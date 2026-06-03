Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Φωκίδα – Επιχειρούν και 2 αεροσκάφη

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης στην Αγία Ευθυμία Φωκίδας, σε αγροτοδασική έκταση. Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί σημαντικές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων επίγειων τμημάτων και εναέριων μέσων.

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αεροσκάφος πυροσβεστική
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (3/6) σε αγροτοδασική έκταση στην Αγία Ευθυμία Φωκίδας.
  • Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 27 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα.
  • Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης 2 αεροσκάφη που επιχειρούν από αέρος, καθώς και υδροφόρες ΟΤΑ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (3/6) σε αγροτοδασική έκταση στην Αγία Ευθυμία Φωκίδας.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 27 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 2 αεροσκάφη, που επιχειρούν από αέρος. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

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