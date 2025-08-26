Αναστάτωση στον Βύρωνα: Πιστολέρο «γάζωσε» κομμωτήριο – «Δεν κοίταξα καθόλου, φοβήθηκα» – ΒΙΝΤΕΟ

Αναστάτωση στους κατοίκους του Βύρωνα προκάλεσε ένας πιστολέρο, ο οποίος «γάζωσε» την τζαμαρία ενός κομμωτηρίου. Έντρομοι οι κάτοικοι, ακούγοντας τους κρότους πετάχτηκαν από τα κρεβάτια τους και ειδοποίησαν την αστυνομία.

«Έξι πιστολιές έπεσαν. Εγώ καθόμουν απέναντι. Δεν κοίταξα καθόλου, φοβήθηκα» ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας στον Alpha.

Η επίθεση σημειώθηκε λίγο πριν τις 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας. Το κομμωτήριο είναι κλειστό το τελευταίο διάστημα καθώς ανακαινίζεται. Οι σφαίρες από πιστόλι 9 χιλιοστών τρύπησαν τα ρολά και την τζαμαρία ασφαλείας του καταστήματος.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο συνέλλεξαν κάλυκες και θραύσματα από τις σφαίρες.

Ο πιστολέρο «γάζωσε» την πρόσοψη του κομμωτηρίου με τουλάχιστον 7 σφαίρες και διέφυγε πεζός. Οι αστυνομικοί ερευνούν το ενδεχόμενο προσωπικών διαφορών και πιθανολογούν ότι ο δράστης ήθελε να στείλει κάποιο απειλητικό μήνυμα