Καμίνια: Ένταλμα σύλληψης της 19χρονης αδελφής του 5χρονου που διασώθηκε από μπαλκόνι

Εντολή σύλληψης της 19χρονης αδελφής του 5χρονου παιδιού που διασώθηκε από μπαλκόνι σπιτιού στα Καμίνια την Τετάρτη (27/8) έδωσε ο Εισαγγελέας. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην 19χρονη είχε ανατεθεί από τη μητέρα τους να προσέχει μαζί την 17χρονη αδελφή της το μικρό αγόρι.

Ωστόσο, τα δύο κορίτσια έφυγαν από το σπίτι, κλειδώνοντάς το παιδί μέσα.

Ως ενήλικη, διατάχτηκε η σύλληψή της μεγαλύτερης αδελφής στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ενώ όπως αναφέρει το ρεπορτάζ δεν μένει στο ίδιο σπίτι μαζί με τα μικρ΄τοερα αδέλφια της.

Παράλληλα, δικογραφία για παραμέληση ανηλίκου αναμένεται να εκδοθεί και για τη μητέρα των τριών παιδιών που σύμφωνα με το ρεπορτάζ απουσιάζει στην Καλαμάτα για δουλειές.

«Δεν είχαν πολλές επαφές γενικότερα»

Μιλώντας στο OPEN και την εκπομπή «Ώρα Ελλάδας», καταστηματάρχης της περιοχής ανέφερε τα εξής:

«Δεν γνωρίζω πολλά, τους έβλεπα φατσικά, δεν ξέρω καν αν έβλεπα τη μητέρα, δεν ξέρω τι ήταν δεν τους γνωρίζω, δεν είχαν πολλές επαφές γενικότερα. Είχα κλείσει εγώ, δεν ήμουν στο μαγαζί, είχα κλείσει την ώρα που έγινε. Έγινε αργά τη νύχτα… Είχαν έρθει πρόσφατα, είχαν νοικιάσει… Μπορεί να ήταν και έξι μήνες, μπορεί κι έναν χρόνο, δεν θυμάμαι. Από όσο ξέρω, δεν είχαν κάτι με τους γύρω γύρω, τουλάχιστον σε εμάς στα μαγαζιά».

Βγήκε στο μπαλκόνι

Το μικρό παιδία ήταν ολομόναχο στο σπίτι και βγήκε έντρομο στο μπαλκόνι και άρχισε να καλεί σε βοήθεια. Γείτονες που αντιλήφθηκαν την κατάσταση ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία.

Σε βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσίασε το STAR, καταγράφηκαν οι δραματικές στιγμές. Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έσπευσαν στο σημείο, ενώ μία γυναίκα αστυνομικός, με τη βοήθεια συναδέλφων της, σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου και μπήκε στο διαμέρισμα, καταφέρνοντας να προσεγγίσει τον μικρό.

Στο βίντεο ακούγονται οι αστυνομικοί να καθησυχάζουν το παιδί: «Μη φοβάσαι, θα σε βοηθήσουμε…Περίμενε λίγο, ανεβαίνουμε εμείς».

Μόλις η γυναίκα αστυνομικός βρέθηκε δίπλα του, οι γείτονες άρχισαν να χειροκροτούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα του 5χρονου εργάζεται στην Καλαμάτα και είχε αφήσει το παιδί στη φροντίδα των δύο μεγαλύτερων αδελφών του.

«Εγώ έφυγα και είπα στο παιδάκι να κάτσει λίγο στον καναπέ, του είχα βάλει και τηλεόραση και του λέω θα πεταχτώ λίγο μέχρι το περίπτερο να σου φέρω δύο τρία πράγματα που μου είχες ζητήσει. Αλλά επειδή εγώ φοβόμουν, μην ανοίξει καμιά πόρτα και φύγει, αναγκαστικά εγώ κλείδωσα το παιδάκι λίγο μέσα, για ένα δύο λεπτά γιατί θα λείψω μέχρι το περίπτερο, και το παιδάκι δεν περίμενα ότι θα βγει στο μπαλκόνι», είπε αρχικά η αδερφή του 5χρονου και συμπλήρωσε:

«Δεν άργησα, 20 λεπτά έκανα και γύρισα. Ήταν και η άλλη μου η αδερφή, είναι 17 είναι ανήλικη. Ήταν στο δωμάτιο και αυτό πήγε στο μπαλκόνι. Δεν περίμενα ότι θα σκαρφαλώσει στο μπαλκόνι γιατί του έχουμε πει να μην βγαίνει στο μπαλκόνι. Πέταγε κάτι του σκύλου που έχουμε, γιατί έχουμε και ένα σκυλάκι. Μπορεί λίγο να τρόμαξε για ένα δύο λεπτά αλλά τώρα είναι καλά, είναι κομπλέ το παιδί, δεν φοβάται γιατί είμαι εγώ πλέον στο σπίτι. Δεν τον αφήνω καν να βγει στο μπαλκόνι, δεν το επιτρέπω εγώ. Τον βλέπω, τα μάτια μου τα έχω δεκατέσσερα. Βασικά ήταν λάθος δικό μου, το παιδάκι καλύτερα θα ήταν να το έχω πάρει μαζί μου πολύ απλά».

Η αποκάλυψη της 19χρονης

Όπως αποκάλυψε η 19χρονη στο Live News, στο παρελθόν τα παιδιά της οικογένειας είχαν μείνει στο Νοσοκομείο Παίδων ύστερα από εισαγγελική εντολή.

«(Μας είχαν αφήσει) εμένα με την αδερφή μου την μεγάλη και την μικρή, όχι τον μικρό. Αυτό έχει γίνει εδώ και πόσο καιρό πίσω, μας είχανε πάρει στο Παίδων. Ήταν νομίζω τρεις μήνες. Ήταν με εισαγγελική εντολή», είπε.