Τραγωδία στο λιμάνι του Πειραιά – 58χρονος οδηγός ταξί εντοπίστηκε νεκρός

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα Τρίτη 26/8, στο λιμάνι του Πειραιά.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα κατά τον κατάπλου επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου και στο πλαίσιο εκτέλεσης μέτρων τάξης, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του 58χρονος ημεδαπός οδηγός ταξί.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο όχημα του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά, το οποίο μετέφερε τον άνδρα στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο». Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Προανάκριση για την υπόθεση διεξάγει το Α’ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

