Νάσος Αθανασίου: Αύριο η κηδεία – Τι ζήτησε η οικογένεια

Η κηδεία του Νάσου Αθανασίου θα γίνει την Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2026, στον Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Άνω Βριλήσσια.

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Νάσος Αθανασίου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2026, στις 15:00, θα γίνει η κηδεία του Νάσου Αθανασίου.
  • Ο αποχαιρετισμός θα λάβει χώρα στον Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Άνω Βριλήσσια.
  • Η οικογένεια ζήτησε, αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν να συνδράμουν το ίδρυμα «Φλόγα-Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Την Πέμπτη (4/6) θα γίνει η κηδεία του Νάσου Αθανασίου. Η οικογένεια του δημοσιογράφου ζήτησε όσοι επιθυμούν να συνδράμουν το ίδρυμα «Φλόγα-Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια».

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Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ

Οικογένεια, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρετούμε τον Νάσο Aθανασίου αύριο, Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2026, στις 15:00, στον Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Άνω Βριλήσσια.

Αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν, ας συνδράμουν το ίδρυμα «Φλόγα-Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια»:

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