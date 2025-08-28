Τροχαίο στην Πιερία: Διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο η 11χρονη – Θρήνος για την 9χρονη αδελφή της που σκοτώθηκε

κοινωνία

τροχαίο Πιερία

Μούδιασε το Πανελλήνιο στο άκουσμα της είδησης πως ένα 9χρονο κοριτσάκι σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στην Πιερία το απόγευμα της Τετάρτης (27/08). Εσπευσμένα μεταφέρθηκε διασωληνωμένη από το νοσοκομείο Κατερίνης στο Ιπποκράτειο, στη Θεσσαλονίκη, η 11χρονη αδελφή της, που τραυματίστηκε πολύ σοβαρά.

Τα δύο κορίτσια επέβαιναν στο αυτοκίνητο που οδηγούσε η 35χρονη μητέρα τους, που υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα αυτό να βγει από τον επαρχιακό δρόμο Κατερίνης – Δίου, στη Νέα Έφεσο, και να πέσει σε δέντρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της voria.gr, η οικογένεια μένει μόνιμα στη Γερμανία, τόπο καταγωγής της 35χρονης και φέρεται να επισκέφτηκαν την Ελλάδα για διακοπές, καθώς ο πατέρας των κοριτσιών είναι Έλληνας. Μάλιστα, το αυτοκίνητο ανήκει στην πεθερά της 35χρονης.

Η 9χρονη τραυματίστηκε θανάσιμα και πυροσβέστες χρειάστηκε να την απεγκλωβίσουν από το όχημα, ενώ η αδελφή της είναι σε σοβαρή κατάσταση και οι γιατροί έκριναν σκόπιμη τη μεταφορά της στο Ιπποκράτειο, όπου χειρουργήθηκε, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η μητέρα των κοριτσιών φέρει ελαφρά τραύματα και παραμένει στο νοσοκομείο Κατερίνης.

Τραγική φιγούρα ο πατέρας, που πήγε στο σημείο και έπαθε σοκ από το ασύλληπτο θέαμα, με αποτέλεσμα να διακομισθεί και ο ίδιος στο νοσοκομείο.

Η αστυνομία ερευνά τα αίτια του δυστυχήματος.

