Δημιουργία «σκιώδους» κυβέρνησης και ανασύνταξη δυνάμεων οι κεντρικοί άξονες της στρατηγικής του ΠΑΣΟΚ – Την Παρασκευή η Συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου

Αναδιάταξη δυνάμεων, δημιουργία «σκιώδους» κυβέρνησης με έμφαση σε νευραλγικούς τομείς όπως η οικονομία και η κοινωνική πολιτική, και «ενίσχυση» της αντιπολιτευτικής γραμμής του ΠΑΣΟΚ, είναι οι τρεις πυλώνες της πολιτικής που θα ακολουθήσει από εδώ και πέρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Σε προγενέστερη σύσκεψη αποφασίστηκε η δημιουργία ενός συμπαγούς οργάνου με στόχο την άσκηση συστηματικής και πιεστικής αντιπολίτευσης στους υπουργούς της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, πραγματοποιεί διαδοχικές επαφές με βουλευτές και στελέχη για την κατανομή των νέων τομέων ευθύνης, μια κίνηση που στοχεύει στην εκπομπή μηνύματος οργανωτικής ανανέωσης και εκλογικής ετοιμότητας.

Κομβικής σημασίας θεωρείται η Παρασκευή (6/6), ημέρα σύγκλισης του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος, με κεντρικό άξονα την εκ νέου χάραξη της στρατηγικής του κόμματος στο «μέτωπο» των πολιτικών αντιπαραθέσεων αλλά και ευρύτερα της πορείας που θα ακολουθήσει το κόμμα στο πλαίσιο της προσπάθειας επίτευξης του καίριου στόχου που δεν είναι άλλος από την κατάκτηση της πρώτης θέσης, έστω και με μία ψήφο διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία.

Αδιαμφισβήτητα πρόκειται για ένα δύσκολο στοίχημα, το οποίο όμως ο Νίκος Ανδρουλάκης αλλά και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ έχουν αποφασίσει αν μη τι άλλο, να προσπαθήσουν να κερδίσουν.

Την ώρα που οι δημοσκοπήσεις εμφανίζουν το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής να «φλερτάρει» δημοσκοπικά με την τρίτη θέση μετά το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ενίοτε όμως και με την τέταρτη, ο κ. Ανδρουλάκης μαζί με τα κορυφαία στελέχη, βρίσκονται ήδη σε πορεία ανασύνταξης δυνάμεων και ενίσχυσης μίας νέας προοπτικής που θα έχει έντονο κοινωνικό έρεισμα.

Μέσα σε αυτό το ήδη φορτισμένο κλίμα, η πρόσφατη παρέμβαση του Χάρη Δούκα λειτούργησε ως «πολιτικός καταλύτης», και προκάλεσε νέα αμηχανία και νευρικότητα στη Χαριλάου Τρικούπη.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, «σπάζοντας» την επίσημη κομματική γραμμή περί αυστηρά αυτόνομης πορείας, άνοιξε δημόσια τη συζήτηση για το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας και προγραμματικού διαλόγου με τη νεοσύστατη Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) του Αλέξη Τσίπρα.

Εσωτερικοί κλυδωνισμοί από τις δηλώσεις Δουκα

Η κίνηση αυτή «πάγωσε» την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, καθώς οι δηλώσεις του έγιναν σε μια στιγμή που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν το κόμμα να πιέζεται και να υποχωρεί, την ίδια ώρα που το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα εμφανίζει σαφή δυναμική.

Η Άννα Διαμαντοπούλου, ερωτηθείσα από δημοσιογράφους για την τοποθέτηση του κ. Δούκα για το «παράθυρο» συνεργασίας με την ΕΛΑΣ, επεσήμανε καταρχήν πως «αυτή τη στιγμή πρέπει να επικεντρωθούμε στο πως το ΠΑΣΟΚ θα κερδίσει τη μάχη του».

Διαμαντοπούλου: «Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να επικεντρωθεί στο να κερδίσει»

Για το ενδεχόμενο διαγραφής του Χάρη Δούκα, λόγω των εσωτερικών αναταράξεων που προκλήθηκαν από την εκτός κομματικής γραμμής δήλωσή του, η κ. Διαμαντοπούλου ανέφερε ότι: « Οι διαγραφές δεν φέρνουν ποτέ κανένα αποτέλεσμα».

Για να εκτονωθεί η ένταση, επιστρατεύτηκε η διευκρινιστική δήλωση του ίδιου του Χάρη Δούκα, ο οποίος έσπευσε να επαναδιατυπώσει τον σεβασμό του στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ και τις αποφάσεις του Συνεδρίου.

Κουκουλόπουλος: «Όποιος κάνει λόγο για σενάρια συνεργασιών βλάπτει σοβαρά τη χώρα»

Αντιπροσωπευτική του κλίματος αναβρασμού που επικρατεί στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, είναι η δήλωση του βουλευτή του νομού Κοζάνης Πάρη Κουκουλόπουλου, ο οποίος σχολίασε όταν κλήθηκε να τοποθετηθεί για το ενδεχόμενο συνεργασιών που έθεσε ο κ. Δούκας ως εξής: «Όποιος κάνει λόγο για σενάρια συνεργασιών βλάπτει σοβαρά τη χώρα», δείχνοντας την πλήρη αντίθεσή του και μάλιστα με καυστικό τρόπο.

Την ώρα που ο πολιτικός χάρτης μοιάζει να αναδιατάσσεται με γρήγορους ρυθμούς και οι εξελίξεις «τρέχουν», το ΠΑΣΟΚ καλείται να ανακτήσει τις δυνάμεις του και να διαμορφώσει έναν πιο ισχυρό και πειστικό αντιπολιτευτικό λόγο.

Η συζήτηση για τη μελλοντική στρατηγική του ΠΑΣΟΚ βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο. Το κόμμα καλείται να καθορίσει τα επόμενα βήματά του, με στόχο την περαιτέρω εκλογική του ενίσχυση και την παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης πρότασης διακυβέρνησης.