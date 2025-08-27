Τέιλορ Σουίφτ – Τράβις Κέλσι: Τα μυστικά και το παρασκήνιο του παραμυθένιου αρραβώνα τους – «Θα είναι ο γάμος του αιώνα»

Τον αρραβώνα τους ανακοίνωσαν χθες με μερικές πολύ τρυφερές φωτογραφίες η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι και ενθουσίασαν τις απανταχού πιστές θαυμάστριες της τραγουδίστριας και τα μεγάλα διεθνή ΜΜΕ, που έσπευσαν να μεταδώσουν την είδηση.

Η εφημερίδα Daily Mail αποκαλύπτει τι συνέβη στο παρασκήνιο και πώς ο Τράβις Κέλσι ετοίμασε την πρόταση γάμου. «Ο Τράβις το σχεδίασε 100% μόνος του», είπε στην εφημερίδα ανώνυμη πηγή και πρόσθεσε ότι ο σταρ του αμερικανικού ποδοσφαίρου «είχε από καιρό ένα σχέδιο» για το πώς θα της έκανε την πρόταση.

«Ήθελε να είναι απόλυτα παραδοσιακό. Θα διάλεγε το δαχτυλίδι και θα της ζητούσε να τον παντρευτεί», ανέφερε η ίδια πηγή. Και πρόσθεσε: «Από όσα μου έχει πει, και εκείνη θα ήθελε να είναι όλα παραδοσιακά. Θέλει να πάρει αυτός την πρωτοβουλία».

Οι φίλοι του ζευγαριού δεν έπεσαν από τα σύννεφα με τα ευχάριστα νέα. «Ο Τράβις κυριολεκτικά πάντα έλεγε ότι είναι το κορίτσι που θα παντρευτεί. Το έλεγε αυτό εδώ και πολύ καιρό, πραγματικά από την αρχή», σημείωσε η ανώνυμη πηγή.

Ζήτησε το χέρι της πρώτα από τους γονείς της

Τελικά όταν ο Τράβις Κέλσι αποφάσισε να κάνει την πρόταση γάμου ζήτησε και πήρε πρώτα την άδεια των γονιών της Τέιλορ Σουίφτ, του 73χρονου Σκοτ και της 67χρονης Αντρέα Σουίφτ.

«Ήταν εξαιρετικά σημαντικό να το κάνει αυτό, γιατί ήθελε να σημαίνει κάτι για όλους τους εμπλεκόμενους. Αυτό είναι ένα όνειρο γι’ αυτόν και ξέρει ότι η Τέιλορ πάντα ήθελε να παντρευτεί», σημείωσε η ίδια πηγή.

Μια πηγή από το περιβάλλον της μητέρας του ποδοσφαιριστή, της Ντόνα Κέλσι αποκάλυψε ότι και οι δύο οικογένειες του ζευγαριού έδωσαν την ευλογία τους για τον αρραβώνα.

«Η Ντόνα είναι ενθουσιασμένη και λέει ότι όλοι στην οικογένειά της λατρεύουν την Τέιλορ και αγαπούν και την οικογένειά της. Ήταν μια οικογενειακή υπόθεση. Και οι δύο οικογένειες αγαπούν και σέβονται η μία την άλλη και και οι δύο ήξεραν εκ των προτέρων τι συνέβαινε. Δεν φαίνεται ότι η Τέιλορ ήξερε πότε θα συνέβαινε, αλλά όλοι οι άλλοι ήξεραν», ανέφερε η πηγή.

«Η Ντόνα λέει ότι αφού συνέβη, όλοι άρχισαν να στέλνουν μηνύματα και να τηλεφωνούν ο ένας στον άλλο. Όλοι στην οικογένεια του Τράβις είναι πανευτυχείς», εξήγησε η πηγή.

Πώς σχεδίασε την πρόταση γάμου

Αμέσως μετά ο Τράβις Κέλσι απευθύνθηκε σε φίλους για συμβουλές σχετικά με το πώς να σχεδιάσει την πρόταση γάμου. «Είναι ρομαντικός», είπε ανώνυμη πηγή, η οποία αποκάλυψε ότι κάθε φορά που κάποιος στην παρέα του ποδοσφαιριστή παντρευόταν ή αρραβωνιαζόταν εκείνος ρωτούσε όλες τις λεπτομέρειες για την πρόταση γάμου.

Αν και η Τέιλορ Σουίφτ είναι γνωστό ότι της αρέσει να σχεδιάζει με κάθε λεπτομέρεια σημαντικές στιγμές στην ζωή της φαίνεται ότι το ίδιο κάνει και ο αρραβωνιαστικός της. Έτσι ο Τράβις Κέλσι θεωρείται ότι θα έχει μεγάλη συμμετοχή στον σχεδιασμό του γάμου τους.

«Αν υπάρχει κάποιος τύπος που έχει ένα λεύκωμα για τον γάμο των ονείρων του, αυτός είναι ο TK. Θα είναι ο γάμος του αιώνα», είπε η πηγή.

Μία ακόμη πηγή αποκάλυψε ότι, αν και οι φίλοι του ζευγαριού δεν σοκαρίστηκαν από τα νέα του αρραβώνα, κάποιοι «ξαφνιάστηκαν όταν συνέβη» επειδή πίστευαν ότι θα συνέβαινε «κάποια στιγμή μετά» την επερχόμενη νέα σεζόν του αμερικανικού ποδοσφαίρου.

«Ο Τράβις δεν μπορούσε να περιμένει άλλο. Δεν μπορούσε να συγκρατήσει τον εαυτό του», τόνισε η ίδια πηγή.