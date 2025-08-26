Από τον Βιεϊρίνια στον Ζαφείρη: Η φανέλα του ΠΑΟΚ με το No.20 άλλαξε χέρια – «Η κληρονομιά συνεχίζεται»

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Από τον Βιεϊρίνια στον Ζαφείρη: Η φανέλα του ΠΑΟΚ με το No.20 άλλαξε χέρια – «Η κληρονομιά συνεχίζεται»

Την φανέλα με το No.20 θα φορά από τον Γενάρη του 2026, όταν και ενταχθεί και επίσημα στον ΠΑΟΚ, ο Χρήστος Ζαφείρης.

Το συγκεκριμένο νούμερο έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για την οικογένεια του «δικεφάλου του Βορρά», καθώς τόσα χρόνια το φορούσε ο Αντελίνο Βιεϊρίνια προτού αποσυρθεί από την ενεργό δράση και αναλάβει νέο ρόλο στο πλευρό του Ιβάν Σαββίδη.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, λίγη ώρα μετά την επίσημη ανακοίνωση του 22χρονου μέσου, με ένα επικό βίντεο στο οποίο απεικονίζεται ο Ζαφείρης Μελάς να καλωσορίζει το νέο απόκτημα του «δικέφαλο του Βορρά», δημοσίευσε ένα νέο βίντεο στο οποίο φαίνεται ο Πορτογάλος να τυπώνει τη φανέλα με το Νο.20 και να την παραδίδει στον Χρήστο Ζαφείρη. Μια κίνηση που συμβολίζει τη συνέχεια και το βάρος της ιστορίας που κουβαλάει ο συγκεκριμένος αριθμός.

Μάλιστα, στην λεζάντα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έγραψε χαρακτηριστικά: «Η κληρονομιά συνεχίζεται».

