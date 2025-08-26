Aρραβωνιάστηκαν η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι έπειτα από δύο χρόνια σχέσης – Η φωτογραφία με το εντυπωσιακό μονόπετρο

Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι ανακοίνωσαν επίσημα τον αρραβώνα τους, μοιράζοντας κοινές φωτογραφίες στο Instagram που αποτυπώνουν τη στιγμή της πρότασης γάμου σε έναν καταπράσινο κήπο.

Η Σουίφτ και ο Κέλσι δημοσίευσαν από κοινού τις φωτογραφίες στο Instagram, με τον αθλητή να γονατίζει μπροστά της και τη λεζάντα να γράφει: «Η δασκάλα Αγγλικών σου και ο γυμναστής σου παντρεύονται».

Η ανάρτηση συνοδευόταν από το αγαπημένο τραγούδι των θαυμαστών (Swifties) της Σουίφτ, «So High School» από το άλμπουμ της «Tortured Poets Department», το οποίο εμπνεύστηκε από τη ρομαντική τους σχέση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ, το δαχτυλίδι του αρραβώνα είναι της σχεδιάστριας Kindred Lubeck.

Η ιστορία αγάπης του ζευγαριού ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2023, όταν ο ποδοσφαιριστής (αμερικανικό football) του NFL εξέφρασε τη λύπη του που δεν κατάφερε να συναντήσει την ποπ σταρ κατά τη στάση της περιοδείας της, Eras Tour, στην Πόλη του Κάνσας.

Ο Κέλσι παραδέχθηκε στο podcast του, «New Heights», ότι είχε φτιάξει για εκείνη ένα βραχιολάκι με τον αριθμό του τηλεφώνου του.

Το ζευγάρι επισημοποίησε τη σχέση τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν η «Tay» παρακολούθησε τον πρώτο αγώνα των Kansas City Chiefs, χειροκροτώντας τον Κέλσι από τις κερκίδες του Arrowhead Stadium.

Σύντομα η Σουίφτ έγινε σταθερή παρουσία στους αγώνες του Κέλσι, ενώ μπήκε ακόμα και στον αγωνιστικό χώρο μετά τη μεγάλη του νίκη των Kansas City Chiefs στο Super Bowl του 2024.