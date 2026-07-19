Οι γεωλόγοι ίσως ανακάλυψαν έναν από τους μεγαλύτερους θησαυρούς του κόσμου – Κάποιοι όμως προειδοποιούν ότι η εξόρυξη είναι πολύ επικίνδυνη

Ένας τεράστιος θησαυρός από χαλκό, χρυσό και ασήμι βρίσκεται κρυμμένος κάτω από τις Άνδεις — αλλά η εξόρυξή του θα μπορούσε να έχει ένα σκοτεινό τίμημα.

Μια αρχική εκτίμηση των ορυκτών πόρων, που διερεύνησε τη βαθύτερη μεταλλοφορία του κοιτάσματος χαλκού Filo del Sol στη βορειοδυτική Αργεντινή, έδειξε ότι η περιοχή πιθανότατα περιέχει πέντε φορές περισσότερα μέταλλα από όσα πιστευόταν προηγουμένως. Το στοιχείο αυτό την καθιστά ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα στον κόσμο.

Αν και αυτό αποτελεί σημαντική ώθηση για πολλές βιομηχανίες που έχουν ανάγκη από χαλκό, χρυσό και ασήμι, η εξόρυξη στις ψηλές Άνδεις κάθε άλλο παρά εύκολη είναι, λόγω του μεγάλου υψομέτρου, των σκληρών κλιματικών συνθηκών και των περιβαλλοντικών ανησυχιών.

Οι οικολόγοι ανησυχούν ότι ορισμένα μεταλλεία στην περιοχή ενδέχεται να παραβιάζουν τον Νόμο περί Παγετώνων της χώρας —ο οποίος έχει σχεδιαστεί για την προστασία της μεγαλύτερης πηγής γλυκού νερού της Αργεντινής— και ότι καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες υπόγειων υδάτων κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.

Στα σύνορα του «Δακτυλίου της Φωτιάς»: Ένα κοίτασμα-μαμούθ που ξεπέρασε κάθε προσδοκία

Το κοίτασμα χαλκού Filo del Sol, το οποίο βρίσκεται κατά μήκος των συνόρων Χιλής και Αργεντινής, αποτελεί αντικείμενο έρευνας εδώ και χρόνια καθώς ενδέχεται να είναι ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα χαλκού στον κόσμο.

Αυτό είναι απόλυτα λογικό, αν αναλογιστεί κανείς ότι ο θησαυρός αυτός βρίσκεται «φωλιασμένος» κατά μήκος της Ερήμου Ατακάμα —μιας περιοχής γνωστής από καιρό για τα τεράστια αποθέματα χαλκού της, λόγω της τοποθεσίας της στις Άνδεις και της θέσης της στο ανατολικό τμήμα του Δακτυλίου της Φωτιάς.

Ωστόσο, μια αρχική εκτίμηση των ορυκτών πόρων που ολοκληρώθηκε το 2025 υποδηλώνει ότι οι εταιρείες που έχουν αναλάβει την εξόρυξη αυτής της περιοχής —η Lundin Mining με έδρα τις ΗΠΑ και η BHP— ενδέχεται να έπεσαν πάνω σε πενταπλάσια ποσότητα μετάλλου από αυτή που υπολόγιζαν.

Αριθμοί που ζαλίζουν: 13 εκατομμύρια τόνοι χαλκού στα έγκατα της Γης

Σύμφωνα με δήλωση της Lundin Mining, η αξιολόγηση εκτιμά την παρουσία έως και 13 εκατομμυρίων τόνων χαλκού, 907.000 κιλών (32 εκατομμυρίων ουγγιών) χρυσού και 18,6 εκατομμυρίων κιλών (659 εκατομμυρίων ουγγιών) ασημιού.

Αυτή η ενημέρωση, η οποία προέκυψε από δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από 400 επιπλέον γεωτρήσεις εξερεύνησης, βασίστηκε στην ανακάλυψη ότι η βαθύτερη μεταλλοφορία χαλκού ξεπερνούσε κατά πολύ τις εκτιμήσεις που είχαν γίνει πιο κοντά στην επιφάνεια.

Σύμφωνα με το AFP, το Filo del Sol θα μπορούσε να αποδειχθεί ακόμη πλουσιότερο, καθώς οι ειδικοί σκάβουν βαθύτερα και εξερευνούν τα βόρεια και νότια όρια του κοιτάσματος.

«Το Filo del Sol αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές ανακαλύψεις νέων κοιτασμάτων (greenfield) των τελευταίων 30 ετών και ένα εκπληκτικό ταξίδι για όλους όσους έχουν εμπλακεί», δήλωσε ο Τζακ Λούντιν, Διευθύνων Σύμβουλος της Lundin Mining.

«Οι αρχικοί ορυκτοί πόροι ανέδειξαν τις προοπτικές για ένα από τα υψηλότερης ποιότητας ανεκμετάλλευτα έργα επιφανειακής εξόρυξης χαλκού στον κόσμο και έναν από τους μεγαλύτερους πόρους χρυσού και ασημιού παγκοσμίως».

Αυτό το μεταλλείο είναι ιδιαίτερα κερδοφόρο, καθώς πολλά από τα μέταλλα που βρίσκονται εκεί θα είναι ζωτικής σημασίας τόσο για την επανάσταση της πράσινης ενέργειας όσο και για άλλες βιομηχανίες (όπως η αεροδιαστημική και οι τηλεπικοινωνίες) που χρειάζονται πολύτιμα μέταλλα όπως ο χρυσός.

Φυσικά, η ανακάλυψη της ύπαρξης αυτών των πόρων είναι το ένα πράγμα και η εξόρυξή τους είναι κάτι εντελώς διαφορετικό — ειδικά λόγω της ιδιαίτερης τοποθεσίας αυτού του επιφανειακού μεταλλείου.

Η πρόκληση των 5.000 μέτρων: Όταν η γεωγραφία γίνεται εχθρός

Βρισκόμενο σε υψόμετρο περίπου 5.000 μέτρων (16.400 ποδιών) πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, το μεταλλείο και το μεγάλο του υψόμετρο (για να μην αναφέρουμε το γενικότερα αντίξοο περιβάλλον) μπορούν να επιβαρύνουν τους εργαζόμενους και ακόμη και να προκαλέσουν τη νόσο του υψομέτρου, σύμφωνα με το AFP.

Όπως συμβαίνει με την εξόρυξη σε κάθε δυσπρόσιτη τοποθεσία, η εφοδιαστική αλυσίδα (logistics) για τη μεταφορά εξοπλισμού σε αυτά τα υψόμετρα θα είναι επίσης δύσκολη.

Πράσινη ενέργεια vs Οικολογική καταστροφή: Το μεγάλο δίλημμα

Η εξόρυξη των μετάλλων από αυτό το τμήμα των Άνδεων —μια αρχική μεταλλοφορία που συνέβη κατά την Ύστερη Κρητιδική περίοδο— θα μπορούσε επίσης να προκαλέσει μόνιμη ζημιά σε ένα ήδη εύθραυστο οικοσύστημα.

Οι μεταλλευτικές δραστηριότητες και στις δύο πλευρές των συνόρων έχουν προσπαθήσει να βελτιώσουν τις πρακτικές τους, και τα μεταλλεία σε άλλες περιοχές της Ερήμου Ατακάμα της Χιλής εργάζονται προς την κατεύθυνση της μετάβασης σε μια εξόρυξη που τροφοδοτείται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σύμφωνα με το Mining Technology.

Τον Δεκέμβριο του 2024, ο μεγαλύτερος ιδιωτικός παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας της Αργεντινής, η Central Puerto, ξεκίνησε μια μελέτη σκοπιμότητας για να βρει τον καλύτερο τρόπο κατασκευής γραμμών μεταφοράς ικανών να μεταφέρουν ανανεώσιμη ενέργεια σε μεταλλευτικές τοποθεσίες στα βορειοδυτικά.

Η Lundin ανακοίνωσε επίσης το 2022 ότι θα κατασκεύαζε γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης για να φέρει ανανεώσιμη ενέργεια στην περιοχή και να ελαχιστοποιήσει την κατανάλωση ντίζελ. Ωστόσο, οι ανησυχίες παραμένουν.

Σε έκθεση του Dialogue Earth, η περιβαλλοντική ΜΚΟ Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) κατηγόρησε τον όμιλο Lundin Group ότι παραβιάζει τον Νόμο περί Παγετώνων της χώρας, ο οποίος απαγορεύει τη δημιουργία μεταλλευτικών λάκκων εντός της περιπαγετωνικής ζώνης (ο σημερινός πρόεδρος της χώρας επιδιώκει ενεργά να υπονομεύσει αυτόν τον νόμο).

Περίπου το 70% του πόσιμου νερού της χώρας προέρχεται από παγετώνες.

Επίσης, δεν βοηθά το γεγονός ότι η ίδια η εξόρυξη απαιτεί τεράστιες ποσότητες νερού. Για παράδειγμα, μια από τις μεγαλύτερες μεταλλευτικές τοποθεσίες της χώρας —η La Alumbrera— καταναλώνει 25 δισεκατομμύρια λίτρα νερού κάθε χρόνο, ποσότητα που ισούται με το 34 τοις εκατό του νερού που καταναλώνουν ετησίως οι σχεδόν μισό εκατομμύριο κάτοικοι της περιοχής, σύμφωνα με τη FARN.

Δεν είναι μυστικό ότι η ανθρωπότητα χρειάζεται τα ορυκτά που κρύβονται στο εσωτερικό της Γης, αν ελπίζει να μεταβεί μακριά από τα ορυκτά καύσιμα.

Όμως, στην αναζήτηση αυτών των ορυκτών, καλό θα ήταν να μην πεθάνει ο ασθενής κατά τη διάρκεια της θεραπείας.