Aρραβωνιάστηκαν η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι έπειτα από δύο χρόνια σχέσης – Η φωτογραφία με το εντυπωσιακό μονόπετρο

Enikos Newsroom

lifestyle

Τέιλορ Σουίφτ
Πηγή: Instagram / @taylorswift

Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι ανακοίνωσαν επίσημα τον αρραβώνα τους, μοιράζοντας κοινές φωτογραφίες στο Instagram που αποτυπώνουν τη στιγμή της πρότασης γάμου σε έναν καταπράσινο κήπο.

Η Σουίφτ και ο Κέλσι δημοσίευσαν από κοινού τις φωτογραφίες στο Instagram, με τον αθλητή να γονατίζει μπροστά της και τη λεζάντα να γράφει: «Η δασκάλα Αγγλικών σου και ο γυμναστής σου παντρεύονται».

Η ανάρτηση συνοδευόταν από το αγαπημένο τραγούδι των θαυμαστών (Swifties) της Σουίφτ, «So High School» από το άλμπουμ της «Tortured Poets Department», το οποίο εμπνεύστηκε από τη ρομαντική τους σχέση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ, το δαχτυλίδι του αρραβώνα είναι της σχεδιάστριας Kindred Lubeck.

Πηγή: Instagram / @taylorswift

Η ιστορία αγάπης του ζευγαριού ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2023, όταν ο ποδοσφαιριστής (αμερικανικό football) του NFL εξέφρασε τη λύπη του που δεν κατάφερε να συναντήσει την ποπ σταρ κατά τη στάση της περιοδείας της, Eras Tour, στην Πόλη του Κάνσας.

Ο Κέλσι παραδέχθηκε στο podcast του, «New Heights», ότι είχε φτιάξει για εκείνη ένα βραχιολάκι με τον αριθμό του τηλεφώνου του.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Taylor Swift (@taylorswift)


Το ζευγάρι επισημοποίησε τη σχέση τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν η «Tay» παρακολούθησε τον πρώτο αγώνα των Kansas City Chiefs, χειροκροτώντας τον Κέλσι από τις κερκίδες του Arrowhead Stadium.

Σύντομα η Σουίφτ έγινε σταθερή παρουσία στους αγώνες του Κέλσι, ενώ μπήκε ακόμα και στον αγωνιστικό χώρο μετά τη μεγάλη του νίκη των Kansas City Chiefs στο Super Bowl του 2024.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Φούσκωμα τη νύχτα: Γιατί συμβαίνει και πώς να το αντιμετωπίσουμε, σύμφωνα με το Cleveland Clinic

Δεν υπάρχει απειλή από τον μύκητα Aspergillus στον «Άγιο Σάββα», σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Υγείας

Κοντογεώργης για ΔΕΘ: Φοροαπαλλαγές για τη μεσαία τάξη και ενίσχυση της οικογένειας 

ΔΥΠΑ: Ένταξη μελών στο Μητρώο Προσωρινών Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών στις σχολές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης κα...

Σύμβουλος ραντεβού: Αυτή είναι η «μαγική» λέξη που αποκαλύπτει αν κάποιος ενδιαφέρεται πραγματικά για εσάς

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το οριγκάμι στην εικόνα σε 7 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:11 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Το σπαρακτικό μήνυμα της κολλητής της – «Είμαι πολύ τυχερή που σε γνώρισα, θα σ’ αγαπάω για πάντα»

Το τελευταίο αντίο είπαν την Τρίτη (26/08) το μεσημέρι συγγενείς και φίλοι στην Αλεξάνδρα Νικο...
14:04 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Ανδρέας Γεωργίου: Γέννησε η Σιμώνη Χριστοδούλου – Η συγκινητική ανάρτηση και οι φωτογραφίες από το μαιευτήριο

Το πρώτο τους παιδί κρατούν πλέον στα χέρια τους ο Ανδρέας Γεωργίου και η Σιμώνη Χριστοδούλου....
12:17 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Γιάννης Σπαλιάρας: Σκεφτόμαστε τον γάμο με την σύντροφό μου

Τα σκαλιά της εκκλησίας φαίνεται πως σκέφτεται να ανέβει το επόμενο διάστημα ο Γιάννης Σπαλιάρ...
03:15 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Μαρία Ναυπλιώτου: Απολαμβάνει τις διακοπές της στην παραλία με μπικίνι – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Η Μαρία Ναυπλιώτου κάνει διακοπές στη Χίο και μοιράζεται όμορφες φωτογραφίες στον προσωπικό τη...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο