Νότια Κορέα: Υιοθέτησε νομοσχέδιο για την απαγόρευση της χρήσης κινητών τηλεφώνων στα σχολεία

Enikos Newsroom

διεθνή

Νότια Κορέα: Υιοθέτησε νομοσχέδιο για την απαγόρευση της χρήσης κινητών τηλεφώνων στα σχολεία
Φωτογραφία: Freepik

Η Νότια Κορέα ενέκρινε χθες Τετάρτη νομοσχέδιο το οποίο απαγορεύει τη χρήση κινητών τηλεφώνων στις σχολικές αίθουσες, όπως έκανε γνωστό σήμερα κοινοβουλευτική πηγή.

Το νομοσχέδιο, το οποίο θα αρχίσει να εφαρμόζεται τον Μάρτιο, απαγορεύει τη χρήση στις σχολικές αίθουσες συσκευών που συνδέονται στο διαδίκτυο, μεταξύ των οποίων τα κινητά τηλέφωνα, και «υιοθετήθηκε χθες», όπως δήλωσε μία εκπρόσωπος του νοτιοκορεατικού κοινοβουλίου.

Με την υιοθέτηση του μέτρου αυτού η Νότια Κορέα ακολουθεί το παράδειγμα άλλων χωρών, όπως η Αυστραλία και η Ολλανδία, περιορίζοντας τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των smartphones από τα παιδιά.

Πρόσφατα η Αυστραλία επέκτεινε την πρωτοπόρα απαγόρευσή της στη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να περιλαμβάνει και τους εφήβους. Εξάλλου έρευνα που διενεργήθηκε τον Ιούλιο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων μεταξύ των Ολλανδών μαθητών έχει βελτιώσει τη συγκέντρωσή τους στο σχολείο.

Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Παιδείας της Νότιας Κορέας διευκρίνισε ότι θα υπάρχουν εξαιρέσεις στην απαγόρευση, κυρίως για τις περιπτώσεις που τα κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς ή από μαθητές με ειδικές ανάγκες.

Έρευνες δείχνουν ότι η Νότια Κορέα είναι μεταξύ των χωρών με το μεγαλύτερο ποσοστό σύνδεσης στο διαδίκτυο, με το 99% των κατοίκων της να χρησιμοποιούν το ίντερνετ και το 98% να έχει στην κατοχή του smartphone.

«Ο εθισμός των νέων μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει φτάσει πλέον σε σοβαρό επίπεδο», τόνισε ο Τσο Γιουνγκ-χουν ο βουλευτής του αντιπολιτευόμενου κόμματος Ισχύος του Λαού, που κατέθεσε το νομοσχέδιο.

Περίπου το 37% των μαθητών γυμνασίου και λυκείου στη Νότια Κορέα εκτίμησε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζουν την καθημερινότητά του, ενώ το 22% δήλωσε ότι νιώθει άγχος αν δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στον λογαριασμό του στα social media, σύμφωνα με δημοσκόπηση του υπουργείου Παιδείας που πραγματοποιήθηκε πέρυσι.

Πολλά σχολεία στη Νότια Κορέα ήδη έχουν επιβάλει περιορισμούς στη χρήση των smartphones, τους οποίους έρχεται να επισημοποιήσει το νομοσχέδιο.

Εξάλλου, η Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της χώρας είχε κρίνει πρόσφατα ότι οι περιορισμοί στη χρήση κινητών τηλεφώνων στα σχολεία δεν αποτελούν παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων λόγω τω ν αρνητικών επιπτώσεων που έχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη μάθηση και τη συναισθηματική ευημερία των μαθητών.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ιός του Δυτικού Νείλου: 60 κρούσματα και 3 θάνατοι- Καταγραφή κρουσμάτων σε 28 Δήμους

«Παραλύουν» σήμερα τα Δημόσια Νοσοκομεία λόγω 24ωρης απεργίας

Ακρίβεια: Μπαράζ ελέγχων για πλασματικές εκπτώσεις – Ποιοι βρίσκονται στο «μικροσκόπιο» των ελεγκτών

Μητσοτάκης: Στη Θεσσαλονίκη αύριο Πέμπτη για συναντήσεις με φορείς ενόψει της ΔΕΘ

Google: Η νέα ενημέρωση θα κάνει Android σας τώρα να είναι σαν ένα iPhone – Τι αλλάζει

Vegan πυροσβέστρια κλήθηκε να σβήσει φωτιά σε 18 τόνους μπριζόλες – Ήταν η πρώτη της μέρα στη δουλειά
περισσότερα
07:00 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Συρία: Επιδρομή των IDF κοντά στη Δαμασκό

Οι IDF διεξήγαγαν το βράδυ της Τετάρτης (27/8) επιχείρηση σε τοποθεσία κοντά στη Δαμασκό, που ...
05:11 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Βίντεο: Η στιγμή που 22χρονος YouTuber παρασύρεται από καταρράκτη

Βίντεο με την στιγμή που 22χρονος YouTuber στην Ινδία παρασύρεται από καταρράκτη κάνει τον γύρ...
04:55 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Κολομβία: 7 χρόνια κάθειρξης στον έφηβο εκτελεστή του γερουσιαστή Ουρίμπε

Ο έφηβος ηλικίας 15 ετών ο οποίος πυροβόλησε τον δεξιό γερουσιαστή και δυνητικό υποψήφιο για τ...
04:25 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

NATO: Όλες οι χώρες – μέλη θα καλύψουν φέτος τον στόχο για στρατιωτικές δαπάνες 2% του ΑΕΠ

Οι 32 χώρες μέλη του NATO θα αφιερώσουν φέτος τουλάχιστον το 2% του ΑΕΠ τους στην άμυνά τους, ...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix