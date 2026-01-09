Ιράν: Περισσότεροι από 50 οι νεκροί στις διαδηλώσεις – Πάνω από 24 ώρες το μπλακάουτ στο διαδίκτυο

Περισσότεροι από 50 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί στο Ιράν από τις 28 Δεκεμβρίου, όταν άρχισαν οι κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας εναντίον των κυβερνώντων, όπως ανακοίνωσε σήμερα μια μη κυβερνητική οργάνωση.

«Τουλάχιστον 51 διαδηλωτές, εκ των οποίων 9 παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών, σκοτώθηκαν και εκατοντάδες άλλοι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των 13 πρώτων ημερών του κινήματος αμφισβήτησης σε ολόκληρο το Ιράν», ανέφερε η ΜΚΟ Iran Human Rights, που εδρεύει στη Νορβηγία. Ένας προηγούμενος απολογισμός, την Πέμπτη, έκανε λόγο για 45 νεκρούς.

Πάνω από 24 ώρες το μπλακάουτ στο διαδίκτυο

Στο μεταξύ, το Ίντερνετ παραμένει κλειστό σε εθνική κλίμακα, για περισσότερες από 24 ώρες έπειτα από απόφαση των ιρανικών αρχών, με στόχο να μην μεταδιδονται εικόνες και νέα γύρω από τις διαδηλώσεις, ανέφερε σήμερα η ΜΚΟ Netblocks που παρακολουθεί την κυβερνοασφάλεια.

«Συμπληρώθηκαν 24 ώρες που το Ιράν επέβαλε μια ολική διακοπή της λειτουργίας του διαδικτύου σε εθνική κλίμακα, με τη συνδεσιμότητα να έχει μειωθεί στο 1% του συνηθισμένου επιπέδου της», γράφει η μη κυβερνητική οργάνωση στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Έκκληση για παρέμβαση Τραμπ

Την ίδια ώρα, ο γιος του πρώην σάχη της Περσίας, πρόσωπο της εξόριστης αντιπολίτευσης ζήτησε σήμερα από τον Ντόναλντ Τραμπ να παρέμβει χωρίς καθυστέρηση στην Ισλαμική Δημοκρατία, όπου το κίνημα αμφισβήτησης των ισλαμιστών κυβερνώντων διευρύνεται.

«Κύριε πρόεδρε, αυτή είναι μια επείγουσα και άμεση έκκληση με την οποία ζητώ την προσοχή σας, τη στήριξή σας και τη δράση σας», γράφει ο Ρεζά Παχλαβί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Να είστε έτοιμος να παρέμβετε για να βοηθήσετε τον ιρανικό λαό».

Ο Παχλαβί, που διαμένει κοντά στην Ουάσινγκτον, δεν διευκρίνισε τι είδους παρέμβαση αναμένει εκ μέρους του Αμερικανού προέδρου, όμως δικαιολόγησε το αίτημά του από την απόφαση των ιρανικών αρχών να διακόψουν την πρόσβαση στο ίντερνετ στη χώρα και την καταστολή τους σε βάρος των διαδηλωτών.

«Κάλεσα τους πολίτες να κατέβουν στους δρόμους για να αγωνιστούν για την ελευθερία τους και να συνταράξουν με τον αριθμό τους τις δυνάμεις ασφαλείας. Αυτό έκαναν τη χθεσινή νύχτα», παρατήρησε ο ίδιος.

«Οι απειλές σας προς αυτό το εγκληματικό καθεστώς έχουν επίσης κρατήσει τα κακοποιά στοιχεία του καθεστώτος σε απόσταση. Όμως, ο χρόνος πιέζει. Οι πολίτες θα βγουν στους δρόμους εκ νέου σε μια ώρα. Σας ζητώ τη βοήθειά σας», συμπλήρωσε απευθυνόμενος στον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε χθες να «πλήξει πολύ δυνατά» το Ιράν εάν οι αρχές αντιδράσουν σκοτώνοντας διαδηλωτές.

Έπειτα από δύο εβδομάδες ενός κινήματος που αρχικά συνδέθηκε με το κόστος διαβίωσης, το κύμα αμφισβήτησης κερδίζει έδαφος και συνιστά μια σοβαρή πρόκληση στην Ισλαμική Δημοκρατία, που κυβερνά από το 1979.

🎞️ From Friday morning, January 9, 2026, videos showing injured people circulated widely online, reportedly filmed in Fardis, Karaj.

While IranWire cannot independently confirm the location, @bbcpersian and the Persian-language fact-checking outlet @factnameh have verified the… pic.twitter.com/EdjJ1AAC0y — IranWire (@IranWireEnglish) January 9, 2026

Με βάση αναφορές και πληροφορίες που έλαβε το BBC Persian από διάφορες πόλεις, το επίπεδο βίας κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων σε ολόκληρη τη χώρα χθες το βράδυ ήταν πολύ υψηλό.

Ως αποτέλεσμα, ένας μεγάλος αριθμός διαδηλωτών τραυματίστηκε και σκοτώθηκε μετά από πυροβολισμούς των δυνάμεων ασφαλείας. Το BBC έλαβε δύο βίντεο που φέρεται να σχετίζονται με τις διαδηλώσεις χθες το βράδυ στο Φαρντίς, Καράτζ.

Και τα δύο βίντεο γυρίστηκαν από το ίδιο άτομο. Ακούγεται η φωνή του ατόμου που τα γυρίζει να λέει:

«Σήμερα είναι 18 Δεκεμβρίου, Φαρντίς. Κοιτάξτε τι έκαναν στους ανθρώπους. Στις 9 το βράδυ σκότωσαν ανθρώπους με πραγματικά πυρομαχικά». Οι έλεγχοι μας δείχνουν ότι το βίντεο δεν έχει δημοσιευτεί προηγουμένως στο διαδίκτυο και σχετίζεται με τα γεγονότα της χθεσινής νύχτας στο Ιράν.

Ωστόσο, σε αυτό το στάδιο, δεν είμαστε σε θέση να επαληθεύσουμε όλες τις λεπτομέρειες. Στα δύο βίντεο, περίπου οκτώ έως δέκα άτομα φαίνονται να κείτονται στο έδαφος με σοβαρή αιμορραγία. Το βίντεο φαίνεται να έχει γυριστεί σε έναν κλειστό χώρο που μοιάζει με χώρο στάθμευσης, με πολλά οχήματα ορατά, συμπεριλαμβανομένων αυτοκινήτων παρόμοιων με τα μοντέλα Peugeot και Tiba.