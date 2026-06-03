Νάσος Αθανασίου: Συγκινεί η σύζυγός του – «Μπορεί να ήταν δύσκολα γιατί είχαμε τον φόβο του θανάτου, αλλά ήρθαμε πάρα πολύ κοντά»

Την Τρίτη 2 Ιουνίου, έγινε γνωστή η δυσάρεστη είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή, Νάσου Αθανασίου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών. Η σύζυγός του, Εύη Κλοκώνη, μίλησε στο «Πρωινό» για την απώλειά του, με τις δηλώσεις της να προβάλλονται το πρωί της Τετάρτης (3/6).

«Έδωσε έναν αγώνα τα 2,5 τελευταία χρόνια, δώσαμε όλη η οικογένεια μαζί. Πηγαίναμε στο νοσοκομείο για χημειοθεραπείες και ερχόμασταν στο σπίτι. Κατέληξε στο σπίτι, στα χέρια μου, στην αγκαλιά μου», ανέφερε αρχικά η σύζυγος του Νάσου Αθανασίου, στις δηλώσεις της.

«Έδωσε τον αγώνα του πάντως με περίσσεια αξιοπρέπεια»

Αμέσως μετά, εξήγησε πως: «Κατορθώσαμε και του δώσαμε μια πολύ καλή παράταση ζωής αν και είχε ένα πάρα πολύ δύσκολο καρκίνο. Δεν υπέφερε, όχι, πέθανε πάρα πολύ ήσυχα και αυτό είναι, κάτι που με αναπαύει. Έφυγε σχετικά νωρίς, ήταν 75 ετών, μπορούσε να ζήσει κι άλλο, είχε ζωή μπροστά του, αλλά δυστυχώς ο Θεός δεν τον άφησε. Έδωσε τον αγώνα του πάντως με περίσσεια αξιοπρέπεια, που για αυτό είχε εξαφανιστεί και τα δυόμιση τελευταία χρόνια από τα πάντα. Οι περισσότεροι δεν το γνώριζαν, γιατί ο Νάσος δεν το έλεγε. Το ήξεραν μόνο οι φίλοι μας, οι πολύ κοντινοί μας, κάποιοι δημοσιογράφοι που τηλεφωνιόταν, κάποιοι παλιοί συνάδελφοι, που τηλεφωνιόταν συχνά».

«Είμαστε με τον Νάσο πάρα πολλά χρόνια μαζί. Είμαστε παντρεμένοι 48 χρόνια και είμαστε και κάποια χρόνια νωρίτερα μαζί. Σχεδόν παιδιά. Ήταν ένας πολύ τρυφερός άνθρωπος. Πάρα πολύ τρυφερός άνθρωπος. Και καμιά φορά έβγαινε λίγο εριστικός και επιθετικός στις εκπομπές του ή στον κόσμο ίσως, αλλά αυτό ήταν η άμυνά του», συνέχισε η σύζυγος του Νάσου Αθανασίου.

Επιπλέον, είπε στο «Πρωινό» ότι: «Τα δύο τελευταία χρόνια αυτά, που συνταξιοδοτηθήκαμε, μπορεί να ήταν δύσκολα γιατί είχαμε τον φόβο του θανάτου, αλλά ήρθαμε πάρα πολύ κοντά. Ήρθαμε πάρα πολύ κοντά πάλι σαν ζευγάρι. Πρόλαβα να του το πω και πρόλαβε και αυτός να μου πει, αυτά που ήθελε.

Η έννοια του ήταν τα παιδιά. Τα παιδιά μας. Να είναι καλά τα παιδιά μας και η εγγονούλα μας. Νοιαζόταν πάρα πολύ για την οικογένειά του και θέλαμε να πάμε ταξίδια. Ταξίδια τώρα, που πήραμε τη σύνταξη, σταμάτησε ο Νάσος δεν επανεξελέγη βουλευτής και εγώ πήρα την σύνταξή μου, θέλαμε να ταξιδέψουμε και δεν μπορούσαμε. Δεν προλάβαμε μάλλον. Θέλαμε να κάνουμε ταξίδια. Αυτό θα μου μείνει, έτσι, λίγο σαν παράπονο».