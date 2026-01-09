Φον ντερ Λάιεν: Χαιρέτισε την έγκριση της “ιστορικής” συμφωνίας ΕΕ-Mercosur – «Δημιουργείται η μεγαλύτερη ζώνη ελεύθερου εμπορίου στον κόσμο»

Σύνοψη από το

  • Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαιρέτισε την έγκριση της «ιστορικής» εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Mercosur, η οποία δημιουργεί «τη μεγαλύτερη ζώνη ελεύθερου εμπορίου στον κόσμο».
  • Περίπου 60.000 ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, κυρίως μικρομεσαίες, θα επωφεληθούν από χαμηλότερους δασμούς με εξοικονόμηση «περίπου 4 δισεκ. ευρώ ετησίως», ενώ προβλέπονται «ισχυρές δικλίδες ασφαλείας» για τους αγρότες.
  • Η συμφωνία χαρακτηρίζεται ως «win-win» και θεμελιώνει μια νέα εποχή πολιτικού διαλόγου και στρατηγικής συνεργασίας. Το επόμενο βήμα είναι η επίσημη υπογραφή της και η έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Φον Ντερ Λάιεν
Φώτο: AP

Την ικανοποίησή της για την έγκριση της «ιστορικής» εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Mercosur, εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν,  και είπε ότι «ανυπομονεί» να την υπογράψει στην Παραγουάη.

Έπειτα από 25 χρόνια διαπραγματεύσεων, η συμφωνία ΕΕ-Mercosur δημιουργεί «τη μεγαλύτερη ζώνη ελεύθερου εμπορίου στον κόσμο», με περισσότερους από 700 εκατομμύρια καταναλωτές, επισημαίνει η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στη δήλωσή της. Αναφερόμενη στα οφέλη, σημείωσε ότι περίπου 60.000 ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, κυρίως μικρομεσαίες, θα επωφεληθούν από χαμηλότερους δασμούς, με εξοικονόμηση «περίπου 4 δισεκ. ευρώ ετησίως», ενώ διαβεβαίωσε ότι η συμφωνία περιλαμβάνει «ισχυρές δικλίδες ασφαλείας» για τους αγρότες και αυστηρότερους ελέγχους στις εισαγωγές.

Τόνισε, επίσης, ότι πρόκειται για μια «win-win συμφωνία», που πέρα από το εμπόριο «θεμελιώνει μια νέα εποχή πολιτικού διαλόγου και στρατηγικής συνεργασίας» μεταξύ Ευρώπης και χωρών της Mercosur (Αργεντινή, Βραζιλία, Ουρουγουάη και Παραγουάη).

Τα περισσότερα κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, είχαν δηλώσει ότι θα ψηφίσουν υπέρ της συμφωνίας Mercosur, ενώ την καταψήφισαν η Γαλλία, η Πολωνία, η Αυστρία, η Ιρλανδία και η Ουγγαρία. Το Βέλγιο απείχε. Η έγκριση της συμφωνίας απαιτούσε ειδική πλειοψηφία, δηλαδή κράτη μέλη που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 65% του ευρωπαϊκού πληθυσμού.

Με την έγκριση της συμφωνίας, τα κράτη-μέλη εξουσιοδοτούν την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να μεταβεί στην Παραγουάη για την επίσημη υπογραφή της συμφωνίας. Ωστόσο, η Φον ντερ Λάιεν δεν επιβεβαίωσε την ακριβή ημερομηνία της υπογραφής.

Ειδικότερα, το Συμβούλιο της EE ενέκρινε σήμερα δύο αποφάσεις που ανοίγουν τον δρόμο για την υπογραφή της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΕΕ-Mercosur (EMPA) και της Ενδιάμεσης Εμπορικής Συμφωνίας (iTA) μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Mercosur.

Τι προβλέπουν οι δύο συμφωνίες

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συμβουλίου, οι δύο συμφωνίες αποτελούν κομβικό βήμα στην πολυετή σχέση των δύο πλευρών και θέτουν ένα σύγχρονο πλαίσιο πολιτικού διαλόγου, συνεργασίας και εμπορίου. Η EMPA καλύπτει ευρύ φάσμα τομέων, όπως η βιώσιμη ανάπτυξη, το περιβάλλον, το κλίμα, η ψηφιακή μετάβαση, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η κινητικότητα και η ασφάλεια, ενισχύοντας παράλληλα τον συντονισμό ΕΕ-Mercosur σε διεθνή φόρα. Μετά την υπογραφή της, σημαντικό μέρος των πολιτικών και συνεργατικών κεφαλαίων θα εφαρμοστεί προσωρινά, εν αναμονή της ολοκλήρωσης των διαδικασιών επικύρωσης.

Η Ενδιάμεση Εμπορική Συμφωνία αποσκοπεί στην άμεση εφαρμογή των εμπορικών δεσμεύσεων, έως ότου τεθεί σε πλήρη ισχύ η συνολική συμφωνία. Προβλέπει μειώσεις δασμών και διευρυμένη πρόσβαση στις αγορές για αγαθά και υπηρεσίες, με οφέλη για τομείς όπως η γεωργία, η αυτοκινητοβιομηχανία, τα φαρμακευτικά και τα χημικά προϊόντα. Περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για τις επενδύσεις, τις ψηφιακές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, καθώς και για την πρόσβαση ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε δημόσιους διαγωνισμούς στις χώρες της Mercosur. Η iTA εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ και δεν απαιτεί επικύρωση από τα κράτη-μέλη.

Παράλληλα, προβλέπονται προσωρινές δικλίδες ασφαλείας για την προστασία ευαίσθητων αγροτικών τομέων της ΕΕ, επιτρέποντας την ταχεία ενεργοποίηση μέτρων σε περίπτωση διαταραχών της αγοράς από εισαγωγές. Τα μέτρα αυτά θα ισχύουν έως την υιοθέτηση μόνιμου κανονιστικού πλαισίου.

Επόμενο βήμα είναι η επίσημη υπογραφή των συμφωνιών από τα συμβαλλόμενα μέρη. Για την ολοκλήρωσή τους απαιτείται η έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ η πλήρης έναρξη ισχύος της EMPA θα εξαρτηθεί και από την επικύρωσή της από όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δαγκώνετε τα νύχια σας, είστε αναβλητικοί και κάνετε σαμποτάζ στον εαυτό σας; Ειδικός εξηγεί τι σημαίνουν όλα αυτά

Στο «κόκκινο» η γρίπη το επόμενο διάστημα- Σε ετοιμότητα το ΕΣΥ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Εβδομαδιαία άνοδος 2,30% με νέα υψηλά 16 ετών, κέρδη 5,14% για τις τράπεζες

Ακίνητα: Οι ακριβότερες και φθηνότερες περιοχές της χώρας για ενοικίαση – αγορά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
21:47 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Ιράν: Περισσότεροι από 50 οι νεκροί στις διαδηλώσεις – Πάνω από 24 ώρες το μπλακάουτ στο διαδίκτυο

Περισσότεροι από 50 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί στο Ιράν από τις  28 Δεκεμβρίου, όταν άρχισαν οι...
21:40 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Νέος γύρος πολιτικής περιδίνησης στην Κύπρο: Στο «μάτι του κυκλώνα» το Ταμείο της Πρώτης Κυρίας

Ενώ δεν έχει κοπάσει ο σάλος στην Κύπρο που ξεκίνησε από το βίντεο που δημοσιεύθηκε σε λογαρια...
20:46 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Ολλανδία: Ο κεντρώος Ρομπ Γέτεν θα σχηματίσει κυβέρνηση μειοψηφίας

Ο κεντρώος  πολιτικός  Ρομπ Γέτεν, στην Ολλανδία, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι δέχτηκε να σχημ...
20:20 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Κίεβο: Ο Δήμαρχος καλεί τους πολίτες να εγκαταλείψουν προσωρινά την πόλη

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, κάλεσε τους κατοίκους της πρωτεύουσας, αν είναι δυνατόν...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι