Γεωλόγοι ανακάλυψαν ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα χρυσού στα έγκατα της Γης- Η αξία του είναι άνω των 78 δισ. ευρώ

Ένα τεράστιο κοίτασμα χρυσού, κρυμμένο βαθιά κάτω από την επαρχία Χουνάν της Κίνας, μόλις ανακαλύφθηκε, προκαλώντας αναταράξεις στο διεθνές μεταλλευτικό πεδίο. Με την υποστήριξη προηγμένης τεχνολογίας και εντυπωσιακών στοιχείων, το εύρημα αυτό θα μπορούσε να μεταβάλει τις οικονομικές και γεωπολιτικές ισορροπίες.

Στην κεντρική Κίνα, γεωλόγοι ταυτοποίησαν ένα από τα μεγαλύτερα γνωστά κοιτάσματα χρυσού στην πρόσφατη ιστορία. Στην επαρχία της Χουνάν, στην Πινγκτζιάνγκ, ο χώρος που ανακαλύφθηκε περιέχει πάνω από 1.000.000 κιλά χρυσού – ένα ποσό που εκτιμάται πως ανέρχεται σε περίπου 78 δισεκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με τη Γεωλογική Υπηρεσία της Χουνάν, έχουν επιβεβαιωθεί πάνω από 40 φλέβες χρυσού στο χρυσοφόρο πεδίο της Wangu.

Έχει επαληθευτεί η ύπαρξη 300 τόνων σε βάθος 2.000 μέτρων. Η γεώτρηση σε βάθος 3.000 μέτρων, αποκάλυψε επιπλέον κοιτάσματα, ωθώντας την εκτίμηση πέρα από τις αρχικές προσδοκίες. H γεωλόγος Chen Rulin, μέλος της ερευνητικής ομάδας, σημείωσε πως, πολλά από τα δείγματα του πυρήνα, έδειξαν ορατά ίχνη χρυσού, κάτι που είναι ασυνήθιστο στη σύγχρονη αναζήτηση κοιτασμάτων.

Ορισμένα μεταλλεύματα περιείχαν έως και 138 γραμμάρια ανά τόνο, μια εξαιρετικά υψηλή περιεκτικότητα σύμφωνα με τα βιομηχανικά πρότυπα.

Η τεχνολογία που οδήγησε στην πρωτοπορία

Η έκταση και το βάθος του αποθέματος, αποκαλύφθηκε χάρη στην τρισδιάστατη γεωλογική μοντελοποίηση, τη βαθιά δειγματοληπτική γεώτρηση και τη γεωφυσική απεικόνιση.

Τα εργαλεία αυτά, έχουν δώσει στους επιστήμονες τη δυνατότητα της απεικόνισης των σχηματισμών κάτω από την επιφάνεια και του εντοπισμού περιοχών πλούσιων σε χρυσό. Ο Liu Yongjun, υποδιευθυντής της Γεωλογικής Υπηρεσίας της Χουνάν, τόνισε τον σπουδαίο ρόλο της τεχνολογίας για την ταυτοποίηση του κοιτάσματος.

Ακόμη, η ομάδα ανακάλυψε δυνατότητες σε περιοχές που περιβάλλουν το σημείο του πυρήνα, υποδηλώνοντας ότι, το κοίτασμα μπορεί να είναι μεγαλύτερο από ό,τι αναφέρθηκε αρχικά. Η επιχείρηση αυτή, αντανακλά μια αυξανόμενη μεταστροφή στη βιομηχανία εξόρυξης προς την εξερεύνηση πηγών στα βάθη της Γης, η οποία κινητροδοτείται από μεθόδους υψηλής ακρίβειας – ειδικά όσο τα εύκολα προσιτά κοιτάσματα της επιφάνειας, περιορίζονται διεθνώς.

Το οικονομικό βάρος της ανακάλυψης

Η ανακάλυψη, θα μπορούσε να μεταμορφώσει την επαρχία Χουνάν σε μεγάλο κέντρο εξόρυξης. Με τη δυνατότητα να προσελκύει σημαντικές επενδύσεις από το εξωτερικό και το εσωτερικό, ο χώρος αναμένεται να δημιουργήσει θέσεις σε διάφορους τομείς, ανάμεσα στους οποίους, στη λογιστική, την μεταφορά και την επεξεργασία.

Ήδη πραγματοποιούνται συζητήσεις σχετικά με την ανάπτυξη των υποδομών που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την μακροπρόθεσμη εξόρυξη. Δρόμοι, σιδηρόδρομοι και ενεργειακά δίκτυα, μπορεί να αναβαθμιστούν όσο η περιοχή θα ετοιμάζεται για μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις.

Η Κίνα, η οποία είναι ήδη η κορυφαία σε παραγωγή χρυσού χώρα στον κόσμο, το 2023 εξόρυξε 375 τόνους, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού.

Το κοίτασμα της Wangu θα μπορούσε να αυξήσει ουσιαστικά την παραγωγή, επεκτείνοντας την επιρροή της χώρας σε παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και τιμολόγησης του χρυσού.

Περιβαλλοντικές προκλήσεις στον ορίζοντα

Η εξόρυξη χρυσού από βάθη πέρα των 3.000 μέτρων, εγείρει σοβαρές περιβαλλοντικές ανησυχίες. Ανάμεσα στους πιθανούς κινδύνους, είναι η μόλυνση του νερού, η διατάραξη της γης και οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τον βιομηχανικό εξοπλισμό.

Αν και η Κίνα, έχει υιοθετήσει πιο αυστηρούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την Πράσινη Εξόρυξη, η μεγάλης κλίμακας εξόρυξη, αυτού του μεγέθους, θα μπορεί να δοκιμάσει τις στρατηγικές της.

Περιβαλλοντικές ομάδες και ερευνητές, απαιτούν συνολικές αξιολογήσεις των επιπτώσεων πριν την πραγματοποίηση των σχεδίων. Η διαχείριση των ζητημάτων αυτών, θα μπορούσε να διαμορφώνει την μελλοντική πολιτική σχετικά με την εξόρυξη στα βάθη της γης, ειδικά όσο, ολοένα και περισσότερες χώρες αναζητούν σημαντικές πηγές κάτω από το έδαφος.

Η υπηρεσία πίσω από την ανακάλυψη

Η ανακάλυψη αποδίδεται σε μια σχετικά χαμηλού προφίλ Γεωλογική Υπηρεσία της Χουνάν, με περιορισμένη παρουσία σε επιστημονικά περιοδικά. Σύμφωνα με το Nature, πέρσι η υπηρεσία δημοσίευσε ελάχιστες μελέτες, κυρίως στον τομέα της χημείας, ενώ δεν έχει εδραιώσει διεθνείς συνεργασίες.

Και όμως, οι πρακτικές συνέπειες στην εξερεύνηση – και η αξιοποίηση τεχνικών κορυφαίας τεχνολογίας – υπογραμμίζουν τις αυξανόμενες δυνατότητες των τοπικών φορέων για τη διαχείριση μεγάλων ανακαλύψεων ορυκτών.

Αλλαγές στην παγκόσμια εξίσωση χρυσού

Η παγκόσμια ζήτηση σε χρυσό, παραμένει υψηλή λόγω της αστάθειας της αγοράς, των ανησυχιών για τον πληθωρισμό και την αποθεματοποίηση από την κεντρική τράπεζα.

Ενώ το απόθεμα της Wangu δεν θα επηρέαζε αμέσως την αγορά, εισάγει μια νέα μεταβλητή που θα μπορούσε να επηρεάσει τις στρατηγικές διαμόρφωσης των τιμών και των αποθεμάτων στο μέλλον.

Ακόμη, η ανακάλυψη τονίζει την αυξανόμενη επένδυση της Κίνας σε εξορύξεις υψηλής τεχνολογίας και εγείρει ερωτήματα για το αν βρίσκονται περισσότερες ανεκμετάλλευτες πηγές κάτω από την επιφάνεια – τόσο της επαρχίας Χουνάν, όσο και πέρα από αυτή.

Με την εξέλιξη της εξερεύνησης, οι πρώτες ενδείξεις υποδηλώνουν ότι, στην περιοχή θα μπορούσε να υπάρχει περισσότερος χρυσός. Ανεξάρτητα από το αν αυτός, θα μεταμορφώσει την μακροπρόθεσμη στρατηγική εξόρυξης της Κίνας, ή αν θα παραμείνει μια εξαιρετική περίπτωση, η χρυσοφόρα κοιλάδα Wangu, έχει ήδη δημιουργήσει παγκόσμιες συνέπειες.