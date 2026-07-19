Athens Open: Μία νίκη από τον τίτλο η Σάκκαρη – Αντιμέτωπη με την Κρεϊτσίκοβα στον τελικό

Ένα βήμα πριν από την κατάκτηση του Athens Open βρίσκεται η Μαρία Σάκκαρη, η οποία προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης, επικρατώντας της Αλίνα Κορνέεβα με 2-0 σετ (6-1, 7-5).

Αντίπαλός της στον τελικό θα είναι η Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα. Η Τσέχα εξασφάλισε το δεύτερο εισιτήριο για τον αγώνα που θα κρίνει τον τίτλο, επικρατώντας της Δανέζας Κλάρα Τάουσον με 2-1 σετ (6-1, 4-6, 6-3).

Η προϊστορία δεν είναι με το μέρος της Ελληνίδας πρωταθλήτριας, καθώς οι δύο τενίστριες έχουν τεθεί αντιμέτωπες τρεις φορές στο παρελθόν, με την Κρεϊτσίκοβα να μετρά ισάριθμες νίκες.

Η πρώτη αναμέτρηση πραγματοποιήθηκε το 2014 στο τουρνουά του Τόρουν στην Πολωνία, όπου επικράτησε με 6-4, 6-1. Ακολούθησαν οι αναμετρήσεις τους το 2021 στο Ντουμπάι (6-2, 7-6(4)) και στα προημιτελικά του Roland Garros, όπου η Τσέχα επικράτησε σε μία μεγάλη μάχη με 7-5, 4-6, 9-7.

Ο τελικός του Athens Open είναι προγραμματισμένος για το βράδυ της Κυριακής 19 Ιουλίου. Το πρώτο σερβίς θα γίνει στις 20:00 στο κεντρικό κορτ του Stadion Sports Center στο ΟΑΚΑ, με τη Σάκκαρη να επιδιώκει την πρώτη της νίκη απέναντι στην Κρεϊτσίκοβα και ταυτόχρονα την κατάκτηση του τίτλου μπροστά στο ελληνικό κοινό.