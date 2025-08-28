e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι θα πληρωθούν έως τις 29 Αυγούστου

Περισσότερα από 2,44 δισ. ευρώ θα καταβληθούν σε 4,3 εκατομμύρια δικαιούχους έως τις 29 Αυγούστου 2025. Οι πληρωμές αυτές – που έχουν ήδη ξεκινήσει απο τις 25 Αυγούστου – αφορούν τις προγραμματισμένες καταβολές του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Σήμερα, Πέμπτη 28 Αυγούστου και την Παρασκευή 29 Αυγούστου, θα καταβληθούν συνολικά 2.347.446.391,92 ευρώ σε 4.217.481 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Σεπτεμβρίου 2025,
  • από τις 25 έως και τις 29 Αυγούστου, θα καταβληθούν 12.500.000 ευρώ σε 550 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ και
  • στις 29 Αυγούστου, θα καταβληθούν 12.000.000 ευρώ σε 11.230 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών με παράλληλη μισθωτή απασχόληση για το έτος 2024.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 19.000.000 ευρώ σε 31.500 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 1.000.000 ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
  • 14.000.000 ευρώ σε 13.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,
  • 1.800.000 ευρώ σε 80 φορείς για πληρωμή εισφορών στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα και
  • 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

