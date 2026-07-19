Χανιά: Τροχαίο με ασθενοφόρο και ΙΧ – Κατέληξε από ανακοπή ο ασθενής, 3 τραυματίες

Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 7:30 το πρωί της Κυριακής στις Μουρνιές Χανίων, κοντά στο Νοσοκομείο «Άγιος Γεώργιος», όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, Ι.Χ. επιβατικό όχημα συγκρούστηκε με ασθενοφόρο.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης είχε ως αποτέλεσμα το ασθενοφόρο να ανατραπεί, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες πραγματοποίησαν επιχείρηση απεγκλωβισμού, ενώ οι τραυματίες διακομίστηκαν για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, ο ασθενής που μεταφερόταν με το ασθενοφόρο έχασε τη ζωή του.

Ο ασθενής που μετέφερε το ασθενοφόρο κατέληξε από την ανακοπή που είχε υποστεί, σύμφωνα με το ΕΚΑΒ.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι δύο διασώστες του ΕΚΑΒ που επέβαιναν στο ασθενοφόρο, με τον έναν να φέρει σοβαρότερα τραύματα. Παράλληλα, τραυματίστηκε και η οδηγός του Ι.Χ., η οποία μεταφέρθηκε επίσης στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και φροντίδα.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.