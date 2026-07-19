Κίεβο: Μπαράζ ισχυρών εκρήξεων και πλήγματα σε κατοικημένες περιοχές

Σειρά ισχυρών εκρήξεων συγκλόνισε το Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου στην ουκρανική πρωτεύουσα. Μία από τις εκρήξεις ήταν τόσο δυνατή που ενεργοποίησε συναγερμούς οχημάτων στο κέντρο της πόλης, ενώ ο ήχος τους έφτανε ακόμη και στα καταφύγια.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία προειδοποίησε επανειλημμένα μέσω Telegram για εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων εναντίον κυρίως του Κιέβου από τη 01:20 (ώρα Ελλάδας) και μετά.

Παράλληλα, ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, αναφέρθηκε μέσω Telegram κατά σειρά σε φλεγόμενα οχήματα και κτίρια και καπνούς σε εμπορικό κέντρο στη συνοικία Ντεσνιάνσκι, κλήση στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών στη συνοικία Σεβτσενκίβσκι, και πλήγμα σε πολυκατοικία και πυρκαγιά σε σούπερ μάρκετ στη συνοικία Σολομιάνσκι.

Η Ρωσία εκτοξεύει πυραύλους κι εξαπολύει μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα μακράς εμβέλειας εναντίον της πρωτεύουσας της Ουκρανίας σχεδόν καθημερινά αφότου ο στρατός της εισέβαλε στην ουκρανική επικράτεια τον Φεβρουάριο του 2022.

Τα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο καταγράφονται την επομένη ουκρανικής επιδρομής με drones εναντίον δυο μεγάλων αποθηκών εταιρειών εφοδιαστικής με τουλάχιστον οκτώ νεκρούς.