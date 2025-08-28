Τα ζώδια σήμερα, Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025: Ζυγοί, το μέλλον που ονειρεύεστε δεν περιμένει

Τι θα συμβεί σήμερα Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τα πάντα για τα αστρολογικά γεγονότα και πώς αυτά θα επηρεάσουν καθένα από τα 12 ζώδια.

Δείτε τις ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια (28/08/2025)

Κριός

Κριέ, μερικές φορές οι ανατροπές έρχονται εκεί που δεν τις περιμένεις. Την Πέμπτη, παλιές συμμαχίες και ξεχασμένες φιλίες επανεμφανίζονται σαν χαρακτήρες-φαντάσματα στην ιστορία σας, έτοιμοι να αλλάξουν την αφήγηση.

Η αποστολή που έχετε μπροστά σας δεν είναι μια ατομική πράξη. Αντιθέτως, σκεφτείτε την ως μια αποστολή επανένωσης την οποία χρειαζόσασταν για να ταρακουνήσετε το παιχνίδι. Είστε έτοιμοι να κινηθείτε με τα πρόσωπα – έκπληξη ή προτιμάτε να συνεχίσετε να παίζετε τον μοναχικό λύκο;

Ταύρος

Ταύρε, πλησιάζει μια στιγμή κατά την οποία η σιωπή δεν αρκεί πια. Οι σιωπηλοί συμβιβασμοί και οι παρακάμψεις γύρω από την αδικία χάνουν τη δύναμή τους. Καλείστε να μείνετε σταθεροί στις απόψεις σας όποιο κι αν είναι το κόστος. Το διακύβευμα είναι πραγματικό, γι’ αυτό μιλήστε αντί να μένετε στη σκιά.

Δίδυμος

Δίδυμοι, μπορεί να νομίζατε ότι η ιστορία σας ήταν ασπρόμαυρη. Το σύμπαν, όμως, σας ζητάει να βάλετε χρώματα και να ζωγραφίσετε και έξω από τις γραμμές.

Η ανάπτυξη δεν έρχεται από την προσκόλληση σε παλιές πεποιθήσεις. Έρχεται όταν τις γκρεμίζεις βήμα βήμα και χτίζεις κάτι ακατάστατο, περίπλοκο αλλά απείρως πλουσιότερο. Στις 28 Αυγούστου, μη φοβηθείτε να αποδεχτείτε την αβεβαιότητα.

Καρκίνος

Καρκίνε, οι φιλίες δεν είναι πάντα τόσο απλές όσο φαίνονται. Κάτω από την επιφάνεια, τα μυστικά συνεχίζουν να υπάρχουν και οι σκιές χορεύουν.

Σύντομα, η κουρτίνα θα τραβηχτεί στην άκρη και θα αποκαλυφθεί τι πραγματικά συμβαίνει. Μπορεί να σας πονέσει κάτι τέτοιο, αλλά η γνώση είναι δύναμη. Την Πέμπτη, μην επιλέξετε να είστε ο δικαστής ή ο ένορκος. Ήρθε η ώρα να κάνετε ένα βήμα πίσω και να προστατέψετε την ηρεμία σας.

Λέων

Λέων, όλες οι επιθυμίες και οι φιλοδοξίες σου θέλουν να βγουν στο προσκήνιο. Την Πέμπτη εκφράστε την δημιουργική ιδιοφυΐα σας, γιατί αυτή είναι η στιγμή που μπορείτε να διεκδικήσετε αυτό που θέλετε. Μην κρύβεστε πίσω από την γοητεία σας. Η ημέρα απαιτεί την απόλυτη ειλικρίνεια. Η 28η Αυγούστου είναι η μέρα που θα διεκδικήσεις το θρόνο σου.

Παρθένος

Παρθένε, η ρουτίνα είναι μια ζώνη άνεσης που μπορεί να μετατραπεί σε κλουβί. Εσείς, όμως, κρατάτε τα κλειδιά για την απελευθέρωσή σας.

Αλλάξτε το σενάριο της καθημερινότητας την Πέμπτη. Κάντε μια παράκαμψη και σπάστε το μοτίβο. Το αλατοπίπερο της ζωής βρίσκεται στο απροσδόκητο. Σε ποια συνήθη μοτίβα προσκολλάστε προκειμένου να έχετε άνεση; Ήρθε η ώρα να απελευθερωθείτε, ώστε να μπορέσετε να προσκαλέσετε περισσότερο ενθουσιασμό και ανάπτυξη στη ζωή σας.

Ζυγός

Ζυγέ, η δημιουργικότητα σου χτυπάει κόκκινο και είναι αδύνατον να την αγνοήσεις την Πέμπτη. Οι βαθύτερες επιθυμίες σας αρνούνται να θαφτούν πια κάτω από λογιστικά φύλλα και χρονοδιαγράμματα.

Στις 28 Αυγούστου φτάνει η στιγμή που θα ονομάσετε αυτό που υπάρχει στην ψυχή σας. Το μέλλον που ονειρεύεστε δεν περιμένει. Γεννιέται αυτή τη στιγμή. Είστε έτοιμοι να το δείτε κατά μέτωπο;

Σκορπιός

Σκορπιέ, οι ρίζες που δημιουργείς τώρα τώρα δεν χρειάζεται να είναι μπλεγμένες με υποχρεώσεις ή παλιά σενάρια. Η οικογένεια και η παράδοση είναι προαιρετικές όταν δεν υπηρετούν την αλήθεια σας.

Η 28η Αυγούστου είναι μόνο η αρχή της επανάστασής σας. Αυτή είναι η στιγμή για να χτίσετε θεμέλια που τιμούν την ελευθερία σας. Ποια κομμάτια του εαυτού σας είστε έτοιμοι να καλλιεργήσετε και τι πρέπει να αφήσετε στην άκρη;

Τοξότης

Τοξότη, η ειλικρίνεια δεν είναι πάντα απλή, αλλά είναι ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός. Στις 28 Αυγούστου, πείτε την αλήθεια σας.

Τέρμα το κρυφτό και οι μισές αλήθειες. Αυτή η ωμή ειλικρίνεια θα σας ανοίξει πόρτες που δεν ξέρατε ότι υπήρχαν. Πείτε αυτό που θέλετε, ακόμα κι αν νιώθετε άβολα εκείνη τη στιγμή. Θα φύγετε με πιο ξεκάθαρες προσδοκίες και λιγότερες παρεξηγήσεις. Έτσι θα αποκτήσετε μια αίσθηση ελευθερίας που προέρχεται από το να μην κουβαλάτε ανομολόγητες αλήθειες.

Αιγόκερως

Αιγόκερε, μερικές φορές η πιο έξυπνη κίνηση είναι να μείνεις ακίνητος. Ακόμη και αν αισθάνεστε ότι κάνετε πίσω ή ότι χάνετε έδαφος, η αδράνεια μπορεί να είναι η πιο ξεκάθαρη ενέργεια.

Την Πέμπτη, κάντε μια παύση, ακούστε και περιμένετε την κατάλληλη στιγμή για να χτυπήσετε. Αντί να πιέζετε μια απάντηση ή να βιάζεστε να αναλάβετε δεσμεύσεις, χρησιμοποιήστε τη σημερινή μέρα για να συγκεντρώσετε πληροφορίες και να ζυγίσετε προσεκτικά τις επιλογές σας.

Μερικές φορές, ο συγχρονισμός κάνει τη διαφορά. Εμπιστευτείτε ότι η υπομονή τώρα σημαίνει ισχυρότερα θεμέλια αργότερα.

Υδροχόος

Υδροχόε, η φωτιά σου φουντώνει, αλλά χρειάζεται κατεύθυνση. Ήρθε η ώρα να βάλετε στην άκρη ό,τι σας αποσπά την προσοχή και να επικεντρωθείτε σε αυτό που τροφοδοτεί το πραγματικό σας πάθος.

Στις 28 Αυγούστου, επενδύστε το χρόνο και την ενέργειά σας εκεί που μετράει, πέρα από την επιφάνεια και τον θόρυβο της καθημερινότητας.

Ιχθύες

Ιχθύες, το μονοπάτι μπροστά σας μπορεί να είναι λίγο θολό. Τα αστέρια, όμως, εξακολουθούν να λάμπουν και να σας καθοδηγούν ήσυχα. Την Πέμπτη, εμπιστευτείτε την εσωτερική σας πυξίδα, ώστε να ακούσετε την διαίσθησή σας.

Η πίστη σας είναι πάντα ισχυρότερη από το φόβο σας. Δεν χρειάζεται να βλέπετε ολόκληρο το χάρτη για να προχωρήσετε μπροστά. Μερικές φορές η πιο γενναία απόφαση είναι απλά να κάνετε ένα βήμα προς το άγνωστο.