Άντριου Τέιτ: Συνελήφθη στο Μαϊάμι μαζί με τον αδελφό του μετά από βρετανικό αίτημα

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Συνελήφθησαν στο Μαϊάμι ο Άντριου Τέιτ και ο αδελφός του Τρίσταν, έπειτα από νέα αιτήματα των βρετανικών Αρχών για κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Το Λονδίνο φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να ζητήσει την έκδοση των δύο αδελφών στη Βρετανία, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις νέες κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Tate brothers arrested in US after more charges laid against them in UK https://t.co/7Ij7vhg6WN — BBC News (World) (@BBCWorld) July 19, 2026

Η Εισαγγελική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου ενέκρινε την άσκηση νέων διώξεων κατά του Άντριου και του Τρίσταν Τέιτ για αδικήματα που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για βιασμό, σεξουαλική επίθεση, εμπορία ανθρώπων, πρόκληση σωματικής βλάβης και αδικήματα σχετικά με πορνογραφικό υλικό.

Οι νέες κατηγορίες αφορούν τέσσερα ακόμη φερόμενα θύματα και σχετίζονται με περιστατικά που, σύμφωνα με τις βρετανικές Αρχές, σημειώθηκαν από το 2010 έως το 2017. Οι εισαγγελείς αναμένεται να ζητήσουν την έκδοσή τους από τις ΗΠΑ τόσο για τις νέες κατηγορίες όσο και για τις προηγούμενες υποθέσεις που εκκρεμούν.

Ο Άντριου Τέιτ βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με συνολικά 42 κατηγορίες, ενώ ο αδελφός του Τρίσταν με 17. Οι κατηγορίες σε βάρος τους περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, βιασμό, σεξουαλική επίθεση και εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση.