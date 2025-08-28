Άνω κάτω ο τομέας της Υγείας στις ΗΠΑ: Η διευθύντρια των CDC απολύθηκε από τον Τραμπ – Παραιτήθηκε ο Ελληνοαμερικανός γιατρός, Δημήτρης Δασκαλάκης

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε χθες Τετάρτη την αποπομπή της διευθύντριας της κυριότερης υπηρεσίας δημόσιας υγείας των ΗΠΑ, στη δραματική κατάληξη του μπρα-ντε-φερ ανάμεσα στην επιστήμονα και στον υπουργό Υγείας του Ντόναλντ Τραμπ, τον Ρόμπερτ Κένεντι τον νεότερο, αμφισβητία των εμβολίων.

Το δράμα σε τρεις πράξεις, που καλύφθηκε εκτενώς από τον αμερικανικό Τύπο, άρχισε όταν ο υπουργός Υγείας ανήγγειλε την παραίτηση της.

Ωστόσο η Σούζαν Μονάρεζ, που δεν συμπλήρωσε ούτε μήνα στη θέση της επικεφαλής των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), αντέδρασε αμέσως, διαψεύδοντας πως παραιτείται και κατηγορώντας τον υπουργό ότι προσπαθούσε να τη διώξει, για να συνεχίσει να ασκεί πολιτική «που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή εκατομμυρίων Αμερικανών».

«Η Σούζαν Μονάρεζ δεν συμφωνεί με το πρόγραμμα του προέδρου», τόνισε ο Κους Ντεσάι, αναπληρωτής εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, σε ανακοίνωσή του που έλαβε το Γαλλικό Πρακτορείο. Πρόσθεσε πως «αρνήθηκε να παραιτηθεί, παρότι ενημέρωσε τον υπουργό Υγείας για την πρόθεσή της να το κάνει» και κατά συνέπεια «ο Λευκός Οίκος αποπέμπει την κ. Μονάρεζ από τη θέση».

Η αξιωματούχος «ούτε παραιτήθηκε, ούτε έλαβε ειδοποίηση από τον Λευκό Οίκο πως αποπέμφθηκε», ανέφεραν νωρίτερα δικηγόροι της.

«Ως πρόσωπο με ακεραιότητα κι αφοσίωση στην επιστήμη, δεν έχει ούτε παραιτηθεί, ούτε λάβει ειδοποίηση από τον Λευκό Οίκο πως απαλλάχτηκε από τα καθήκοντά της» ανέφεραν οι δικηγόροι, κατηγορώντας τον υπουργό Υγείας Κένεντι Τζούνιορ ότι εργαλειοποιεί, «μετατρέπει σε όπλο τη δημόσια υγεία» για «πολιτικούς σκοπούς», άρα «θέτει σε κίνδυνο τη ζωή εκατομμυρίων Αμερικανών».

Πάντα σύμφωνα με τους δικηγόρους της, ο υπουργός προσπάθησε να διώξει τη διευθύντρια των CDC όταν αρνήθηκε «να βάλει σφραγίδα σε αντιεπιστημονικές και επικίνδυνες οδηγίες» του «και να διώξει ειδικούς για ζητήματα δημόσιας υγείας».

Μερικές ώρες πριν, ο υπουργός Υγείας ανακοίνωνε μέσω Χ ότι η Σούζαν Μονάρεζ «δεν είναι πλέον διευθύντρια» των CDC. «Την ευχαριστούμε για την αφοσιωμένη υπηρεσία της στον αμερικανικό λαό», πρόσθεσε.

Η είδηση, που ανέφερε αρχικά η Washington Post, καταγράφεται με φόντο τις δραστικές μεταβολές στην εμβολιαστική πολιτική των ΗΠΑ, με αποφάσεις του Ρόμπερτ Κένεντι του νεότερου.

Δημήτρης Δασκαλάκης: «Αρκετά πια»

«Αρκετά πια», ανέφερε στην επιστολή παραίτησης του από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών το υψηλόβαθμο στέλεχος, Δημήτρης Δασκαλάκης.

Στην επιστολή που δημοσιοποίησε στο Χ ο Ελληνοαμερικανός γιατρός καταγγέλλει την πίεση της νέας αμερικανικής κυβέρνησης για την κατάρτιση «πολιτικών και εγγράφων που δεν αντανακλούν την επιστημονική πραγματικότητα».

«Δεν μπορώ να υπηρετήσω σε ένα περιβάλλον που αντιμετωπίζει τα CDC ως ένα εργαλείο για τη δημιουργία πολιτικών και υλικών που δεν αντικατοπτρίζουν την επιστημονική πραγματικότητα και έχουν σχεδιαστεί για να βλάψουν παρά να βελτιώσουν την υγεία του κοινού. Η πρόσφατη αλλαγή στο πρόγραμμα εμβολιασμού ενηλίκων και παιδιών απειλεί τις ζωές των νεότερων Αμερικανών και των εγκύων», σημείωσε ο Δημήτρης Δασκαλάκης.

«Οι πρόσφατοι πυροβολισμοί στα CDC δεν είναι ο λόγος για τον οποίο παραιτούμαι. Ο παππούς μου, από τον οποίο πήρα το όνομά μου, αντιστάθηκε στις φασιστικές δυνάμεις στην Ελλάδα και έχασε τη ζωή του. Παραιτούμαι για να κάνω περήφανο αυτόν και την κληρονομιά του. Παραιτούμαι εξαιτίας της δειλίας ενός ηγέτη που δεν μπορεί να παραδεχτεί ότι τα λόγια ΤΟΥ και των υποτακτικών του επί δεκαετίες δημιούργησαν ένα περιβάλλον όπου μπορεί να εκδηλωθεί βία όπως αυτή», τόνισε ο Δημήτρης Δασκαλάκης.

My resignation letter from CDC. Dear Dr. Houry, I am writing to formally resign from my position as Director of the National Center for Immunization and Respiratory Diseases at the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), effective August 28, 2025, close of business.… — DrDemetre (@dr_demetre) August 27, 2025

«Βροχή» οι παραιτήσεις αξιωματούχων

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, και άλλοι αξιωματούχοι της υπηρεσίας ανακοίνωσαν ταυτόχρονα πως παραιτούνται. Αφότου ανέλαβε το αξίωμα, ο Ρόμπερτ Κένεντι ο νεότερος προχωρά σε εκ βάθρων αλλαγές στις αμερικανικές υπηρεσίες υγείας και στην εμβολιαστική πολιτική των ΗΠΑ, αποπέμποντας γνωστούς ειδικούς, περιορίζοντας την πρόσβαση σε εμβόλια κατά της COVID-19, διακόπτοντας τη χρηματοδότηση στην ανάπτυξη νέων εμβολίων κ.λπ.

Πολύ συχνά μέτρα που ανακοινώνει αντίκεινται προς την επιστημονική συναίνεση και επικρίνονται από ειδικούς εκτός κυβέρνησης. Ο διορισμός της Σούζαν Μονάρεζ στην ηγεσία των CDC είχε εγκριθεί μόλις στα τέλη Ιουλίου από τη Γερουσία.

Η απόφαση του Λευκού Οίκου να την ονομάσει διευθύντρια ήταν η δεύτερη επιλογή του. Απέσυρε τον Μάρτιο τον πρώτο υποψήφιο, τον Ντέιβιντ Γουέλντον, πρώην βουλευτή και γιατρό γνωστό για τις αντιεμβολιαστικές θέσεις του, λόγω του φόβου ότι δεν θα εξασφάλιζε τον αριθμό των απαιτούμενων ψήφων στο Κογκρέσο.

Η αποπομπή της Σούζαν Μονάρεζ προτού κλείσει μήνα καταγράφεται εν μέσω κρίσης στα CDC, που εκτός των άλλων έγιναν στην αρχή του μήνα στόχος ενόπλου ο οποίος εναντιωνόταν στον εμβολιασμό κατά της COVID-19.

Εκατοντάδες νυν και πρώην εργαζόμενοι της κυριότερης αμερικανικής υπηρεσίας που είναι αρμόδια για τη δημόσια υγεία υπέγραψαν κατόπιν ανοικτή επιστολή, κατηγορώντας τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ πως τους θέτει σε κίνδυνο διαδίδοντας ψευδείς ειδήσεις, ιδίως για τα εμβόλια.