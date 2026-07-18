Athens Open: Επιβλητική Σάκκαρη, νίκησε 2-0 την Κορνέεβα και προκρίθηκε στον τελικό

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Η Μαρία Σάκκαρη συνέχισε τις εξαιρετικές εμφανίσεις της στο Athens Open (Vanda Pharmaceuticals), επικρατώντας της Ρωσίδας Αλίνα Κορνέεβα (Νο 90 στον κόσμο) με 2-0 σετ (6-1, 7-5) και εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της στον τελικό της διοργάνωσης.

Εκεί θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του δεύτερου ημιτελικού ανάμεσα στη Δανή Κλάρα Τάουσον (Νο 30) και την Τσέχα Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα (Νο 32).

Κυριάρχησε στο πρώτο σετ

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό της. Αφού κράτησε το πρώτο της σερβίς, πέτυχε break χωρίς να χάσει πόντο στο τέταρτο γκέιμ, ενώ ακολούθησε ακόμη ένα game στο σερβίς της επίσης χωρίς να χάσει πόντο, για το 4-1.

Με νέο break έκανε το 5-1 και στη συνέχεια έκλεισε το πρώτο σετ με 6-1, κατακτώντας πέντε συνεχόμενα γκέιμ.

Αντέδρασε στην πίεση και «σφράγισε» την πρόκριση

Στο δεύτερο σετ η Κορνέεβα εμφανίστηκε πιο ανταγωνιστική και οι δύο τενίστριες συμβάδιζαν στο σκορ μέχρι το 2-2.

Η Σάκκαρη προηγήθηκε με break, όμως η Ρωσίδα απάντησε άμεσα, ισοφαρίζοντας σε 3-3 και παίρνοντας προσωρινά το προβάδισμα με 4-3. Ακολούθησαν διαδοχικά break, με τη Σάκκαρη να φτάνει στο 5-4, χωρίς όμως να καταφέρει να ολοκληρώσει τον αγώνα, καθώς η αντίπαλός της ισοφάρισε σε 5-5.

Στο 11ο γκέιμ η Ελληνίδα τενίστρια έκανε εντυπωσιακή ανατροπή από το 15-40, κατακτώντας τέσσερις συνεχόμενους πόντους για να πάρει νέο break και το προβάδισμα με 6-5.

Στη συνέχεια δεν άφησε την ευκαιρία να χαθεί. Εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της Κορνέεβα και με game χωρίς να χάσει πόντο έκλεισε το σετ με 7-5, πανηγυρίζοντας την πρόκριση στον τελικό, χωρίς να έχει χάσει ούτε ένα σετ στη διοργάνωση.