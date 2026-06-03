Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Φωκίδα – Επιχειρούν και 2 αεροσκάφη

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (3/6) σε αγροτοδασική έκταση στην Αγία Ευθυμία Φωκίδας.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 27 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 2 αεροσκάφη, που επιχειρούν από αέρος. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Αγία Ευθυμία Φωκίδας. Κινητοποιήθηκαν 27 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 2 Α/Φ . Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 3, 2026