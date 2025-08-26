Αναστάτωση στον Βύρωνα: Πιστολέρο «γάζωσε» κομμωτήριο – «Δεν κοίταξα καθόλου, φοβήθηκα» – ΒΙΝΤΕΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Βύρωνας, πυροβολισμοί

Αναστάτωση στους κατοίκους του Βύρωνα προκάλεσε  ένας πιστολέρο, ο οποίος «γάζωσε» την τζαμαρία ενός κομμωτηρίου. Έντρομοι οι κάτοικοι, ακούγοντας τους κρότους πετάχτηκαν από τα κρεβάτια τους και ειδοποίησαν την αστυνομία.

«Έξι πιστολιές έπεσαν. Εγώ καθόμουν απέναντι. Δεν κοίταξα καθόλου, φοβήθηκα» ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας στον Alpha.

Η επίθεση σημειώθηκε λίγο πριν τις 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας. Το κομμωτήριο είναι κλειστό το τελευταίο διάστημα καθώς ανακαινίζεται. Οι σφαίρες από πιστόλι 9 χιλιοστών τρύπησαν τα ρολά και την τζαμαρία ασφαλείας του καταστήματος.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο συνέλλεξαν κάλυκες και θραύσματα από τις σφαίρες.

Ο πιστολέρο «γάζωσε» την πρόσοψη του κομμωτηρίου με τουλάχιστον 7 σφαίρες και διέφυγε πεζός. Οι αστυνομικοί ερευνούν το ενδεχόμενο προσωπικών διαφορών και πιθανολογούν ότι ο δράστης ήθελε να στείλει κάποιο απειλητικό μήνυμα

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Φούσκωμα τη νύχτα: Γιατί συμβαίνει και πώς να το αντιμετωπίσουμε, σύμφωνα με το Cleveland Clinic

Δεν υπάρχει απειλή από τον μύκητα Aspergillus στον «Άγιο Σάββα», σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Υγείας

Κοντογεώργης για ΔΕΘ: Φοροαπαλλαγές για τη μεσαία τάξη και ενίσχυση της οικογένειας 

ΔΥΠΑ: Ένταξη μελών στο Μητρώο Προσωρινών Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών στις σχολές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης κα...

Σύμβουλος ραντεβού: Αυτή είναι η «μαγική» λέξη που αποκαλύπτει αν κάποιος ενδιαφέρεται πραγματικά για εσάς

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το οριγκάμι στην εικόνα σε 7 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:06 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Σεπόλια: Συναγερμός για την εξαφάνιση του 13χρονου από χώρο φιλοξενίας

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση του 13χρονου από τα  Σεπόλια. «Το Χαμόγελ...
20:59 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Δήμος Αθηναίων για την πτώση δέντρου στην πλατεία Αγίας Ειρήνης: «Oφείλεται σε αναρρίχηση αγνώστου, το βάρος του οποίου δημιούργησε το πρόβλημα»

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Δήμος Αθηναίων για το περιστατικό με την πτώση μεγάλου δέντρου στην πλατε...
19:48 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Τετάρτη στη λεωφόρο Ποσειδώνος λόγω εργασιών

Λόγω εκτέλεσης εργασιών, την Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025, από τις 22:00 το βράδυ έως τις 06:00 τ...
19:45 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Θεσσαλονίκη: Επίθεση και ξυλοδαρμός 16χρονου από ομάδα ατόμων στην Καλαμαριά – Οπαδικά τα κίνητρα

Σοβαρό οπαδικό επεισόδιο σημειώθηκε την Δευτέρα στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης με θύμα έναν ανήλι...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο