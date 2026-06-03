Φίλιππος Κωνσταντίνου: «Όταν τελείωσαν οι One, έφυγα όσο πιο μακριά μπορούσα…»

Ο Φίλιππος Κωνσταντίνου μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για την προσωπική του διαδρομή μετά τη διάλυση των One, αποκαλύπτοντας την ανάγκη του να εγκαταλείψει την Ελλάδα και να αναζητήσει νέα καριέρα στην υποκριτική και τη σκηνοθεσία στο εξωτερικό. 

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Φίλιππος Κωνσταντίνου, σε συνέντευξη των One στο «The 2Night Show», αποκάλυψε την έντονη επιθυμία του να φύγει από την Ελλάδα μόλις τελείωσαν οι One.
  • Ο ίδιος δήλωσε πως «με το που τελείωσαν οι One, ήθελα να φύγω. Και έφυγα όσο πιο μακριά μπορούσα», πηγαίνοντας στο Λος Άντζελες και μετά στο Λονδίνο για να ασχοληθεί με την υποκριτική.
  • «Πάρα πολύ δύσκολο πράγμα, πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα να προσπαθείς να αρχίσεις ξανά από το μηδέν», παραδέχτηκε ο καλλιτέχνης, ο οποίος αφοσιώθηκε περισσότερο στο θέατρο και στην υποκριτική.

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Τους One υποδέχτηκε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο «The 2Night Show», το βράδυ της Τρίτης (2/6). Οι τραγουδιστές μίλησαν για τη κοινή τους πορεία, καθώς και για τη διάλυση του συγκροτήματος. Μάλιστα, ο Φίλιππος Κωνσταντίνου αναφέρθηκε στην ανάγκη που είχε να φύγει από τη χώρα, μετά το τέλος της μπάντας.

Μιλώντας για τα 20 χρόνια που μεσολάβησαν, από τη διάλυση τον One μέχρι και την επανένωση της μπάντας, ο Φίλιππος Κωνσταντίνου είπε: «Εγώ είμαι και ηθοποιός και σκηνοθέτης, έχω και άλλες ιδιότητες. Η πρώτη μου σπουδή ήταν σκηνοθεσία. Εγώ με το που τελείωσαν οι One, ήμουν τόσο καταρρακωμένος να το πω; Κουρασμένος να το πω; Όπως θες πες το. Ήθελα να φύγω. Και έφυγα όσο πιο μακριά μπορούσα».

«Πήγα στο Λος Άντζελες, έκατσα εκεί κάποιους μήνες, έκανα κάποια έξτρα σεμινάρια υποκριτικής. Μετά πήγα Λονδίνο, βρήκα ατζέντισσα για υποκριτική, έκατσα εκεί σχεδόν ένα χρόνο, το πάλευα. Πήγαινα σε ακροάσεις, έκανα διάφορα πράγματα. Δεν με ήξερε κανένας εννοείται, στο Λονδίνο και στο Λος Άντζελες», εξήγησε στη συνέχεια.

Επιπλέον, ο καλλιτέχνης παραδέχτηκε πως: «Πάρα πολύ δύσκολο πράγμα, πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα να προσπαθείς να αρχίσεις ξανά από το μηδέν. Γιατί εμείς από το μηδέν αρχίσαμε και το παλέψαμε πάρα πολύ να γίνει ο πρώτος μας δίσκος χρυσός και να ακολουθήσουν οι υπόλοιπες επιτυχίες. Οπότε εγώ αφοσιώθηκα περισσότερο στο θέατρο και στην υποκριτική». 

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