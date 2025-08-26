Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Το σπαρακτικό μήνυμα της κολλητής της – «Είμαι πολύ τυχερή που σε γνώρισα, θα σ’ αγαπάω για πάντα»

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Το σπαρακτικό μήνυμα της κολλητής της – «Είμαι πολύ τυχερή που σε γνώρισα, θα σ’ αγαπάω για πάντα»

Το τελευταίο αντίο είπαν την Τρίτη (26/08) το μεσημέρι συγγενείς και φίλοι στην Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, η οποία έφυγε από την ζωή το βράδυ του Σαββάτου (23/8) ύστερα από γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Η στενή της φίλη, Βίκυ, την αποχαιρέτησε με μια σειρά από φωτογραφίες που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τονίζοντας πως η Αλεξάνδρα πάλεψε γενναία και έδωσε πολλή αγάπη στους ανθρώπους γύρω της.

«Twinaki μου, κοριτσάκι μου.. είμαι πολύ περήφανη για σένα. Είχες τεράστια δύναμη μέσα σου και πάλεψες γενναία. Πήρες και έδωσες τόση πολλή αγάπη. Είχες πάντα ανθρώπους δίπλα σου που σε λάτρευαν και σε θαύμαζαν.

Είμαι πολύ τυχερή που σε γνώρισα και περάσαμε τόσα μα τόσα πολλά όλα αυτά τα χρόνια. Έχω τις πιο ωραίες αναμνήσεις μαζί σου. Νιώθω ευγνώμων που πρόλαβα να σου πω όλα όσα ήθελα και κυρίως που πρόλαβα να σου πω τόσες πολλές φορές πόσο σε αγαπάω.

Η φράση “Σ’ αγαπάω πολύ” ήταν η τελευταία που ανταλλάξαμε. Θα σ’ αγαπάω για πάντα twinaki μου. Μου λείπεις τόσο πολύ.. Καλό Παράδεισο», αναφέρει η ανάρτηση για τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου.

 

