Νίκης

Στα υπόλοιπα τελωνεία, της Εξοχής στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, των Ευζώνων και της Νίκης στα σύνορα της χώρας μας με τη Βόρεια Μακεδονία διατηρείται το πρόγραμμα του 48ωρου αποκλεισμού.

Συγκριμένα, στο Νευροκόπι Δράμας, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν αποκλείσει τα φορτηγά και τα επαγγελματικά οχήματα από την Πέμπτη στις 8:00 το πρωί. Σύμφωνα με την απόφαση της γενικής τους συνέλευσης, το μπλόκο, που βρίσκεται περίπου 500 μέτρα από το τελωνείο της Εξοχής, θα ανοίξει στις 18:00 του Σαββάτου 10 Ιανουαρίου. Τα ΙΧ επιβατικά και τα τουριστικά λεωφορεία εκτρέπονται στις παρακαμπτήριες οδούς.

Στο τελωνείο της Νίκης συνεχίζεται η 48ωρη κινητοποίηση που ξεκίνησε την Πέμπτη στις 11:00, με αποκλεισμό για όλα τα φορτηγά, τα Ι.Χ. επιβατικά και τα τουριστικά λεωφορεία. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο περιοδικής διέλευσης των Ι.Χ. και των τουριστικών λεωφορείων, σύμφωνα με τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των συμμετεχόντων.

Στο τελωνείο των Ευζώνων η κινητοποίηση ξεκίνησε την Πέμπτη στις 18:00 και διήρκησε περίπου έξι ώρες, με αποκλεισμό για όλα τα οχήματα, επιτρέποντας διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις. Την Παρασκευή και τις επόμενες ημέρες έως την Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, ο αποκλεισμός θα ξεκινά στις 16:00 και θα διαρκεί έως αργά το βράδυ.

Αποχώρησαν οι αγρότες από τις σήραγγες στα Τέμπη

Το απόγευμα της Παρασκευής, αποχώρησαν οι Θεσσαλοί αγρότες από τις σήραγγες των Τεμπών, με κατεύθυνση το μπλόκο της Νίκαιας, ύστερα από περισσότερες από 24 ώρες παρουσίας και αποκλεισμούς στο σημείο.

Στον Πυργετό Λάρισας άνοιξε και η παλαιά εθνική οδός Αθηνών -Θεσσαλονίκης.

Μετά την αποχώρηση από τα Τέμπη, το βάρος των κινητοποιήσεων μεταφέρεται εκ νέου στο μπλόκο της Νίκαιας, το οποίο παραμένει ενεργό.

«Την Τρίτη θα πάμε στην Αθήνα, θα πλημμυρίσουμε με κόσμο την πρωτεύουσα» λένε από το μπλόκο της Νίκαιας

Οργή επικρατεί στις τάξεις των αγροτών μετά την ψήφιση της συμφωνίας Mercosur, με το ισχυρό μπλόκο της Νίκαιας να προτείνει και επίσημα συνέχιση των κινητοποιήσεων και μετά τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη την Τρίτη, όπως και ένα μαζικό συλλαλητήριο στην Αθήνα, την ώρα της διαπραγμάτευσης.

Ο Ρίζος Μαρούδας, επικεφαλής του μπλόκου της Νίκαιας ανακοίνωσε κι επίσημα, όπως μεταδίδει το Thesspost, ότι στην αυριανή πανελλαδική σύσκεψη θα προσέλθουν με δύο προτάσεις: Συνέχιση των κινητοποιήσεων – εφόσον δεν ικανοποιηθούν από τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη – και συλλαλητήριο με λεωφορεία στην Αθήνα την ίδια ημέρα.

Καταλυτικό ρόλο σε αυτήν την εξέλιξη έπαιξε, σύμφωνα με το ίδιο μέσο ενημέρωσης, η ψήφιση της συμφωνίας της Mercosur, καθώς και η αυτοχειρία ενός κτηνοτρόφου στη Βροντού Πιερίας, με συνέπεια το κλίμα στις τάξεις των αγροτών να βαρύνει δραματικά.

«Θα μείνουμε εδώ όσο χρειαστεί. Την Τρίτη θα πάμε στην Αθήνα, θα πλημμυρίσουμε με κόσμο την πρωτεύουσα και τα τρακτέρ θα μείνουν στα μπλόκα. Εάν δεν ικανοποιηθούμε θα κλιμακώσουμε», ανέφεραν χαρακτηριστικά από τη γενική συνέλευση της Νίκαιας, το απόγευμα της Παρασκευής.

Σε ποια σημεία των οδικών δικτύων της Δυτικής Ελλάδας παραμένουν μπλόκα

Παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στήσει, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Ελλάδας, σε σημεία των οδικών δικτύων της Αιτωλοακαρνανίας και της Αχαΐας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στην Αιτωλοακαρνανία, αγρότες και κτηνοτρόφοι παραμένουν στο ύψος των διοδίων Αγγελοκάστρου του αυτοκινητόδρομου Αντιρρίου – Ιωαννίνων, με αποτέλεσμα η κίνηση των οχημάτων να διεξάγεται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού.

Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι εξακολουθούν να παραμένουν στον κόμβο της Εγλυκάδας, στην μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, και η κίνηση των αυτοκινήτων εκτρέπεται στο τοπικό οδικό δίκτυο της αχαϊκής πρωτεύουσας.

Αντίθετα, στην Ηλεία, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν αποχωρήσει από τον κόμβο του Πύργου, στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου.