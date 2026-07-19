Λίβανος: Η Χεζμπολάχ τέλεσε ομαδικές κηδείες για περίπου 40 μαχητές της

Σε χωριό του νότιου Λιβάνου, κοντά στην περιοχή όπου παραμένουν ανεπτυγμένες ισραηλινές δυνάμεις, η Χεζμπολάχ τέλεσε το Σάββατο ομαδικές κηδείες για περίπου 40 μαχητές της που σκοτώθηκαν στον πόλεμο με το Ισραήλ.

Το φιλοϊρανικό κίνημα του Λιβάνου δεν έχει ανακοινώσει τον συνολικό αριθμό των απωλειών στις τάξεις της κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών, ωστόσο οργανώνει τακτικά τελετές κηδείας για μέλη της, κυρίως σε περιόδους σχετικής ηρεμίας.

Οι τελετές πραγματοποιήθηκαν στο χωριό Ματζντάλ Σελμ, το οποίο υπέστη εκτεταμένες καταστροφές κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων. Φωτοειδησεογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου κατέγραψε πομπή μαύρων οχημάτων που μετέφεραν φέρετρα καλυμμένα με τις κίτρινες σημαίες της Χεζμπολάχ προς το τοπικό νεκροταφείο.

Lebanon’s Hezbollah group on Saturday held a mass funeral in Majdal Selm for dozens of fighters killed in the recent fighting with Israel pic.twitter.com/kbY48QH2XG — The New Region (@thenewregion) July 18, 2026

Γυναίκες ντυμένες στα μαύρα κρατούσαν φωτογραφίες των νεκρών, πολλοί από τους οποίους απεικονίζονταν με στρατιωτικές στολές, ενώ άλλες κρατούσαν εικόνες του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

Σε ανακοίνωση που απευθυνόταν στους υποστηρικτές της Χεζμπολάχ στην κοινότητα, αναφέρονταν τα ονόματα 39 πεσόντων μαχητών, καθώς και τεσσάρων αμάχων που σκοτώθηκαν στον πόλεμο και ενός ακόμη πολίτη που πέθανε από φυσικά αίτια.

Οι σοροί δεν είχαν ταφεί νωρίτερα, καθώς οι συνθήκες του πολέμου δεν επέτρεπαν την πραγματοποίηση των τελετών. Σύμφωνα με το σιιτικό έθιμο, σε ορισμένες περιπτώσεις πραγματοποιείται προσωρινή ταφή έως ότου καταστεί δυνατή η οργάνωση της τελικής κηδείας ή η μεταφορά του νεκρού στον τόπο που είχε επιθυμήσει.

Οι πολιτικές εξελίξεις εν μέσω εύθραυστης εκεχειρίας

Οι κηδείες πραγματοποιήθηκαν την ίδια ημέρα που ο πρόεδρος του Λιβάνου, Τζοζέφ Αούν, αναχώρησε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο την ενίσχυση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ.

Παρά την εκεχειρία, η κατάσταση παραμένει τεταμένη, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει να εξαπολύει πλήγματα σε περιοχές του Λιβάνου και διατηρεί στρατιωτική παρουσία σε τμήματα του νότιου Λιβάνου.