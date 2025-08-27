Στις 27 Αυγούστου 2025, τέσσερα ζώδια θα λάβουν τις τόσο αναγκαίες ευλογίες από το σύμπαν. Όταν η Σελήνη εισέρχεται στον Σκορπιό, τα συναισθήματά μας βαθαίνουν σε μεγάλο βαθμό και η διαίσθησή μας οξύνεται.

Πρόκειται για ένα είδος διέλευσης που αποκαλύπτει τις κρυμμένες μας δυνάμεις και μας βοηθά να δούμε τι έχει πραγματικά σημασία. Μπορεί να μας φανεί πολύ έντονο, και στις 27 Αυγούστου ίσως αισθανθούμε το βάρος όλου αυτού του συναισθηματικού φορτίου. Ωστόσο, αυτό που συμβαίνει δημιουργεί επίσης το σκηνικό για σημαντικές ανακαλύψεις και προσωπικές επιτυχίες.

Τέσσερα ζώδια θα πάρουν την πρωτοβουλία όσον αφορά τη μεταμόρφωση και την αποδοχή του νέου.

Δεν είμαστε πλέον αβέβαιοι, και αυτό, από μόνο του, αποτελεί μια τεράστια ευλογία. Το να γνωρίζουμε προς τα πού κατευθυνόμαστε είναι η μισή μάχη, και είναι μια μάχη που ξέρουμε ότι θα κερδίσουμε.

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν τις πολυπόθητες ευλογίες από το σύμπαν

Λέων,

Παρθένος,

Ζυγός,

Τοξότης

Λέων

Η Σελήνη στον Σκορπιό στρέφει την προσοχή σας προς την συναισθηματική σας πλευρά, και όσο παράξενο κι αν φαίνεται, αυτό σας βοηθά να δείτε καθαρά τους στόχους σας.

Όσο κλισέ κι αν ακούγεται, σας αρέσει η ιδέα ότι αν αγαπάτε αυτό που κάνετε, δεν θα χρειαστεί να δουλέψετε ούτε μία μέρα στη ζωή σας. Συναισθηματικά, είστε δεμένοι με έναν συγκεκριμένο τύπο εργασίας.

Δεν θέλετε να κάνετε κάτι που δεν σας αρέσει, μόνο και μόνο για να βγάλετε χρήματα. Στις 27 Αυγούστου, βρίσκετε τον τρόπο να ενώσετε τα δύο: να κερδίζετε χρήματα και να κάνετε αυτό που αγαπάτε. Ένας τέλειος συνδυασμός.

Έτσι, οι ευλογίες που λαμβάνετε αυτήν την ημέρα έρχονται με τη μορφή της διαύγειας του οράματος, αλλά το εντυπωσιακό είναι ότι το όραμά σας είναι και πραγματοποιήσιμο και ήδη έτοιμο, ώστε να βαδίσετε ακριβώς μέσα σε αυτό.

Εντάξει λοιπόν, είστε οι πρωταθλητές, Λέοντες, και αυτό σας ταιριάζει απόλυτα!

Παρθένος

Αυτή η διέλευση ενισχύει την ικανότητά σας να βλέπετε και να σπάτε μοτίβα, Παρθένοι. Μπορεί να παρατηρήσετε πώς ορισμένες συνήθειες ή επιλογές έχουν διαμορφώσει τη ζωή σας. Αυτήν την ημέρα συνειδητοποιείτε τι λειτουργεί και τι σίγουρα δεν λειτουργεί.

Η 27η Αυγούστου σας φέρνει τη Σελήνη στον Σκορπιό, και αυτό θα φέρει έντονο συναίσθημα.

Για εσάς, αυτό σημαίνει ότι αρχίζετε να παίρνετε τα πράγματα πιο σοβαρά. Αν μπορείτε να σχετιστείτε συναισθηματικά με κάτι, τότε μπορείτε να δείτε το μοτίβο, την αιτία, και να αποφασίσετε αν πρέπει να μείνετε σε αυτό ή να προχωρήσετε.

Αυτή η ημέρα θα σας φέρει την ευλογία της ανάλυσης και της ανακάλυψης. Κάτι νέο και υπέροχο πρόκειται να ταρακουνήσει τη ρουτίνα, και αυτό είναι σίγουρα κάτι με το οποίο μπορείτε να συντονιστείτε, Παρθένοι.

Ζυγός

Την ημέρα αυτή, στις 27 Αυγούστου, εστιάζουμε κατευθείαν στις σχέσεις σας, Ζυγοί.

Η Σελήνη στον Σκορπιό λειτουργεί σαν ένας φακός που φωτίζει όσα λειτουργούν τόσο στις φιλίες όσο και στις ερωτικές σας σχέσεις. Μπορεί να αισθάνεστε εξαιρετικά ικανοί στην επικοινωνία αυτήν την περίοδο.

Αυτό συμβαίνει επειδή τα νιώθετε όλα βαθιά, και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο τα συναισθήματα αποκτούν αλήθεια για εσάς, Καρκίνοι.

Αυτή η διέλευση τείνει να φέρνει αυτά τα συναισθήματα στην επιφάνεια, και θα διαπιστώσετε ότι πραγματικά αγαπάτε τους ανθρώπους με τους οποίους σχετίζεστε. Πρόκειται για μια ανακάλυψη της αγάπης που πραγματοποιείται αυτήν την ημέρα, και σας βοηθά να αισθανθείτε ευγνωμοσύνη προς τα άτομα στη ζωή σας.

Θα νιώσετε επίσης μια ανανεωμένη επιθυμία να τους κάνετε ευτυχισμένους.

Τοξότης

Για εσάς, Τοξότες, η Σελήνη στον Σκορπιό φέρνει μια ισχυρή αίσθηση κατεύθυνσης.

Είστε ο τύπος των ανθρώπων που πραγματικά τους αρέσει να επικεντρώνονται σε ένα πράγμα, είτε πρόκειται για μια σχέση, ένα έργο, μια δημιουργική πράξη ή κάτι εντελώς διαφορετικό. Αυτήν τη στιγμή, θέλετε να εμπλακείτε σε βάθος.

Στις 27 Αυγούστου, θα βιώσετε μια στιγμή διαύγειας που θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζετε το μέλλον, και αυτό σας ενθουσιάζει απεριόριστα.

Στην πραγματικότητα, αυτό είναι ακριβώς αυτό που ζητούσατε. Το σύμπαν σάς καθοδηγεί προς μια εντελώς νέα εκδοχή διαύγειας, και στο μυαλό σας ως Τοξότες, αυτό σημαίνει τα πάντα.

Να δείτε το μέλλον καθαρά; Ναι, αυτό είναι ακριβώς που θέλετε, και σας ταιριάζει απόλυτα.